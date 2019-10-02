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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 03 жов, 2019 00:30
Козак-характерник написав:
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И
Бог, даючи нам нові серця, випробовує їх (Псалом 17:3; Повторення Закону 8:2) та сповнює новими ідеями, новою мудрістю й новими бажаннями (Неемії 7:5; 1 Царів 10:24; 2 Коринтянам 8:16).
.
В конце XVII века толпа растерзала и, по слухам, съела голландского политика Яна де Витта и его брата Корнеля. История упомянута в «Черном тюльпане» Александра Дюма, где мясом братьев торгуют на улицах Гааги по десять су за кусок. Романист мог преувеличивать, но есть и более серьезные свидетельства. Историк Мишель Рейндерс ссылается на бургомистра Гааги Адриана ван дер Хуса, который лично видел вырезанные сердца братьев. Утверждается, что один из горожан долгое время хранил части сердца де Витта, на которых виднелись следы зубов. Одну из них съели через год после убийства.
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Sanna
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Додано: Чет 03 жов, 2019 00:34
Sanna написав:
В конце XVII века толпа растерзала и, по слухам, съела голландского политика Яна де Витта и его брата Корнеля. История упомянута в «Черном тюльпане» Александра Дюма, где мясом братьев торгуют на улицах Гааги по десять су за кусок. Романист мог преувеличивать, но есть и более серьезные свидетельства. Историк Мишель Рейндерс ссылается на бургомистра Гааги Адриана ван дер Хуса, который лично видел вырезанные сердца братьев. Утверждается, что один из горожан долгое время хранил части сердца де Витта, на которых виднелись следы зубов. Одну из них съели через год после убийства.
В фізичному розумінні серце – це основний орган в організмі людини, без функціонування якого неможливе життя. Однак, Святе Письмо приділяє увагу іншому серцю, серцю без правильного функціонування якого неможливе праведне життя, а також життя вічне. В Біблії слово серце застосовується в основному в переносному значенні і є осередком душі і духа людини.
Серце людини може відчувати пригнічення, скорботу, смуток або радість. Воно може бути відкрите іншим людям, в ньому може жити відданість, щирість або поселитися ненависть. В серці людини приймаються рішення про послух або непослух Богові, в ньому може жити мудрість або безумство, бажання і надії. Серце має здатність розмірковувати, розжалобитись, бути гордим або впокорюватись. Біблія пише про те, що в якому стані знаходиться людське серце, так це виявляється і зовнішньо: «Радісне серце лице веселить, а при смутку сердечному дух приголомшений» (Пр. 15:13).
По своїх якостях серце може відрізнятись. Воно може бути чистим, добрим або гнівливим і невірним. Саме в серці, людина вирішує питання свого відношення до Бога – прийняття Його вірою або невір’я. В Святому Письмі серце являє собою місце знаходження думок і волі людини, стан серця свідчить про характер людини. Серце являє собою внутрішню людину, її думки, бажання і наміри. Отже серце – це вся особистість людини, вся її сутність. Воно є центром керування розумом, волею і почуттями. Цар Соломон, розуміючи цінність мудрого серця і знаючи хто його може дати, звертався до Бога: «Дай же Своєму рабові серце розумне» (1Цар. 3:9), і Бог дав йому по його бажанню: «Я даю тобі серце мудре та розумне, так що такого, як ти, не було перед тобою й не встане такий, як ти, по тобі» (1Цар. 3:12)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 03 жов, 2019 01:29
Козак-характерник
В фізичному розумінні серце – це основний орган в організмі людини, без функціонування якого неможливе життя.
Вы ошибаетесь и доводы ваши, знания и терминология уже давно устарели.
Сегодня есть люди которые живут и без сердца, т.е. с машиной вместо него - с аппаратом.
А еще немного и появятся более доступные заменители или аналоги.
И давно уже изучена функция и структура этого органа.
Этот инструмент управления массами (религия) был актуальным много лет назад, и на сегодня себя изжил. Всему есть свое время начала и конца.
Кроме того, сегодня для многих людей, придание метафизических свойств чему либо, выглядит очень настораживающе, и имеет оттенок мошенничества или обмана. Что на самом деле так и есть.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 02:46
Sanna написав:
И очевидно только одно - Израиль все еще не умер.
Он все еще несет потери, но каждый год все меньше.
А его армия все сильней.
И его танки с беспилотниками, и его снайперы, и его системы ПРО - всё лучше и сильней.
С каждым годом.
Лучше и сильней.
Лучше и сильней с каждым годом борьбы великого народа за своё выживание.
С каждым годом непрекращающейся войны.(с)
Это не так, увы. Войну 67 года с коалицией арабских государств Израиль выиграл "одной левой". Войну 73 года выиграл, но с серьезными потерями. В Ливанской войне 1982 года вроде победил, но уже не совсем. В 2006 в войне с Хезболлой уже и не победил: война закончилась "в ничью".
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Додано: Чет 03 жов, 2019 02:49
Sommer написав:
Если посчитать скольких в Украине убили совки и скольких нацисты - то так и выходит.
Альтернативные историки скоро и Бабий яр припишут "совкам", и Освенцим.
При "совках" да будет вам известно население Украины выросло в 2 раза. "Совки" оставили Украину с 52,5 млн. населения. Сколько сейчас?
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Додано: Чет 03 жов, 2019 02:53
Тракторист написав:
в Киеве без финансовых вливаний на майдан может выйти не более 300-500 юродивых, а остальные только при соответствующем финансировании...
У Сороса финансы имеются...
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