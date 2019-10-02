Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4151415241534154 Додано: Чет 03 жов, 2019 00:30 Козак-характерник написав: ]

И

Бог, даючи нам нові серця, випробовує їх (Псалом 17:3; Повторення Закону 8:2) та сповнює новими ідеями, новою мудрістю й новими бажаннями (Неемії 7:5; 1 Царів 10:24; 2 Коринтянам 8:16).



. Бог, даючи нам нові серця, випробовує їх (Псалом 17:3; Повторення Закону 8:2) та сповнює новими ідеями, новою мудрістю й новими бажаннями (Неемії 7:5; 1 Царів 10:24; 2 Коринтянам 8:16).



В конце XVII века толпа растерзала и, по слухам, съела голландского политика Яна де Витта и его брата Корнеля. История упомянута в «Черном тюльпане» Александра Дюма, где мясом братьев торгуют на улицах Гааги по десять су за кусок. Романист мог преувеличивать, но есть и более серьезные свидетельства. Историк Мишель Рейндерс ссылается на бургомистра Гааги Адриана ван дер Хуса, который лично видел вырезанные сердца братьев. Утверждается, что один из горожан долгое время хранил части сердца де Витта, на которых виднелись следы зубов. Одну из них съели через год после убийства. В конце XVII века толпа растерзала и, по слухам, съела голландского политика Яна де Витта и его брата Корнеля. История упомянута в «Черном тюльпане» Александра Дюма, где мясом братьев торгуют на улицах Гааги по десять су за кусок. Романист мог преувеличивать, но есть и более серьезные свидетельства. Историк Мишель Рейндерс ссылается на бургомистра Гааги Адриана ван дер Хуса, который лично видел вырезанные сердца братьев. Утверждается, что один из горожан долгое время хранил части сердца де Витта, на которых виднелись следы зубов. Одну из них съели через год после убийства. Sanna

Повідомлень: 60 З нами з: 17.02.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 00:34 Sanna написав: В конце XVII века толпа растерзала и, по слухам, съела голландского политика Яна де Витта и его брата Корнеля. История упомянута в «Черном тюльпане» Александра Дюма, где мясом братьев торгуют на улицах Гааги по десять су за кусок. Романист мог преувеличивать, но есть и более серьезные свидетельства. Историк Мишель Рейндерс ссылается на бургомистра Гааги Адриана ван дер Хуса, который лично видел вырезанные сердца братьев. Утверждается, что один из горожан долгое время хранил части сердца де Витта, на которых виднелись следы зубов. Одну из них съели через год после убийства. В конце XVII века толпа растерзала и, по слухам, съела голландского политика Яна де Витта и его брата Корнеля. История упомянута в «Черном тюльпане» Александра Дюма, где мясом братьев торгуют на улицах Гааги по десять су за кусок. Романист мог преувеличивать, но есть и более серьезные свидетельства. Историк Мишель Рейндерс ссылается на бургомистра Гааги Адриана ван дер Хуса, который лично видел вырезанные сердца братьев. Утверждается, что один из горожан долгое время хранил части сердца де Витта, на которых виднелись следы зубов. Одну из них съели через год после убийства.

В фізичному розумінні серце – це основний орган в організмі людини, без функціонування якого неможливе життя. Однак, Святе Письмо приділяє увагу іншому серцю, серцю без правильного функціонування якого неможливе праведне життя, а також життя вічне. В Біблії слово серце застосовується в основному в переносному значенні і є осередком душі і духа людини.

Серце людини може відчувати пригнічення, скорботу, смуток або радість. Воно може бути відкрите іншим людям, в ньому може жити відданість, щирість або поселитися ненависть. В серці людини приймаються рішення про послух або непослух Богові, в ньому може жити мудрість або безумство, бажання і надії. Серце має здатність розмірковувати, розжалобитись, бути гордим або впокорюватись. Біблія пише про те, що в якому стані знаходиться людське серце, так це виявляється і зовнішньо: «Радісне серце лице веселить, а при смутку сердечному дух приголомшений» (Пр. 15:13).

По своїх якостях серце може відрізнятись. Воно може бути чистим, добрим або гнівливим і невірним. Саме в серці, людина вирішує питання свого відношення до Бога – прийняття Його вірою або невір’я. В Святому Письмі серце являє собою місце знаходження думок і волі людини, стан серця свідчить про характер людини. Серце являє собою внутрішню людину, її думки, бажання і наміри. Отже серце – це вся особистість людини, вся її сутність. Воно є центром керування розумом, волею і почуттями. Цар Соломон, розуміючи цінність мудрого серця і знаючи хто його може дати, звертався до Бога: «Дай же Своєму рабові серце розумне» (1Цар. 3:9), і Бог дав йому по його бажанню: «Я даю тобі серце мудре та розумне, так що такого, як ти, не було перед тобою й не встане такий, як ти, по тобі» (1Цар. 3:12) В фізичному розумінні серце – це основний орган в організмі людини, без функціонування якого неможливе життя. Однак, Святе Письмо приділяє увагу іншому серцю, серцю без правильного функціонування якого неможливе праведне життя, а також життя вічне. В Біблії слово серце застосовується в основному в переносному значенні і є осередком душі і духа людини.Серце людини може відчувати пригнічення, скорботу, смуток або радість. Воно може бути відкрите іншим людям, в ньому може жити відданість, щирість або поселитися ненависть. В серці людини приймаються рішення про послух або непослух Богові, в ньому може жити мудрість або безумство, бажання і надії. Серце має здатність розмірковувати, розжалобитись, бути гордим або впокорюватись. Біблія пише про те, що в якому стані знаходиться людське серце, так це виявляється і зовнішньо: «Радісне серце лице веселить, а при смутку сердечному дух приголомшений» (Пр. 15:13).По своїх якостях серце може відрізнятись. Воно може бути чистим, добрим або гнівливим і невірним. Саме в серці, людина вирішує питання свого відношення до Бога – прийняття Його вірою або невір’я. В Святому Письмі серце являє собою місце знаходження думок і волі людини, стан серця свідчить про характер людини. Серце являє собою внутрішню людину, її думки, бажання і наміри. Отже серце – це вся особистість людини, вся її сутність. Воно є центром керування розумом, волею і почуттями. Цар Соломон, розуміючи цінність мудрого серця і знаючи хто його може дати, звертався до Бога: «Дай же Своєму рабові серце розумне» (1Цар. 3:9), і Бог дав йому по його бажанню: «Я даю тобі серце мудре та розумне, так що такого, як ти, не було перед тобою й не встане такий, як ти, по тобі» (1Цар. 3:12) Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26791 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1871 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 01:29 Козак-характерник

В фізичному розумінні серце – це основний орган в організмі людини, без функціонування якого неможливе життя.



Вы ошибаетесь и доводы ваши, знания и терминология уже давно устарели.

Сегодня есть люди которые живут и без сердца, т.е. с машиной вместо него - с аппаратом.

А еще немного и появятся более доступные заменители или аналоги.

И давно уже изучена функция и структура этого органа.



Этот инструмент управления массами (религия) был актуальным много лет назад, и на сегодня себя изжил. Всему есть свое время начала и конца.



Кроме того, сегодня для многих людей, придание метафизических свойств чему либо, выглядит очень настораживающе, и имеет оттенок мошенничества или обмана. Что на самом деле так и есть. Вы ошибаетесь и доводы ваши, знания и терминология уже давно устарели.Сегодня есть люди которые живут и без сердца, т.е. с машиной вместо него - с аппаратом.А еще немного и появятся более доступные заменители или аналоги.И давно уже изучена функция и структура этого органа.Этот инструмент управления массами (религия) был актуальным много лет назад, и на сегодня себя изжил. Всему есть свое время начала и конца.Кроме того, сегодня для многих людей, придание метафизических свойств чему либо, выглядит очень настораживающе, и имеет оттенок мошенничества или обмана. Что на самом деле так и есть. malchinko_vitaliy

Повідомлень: 22 З нами з: 15.11.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4151415241534154 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм