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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 03 жов, 2019 01:29
Козак-характерник
В фізичному розумінні серце – це основний орган в організмі людини, без функціонування якого неможливе життя.
Вы ошибаетесь и доводы ваши, знания и терминология уже давно устарели.
Сегодня есть люди которые живут и без сердца, т.е. с машиной вместо него - с аппаратом.
А еще немного и появятся более доступные заменители или аналоги.
И давно уже изучена функция и структура этого органа.
Этот инструмент управления массами (религия) был актуальным много лет назад, и на сегодня себя изжил. Всему есть свое время начала и конца.
Кроме того, сегодня для многих людей, придание метафизических свойств чему либо, выглядит очень настораживающе, и имеет оттенок мошенничества или обмана. Что на самом деле так и есть.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 02:46
Sanna написав:
И очевидно только одно - Израиль все еще не умер.
Он все еще несет потери, но каждый год все меньше.
А его армия все сильней.
И его танки с беспилотниками, и его снайперы, и его системы ПРО - всё лучше и сильней.
С каждым годом.
Лучше и сильней.
Лучше и сильней с каждым годом борьбы великого народа за своё выживание.
С каждым годом непрекращающейся войны.(с)
Это не так, увы. Войну 67 года с коалицией арабских государств Израиль выиграл "одной левой". Войну 73 года выиграл, но с серьезными потерями. В Ливанской войне 1982 года вроде победил, но уже не совсем. В 2006 в войне с Хезболлой уже и не победил: война закончилась "в ничью".
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Додано: Чет 03 жов, 2019 07:02
Tegularius написав: Sommer написав:
Если посчитать скольких в Украине убили совки и скольких нацисты - то так и выходит.
Альтернативные историки скоро и Бабий яр припишут "совкам", и Освенцим.
При "совках" да будет вам известно население Украины выросло в 2 раза. "Совки" оставили Украину с 52,5 млн. населения. Сколько сейчас?
Да, да в 1913 году было 80 млн. украинцев, в 1990году 50 млн., да выросло в 2 раза.
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