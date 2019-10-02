если яценюка и подобных не предадут политической анафиме (лучше конечно на нары), то мало вероятно что мы будем жить лучше...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:31
если яценюка и подобных не предадут политической анафиме (лучше конечно на нары), то мало вероятно что мы будем жить лучше...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:36
Половина АТОшников на линии соприкосновения проголосовала за Зеленского, который обещал завершить войну. По этому поводу порохоботка Федив устраивала истерику. Так что не надо "ля-ля". Они тоже люди, которые хотят просто жить, а некоторые даже на заработки в РФ после участия в АТО ездят.
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:42
Re: Політичні дискусії
Про що вже починають жалкувати. Тай не за Зелю вони голосували, а проти Свинарчуків, які чудово себе почувають після весняних посадок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:52
АТО-шники - это слишком широкое понятие. Кадровые военные не пожертвовали бы невиновными срочниками МВД!
А вот "герой", бросивший ту гранату - да без проблем. Может дело тут не в службе в АТО, а в засранной нацизмом башке? Скрин его контактика:
PS: и спрашивать ведь нужно не с "героя" - ему на момент трагедии было 24. Спрашивать нужно с тех, кто засоряет умы таких пацанов экстремистской ерундой - с Тягнибока и др. руководителей "Свободы"
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:08
В мене немає бажання щось комусь доводити.Та й мова не про мене тут. Думайте, що хочете.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:09
Скажи, а в рашке кто засоряет мозги нацистской ерундой - тоже Тягнибок? Или еще Ярош с Яценюком отметились?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:15
Там, вероятно, есть свои утральправые организации. Я, в отличие от тебя, не очень интересуюсь рашкой. Краем уха только слышал о таком сюре, как православные нацисты Ничуть, кстати, не удивлен, учитывая экстремистсткие наклонности гундяев и чаплинов...
Ах, да, и я не очень понял твой вопрос - ты намекаешь на то, что мы должны поощрять нео-нацизм у себя, чтобы было, чем ответить российским ультрасам?..
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:59
Re: Політичні дискусії
Mykhaylo Guba
21 ч.
Похоже, что снова самое время снова рассказать одну историю вам, котаны.
Работал я как-то директором в украино-израильской компании, и на годовой отчет мне нужно было слетать на Святую Землю.
Прилетал я утром, и шоб сэкономить на такси, корпорация попросила своего CFO (финансового директора) забрать меня в аэропорту и доставить в офис, находящийся в пром-е.х.
CFO, с которым мы до этого общались только экселем в переписке, в реале оказался приятным мужиком пятидесяти с небольшим (лет).
У Моше была мятая со всех 4-х сторон Хонда Аккорд (в Израиле они европейские, а не американские), новый ролекс и отличный английский.
Разговор сразу заладился, и естественно, что больше всего меня интересовали рамсы евреев с арабами.
На правах левого чайника я не стал проявлять вершины такта и прямо спросил своего собеседника:
- Да х..и вы не дадите этим палестинцам несчастным гражданство, пусть получат образование, работу, якорь в виде ипотеки и кредита на айфон и автоматически перестанут заниматься всей этой дикарской х..й?
От вас и ООН сразу от....ся и вообще, наступит мир.
Произнес я это не готовясь, и был, скажем прямо, немного горд внезапно прорезавшимися у меня международно-политическими способностями.
- Всё так, Моше, все так, ответил мне мой собеседник, который в самом начале нашего разговора уведомил меня о том, что моё "Миша" это искаверканное "Моше" и он будет называть меня как надо, а не как там себе гои придумали.
- Но ты же понимаешь, ведь если сделать их гражданами - то у них будут все права обычных граждан.
И право голосовать, это же неотъемлемое право гражданина, ты понимаешь.
А как только у врагов Израиля появится право голосовать и они изберут своих представителей в кнессет - то это будет смерть Израиля.
Незаметная сразу но неизбежная смерть.
А мы, Моше, конечно хотим мира с палестинцами, но хотим его меньше, чем смерти Израиля.
Так что, пока вот так.
Это был 2009-й год, котаны.
Ровно 10 лет назад.
И даже страшно представить себе, сколько за это время погибло израильских солдат, детей и прочих мирных жителей.
И очевидно только одно - Израиль все еще не умер.
Он все еще несет потери, но каждый год все меньше.
А его армия все сильней.
И его танки с беспилотниками, и его снайперы, и его системы ПРО - всё лучше и сильней.
С каждым годом.
Лучше и сильней.
Лучше и сильней с каждым годом борьбы великого народа за своё выживание.
С каждым годом непрекращающейся войны.
Войны народа, который каждый день доказывает миру своё право на существование.
Войны народа, который годами стоит в одном шаге от "мира".(с)
Додано: Сер 02 жов, 2019 23:47
Принципиальной разницы между 90-ми годами 20 века и 21-м веком я не вижу, это один и тот же процесс, инициированный распадом СССР. А так вы, конечно, формально правы.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Чет 03 жов, 2019 00:13
Серце людини за своєю природою є злим, підступним і брехливим. Як сказано в Єремії 17:9: «Людське серце найлукавіше над все та невигойне, – хто пізнає його?». Іншими словами, падіння глибоко проникло всередину нашого єства – наш розум, емоції та бажання заплямовані гріхом, і ми не помічаємо того, наскільки великою є ця проблема.
Ми можемо не розуміти свого власного серця, але Бог розуміє. «Він знає таємності серця» (Псалом 44:22, див. також 1 Коринтянам 14:25). Ісус «потреби не мав, щоб хто свідчив Йому про людину, – бо знав Сам, що в людині було» (Івана 2:24-25). Ґрунтуючись на знанні людських сердець, Бог може судити справедливо: «Я Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путтю його, за плодом учинків його» (Єремії 17:10).
Ісус указав на гріховність наших сердець в Євангелії від Марка 7:21-23: «Бо зсередини, із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини, – і людину опоганює!». Наша найбільша проблема – не зовнішня, а внутрішня; усі ми маємо проблеми із серцем.
Для того, щоб людина була спасенна, її серце має змінитися. Це може зробити лише Господь у відповідь на віру. «Будеш вірувати у своїм серці … то спасешся» (Римлянам 10:9). Зі Своєї благодаті Бог може дати нам нове серце (Псалом 51:12; Єзекіїля 36:26). Він пообіцяв, що оживить «духа скромних» і «серця згноблених» (Ісаї 57:15).
Бог, даючи нам нові серця, випробовує їх (Псалом 17:3; Повторення Закону 8:2) та сповнює новими ідеями, новою мудрістю й новими бажаннями (Неемії 7:5; 1 Царів 10:24; 2 Коринтянам 8:16).
Серце є основою нашого буття, і Біблія надає велике значення збереженню наших сердець чистими: «Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя» (Приповісті 4:23).
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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