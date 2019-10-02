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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4151415241534154 Додано: Чет 03 жов, 2019 01:29 Козак-характерник

В фізичному розумінні серце – це основний орган в організмі людини, без функціонування якого неможливе життя.



Вы ошибаетесь и доводы ваши, знания и терминология уже давно устарели.

Сегодня есть люди которые живут и без сердца, т.е. с машиной вместо него - с аппаратом.

А еще немного и появятся более доступные заменители или аналоги.

И давно уже изучена функция и структура этого органа.



Этот инструмент управления массами (религия) был актуальным много лет назад, и на сегодня себя изжил. Всему есть свое время начала и конца.



Кроме того, сегодня для многих людей, придание метафизических свойств чему либо, выглядит очень настораживающе, и имеет оттенок мошенничества или обмана. Что на самом деле так и есть. Вы ошибаетесь и доводы ваши, знания и терминология уже давно устарели.Сегодня есть люди которые живут и без сердца, т.е. с машиной вместо него - с аппаратом.А еще немного и появятся более доступные заменители или аналоги.И давно уже изучена функция и структура этого органа.Этот инструмент управления массами (религия) был актуальным много лет назад, и на сегодня себя изжил. Всему есть свое время начала и конца.Кроме того, сегодня для многих людей, придание метафизических свойств чему либо, выглядит очень настораживающе, и имеет оттенок мошенничества или обмана. Что на самом деле так и есть. malchinko_vitaliy

Повідомлень: 22 З нами з: 15.11.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 02:46 Sanna написав: И очевидно только одно - Израиль все еще не умер.

Он все еще несет потери, но каждый год все меньше.

А его армия все сильней.

И его танки с беспилотниками, и его снайперы, и его системы ПРО - всё лучше и сильней.

С каждым годом.

Лучше и сильней.

Лучше и сильней с каждым годом борьбы великого народа за своё выживание.

С каждым годом непрекращающейся войны.(с) И очевидно только одно - Израиль все еще не умер.Он все еще несет потери, но каждый год все меньше.А его армия все сильней.И его танки с беспилотниками, и его снайперы, и его системы ПРО - всё лучше и сильней.С каждым годом.Лучше и сильней.Лучше и сильней с каждым годом борьбы великого народа за своё выживание.С каждым годом непрекращающейся войны.(с)

Это не так, увы. Войну 67 года с коалицией арабских государств Израиль выиграл "одной левой". Войну 73 года выиграл, но с серьезными потерями. В Ливанской войне 1982 года вроде победил, но уже не совсем. В 2006 в войне с Хезболлой уже и не победил: война закончилась "в ничью". Это не так, увы. Войну 67 года с коалицией арабских государств Израиль выиграл "одной левой". Войну 73 года выиграл, но с серьезными потерями. В Ливанской войне 1982 года вроде победил, но уже не совсем. В 2006 в войне с Хезболлой уже и не победил: война закончилась "в ничью". Tegularius Повідомлень: 940 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 07:00 fokus написав: Tegularius написав: Тракторист написав: в Киеве без финансовых вливаний на майдан может выйти не более 300-500 юродивых, а остальные только при соответствующем финансировании... в Киеве без финансовых вливаний на майдан может выйти не более 300-500 юродивых, а остальные только при соответствующем финансировании...

У Сороса финансы имеются... У Сороса финансы имеются... Да и многие юродивые превратились в упоротых с оружием.. Да и многие юродивые превратились в упоротых с оружием..



Вата, успокойся. Сколько надо, столько и выйдет. Если в этом появится необходимость. Дух свободы обратно в тюбик не запихаешь. Вам, ущербным рабам, этого не дано понять. Сосать на коленях - ваш удел. Историю делаете не вы.

Вата, успокойся. Сколько надо, столько и выйдет. Если в этом появится необходимость. Дух свободы обратно в тюбик не запихаешь. Вам, ущербным рабам, этого не дано понять. Сосать на коленях - ваш удел. Историю делаете не вы. Libo 2

Повідомлень: 7320 З нами з: 14.11.11 Подякував: 314 раз. Подякували: 3656 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 07:02 Tegularius написав: Sommer написав: Если посчитать скольких в Украине убили совки и скольких нацисты - то так и выходит. Если посчитать скольких в Украине убили совки и скольких нацисты - то так и выходит.

Альтернативные историки скоро и Бабий яр припишут "совкам", и Освенцим.

При "совках" да будет вам известно население Украины выросло в 2 раза. "Совки" оставили Украину с 52,5 млн. населения. Сколько сейчас? Альтернативные историки скоро и Бабий яр припишут "совкам", и Освенцим.При "совках" да будет вам известно население Украины выросло в 2 раза. "Совки" оставили Украину с 52,5 млн. населения. Сколько сейчас?

Да, да в 1913 году было 80 млн. украинцев, в 1990году 50 млн., да выросло в 2 раза. Да, да в 1913 году было 80 млн. украинцев, в 1990году 50 млн., да выросло в 2 раза. innamax2008

Повідомлень: 342 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4151415241534154 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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