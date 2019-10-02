RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4152415341544155>
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 01:29

Козак-характерник
В фізичному розумінні серце – це основний орган в організмі людини, без функціонування якого неможливе життя.


Вы ошибаетесь и доводы ваши, знания и терминология уже давно устарели.
Сегодня есть люди которые живут и без сердца, т.е. с машиной вместо него - с аппаратом.
А еще немного и появятся более доступные заменители или аналоги.
И давно уже изучена функция и структура этого органа.

Этот инструмент управления массами (религия) был актуальным много лет назад, и на сегодня себя изжил. Всему есть свое время начала и конца.

Кроме того, сегодня для многих людей, придание метафизических свойств чему либо, выглядит очень настораживающе, и имеет оттенок мошенничества или обмана. Что на самом деле так и есть.
malchinko_vitaliy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 15.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 02:46

  Sanna написав:И очевидно только одно - Израиль все еще не умер.
Он все еще несет потери, но каждый год все меньше.
А его армия все сильней.
И его танки с беспилотниками, и его снайперы, и его системы ПРО - всё лучше и сильней.
С каждым годом.
Лучше и сильней.
Лучше и сильней с каждым годом борьбы великого народа за своё выживание.
С каждым годом непрекращающейся войны.(с)

Это не так, увы. Войну 67 года с коалицией арабских государств Израиль выиграл "одной левой". Войну 73 года выиграл, но с серьезными потерями. В Ливанской войне 1982 года вроде победил, но уже не совсем. В 2006 в войне с Хезболлой уже и не победил: война закончилась "в ничью".
Tegularius
 
Повідомлень: 940
З нами з: 11.02.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 07:00

  fokus написав:
  Tegularius написав:
  Тракторист написав:в Киеве без финансовых вливаний на майдан может выйти не более 300-500 юродивых, а остальные только при соответствующем финансировании...

У Сороса финансы имеются...
Да и многие юродивые превратились в упоротых с оружием..


Вата, успокойся. Сколько надо, столько и выйдет. Если в этом появится необходимость. Дух свободы обратно в тюбик не запихаешь. Вам, ущербным рабам, этого не дано понять. Сосать на коленях - ваш удел. Историю делаете не вы.
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7320
З нами з: 14.11.11
Подякував: 314 раз.
Подякували: 3656 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 07:02

  Tegularius написав:
  Sommer написав:Если посчитать скольких в Украине убили совки и скольких нацисты - то так и выходит.

Альтернативные историки скоро и Бабий яр припишут "совкам", и Освенцим.
При "совках" да будет вам известно население Украины выросло в 2 раза. "Совки" оставили Украину с 52,5 млн. населения. Сколько сейчас?

Да, да в 1913 году было 80 млн. украинцев, в 1990году 50 млн., да выросло в 2 раза.
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 342
З нами з: 11.04.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 07:29

Re: Політичні дискусії

  Libo написав:Вата, успокойся.

О, вот уже один из 300-500 и вышел :)
fokus
 
Повідомлень: 442
З нами з: 19.03.16
Подякував: 68 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 07:42

https://ru.krymr.com/a/pisma-krymchan-s-vodoy-horosho-bez-vody-ploho/29923242.html
Зображення

Тайганское водохранилище, апрель 2019 года

Я вас не обманываю, зайдите в «Яндекс-карты», наберите: «Крым, Белогорск», потом в режим «Спутник», и ниже Белогорска вы увидите, как выглядит это водохранилище сейчас. Именно из него питается водой Керчь, Феодосия, Судак. Российские источники утверждают, что водохранилище заполнено под завязку. Но спутниковые съемки, увы, показывают, что все плохо.

Еще хотелось бы в конце привести одну аналогию. В 2014 году чиновники Крыма и местная пресса страшно возмущались: «Как же так, Украина перекрыла Северо-Крымский канал и перестала поставлять в Крым электроэнергию! Как они могли?».

Ну вот представьте, что вы возвращаетесь домой, а жена вам говорит: «Я тут подумала, я больше жить с тобой не буду. Я встретилась с прежним парнем, он и богаче тебя, и моя первая любовь, я в него с 7-го класса была влюблена. Так что я тут посоветовалась сама с собой, провела внутри себя референдум, я теперь с ним буду! Тем более, что он богаче, я теперь буду как сыр в масле».

Вы понуро пожимаете плечами и уходите, но утром вам звонит бывшая жена и, нервничая, говорит: «Я не поняла, а где мой утренний кофе? Я без него не могу!».

– Погоди, дорогая, так у тебя же новый муж, надо понимать, он и должен тебе готовить кофе, чинить замки и вкручивать перегоревшие лампочки?

– Нет, я привыкла к твоему кофе! (дальше истерика).

Вот такую истерику я слышу уже последние пять лет по поводу перекрытого Северо-Крымского канала. А что, весной 2014 года не было понятно, что воды больше не будет?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16305
З нами з: 09.03.14
Подякував: 957 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:04

flyman
На цій фотці, де менше води, нема острівця, а де води більше - є. Чому так?
Зображення
leonidseleznev2016
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 10.01.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:18

  leonidseleznev2016 написав:flyman
На цій фотці, де менше води, нема острівця, а де води більше - є. Чому так?
Зображення

острівець це горбик в напрямі 20:45 від "носа утяюга"

Зображення

Зображення
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16305
З нами з: 09.03.14
Подякував: 957 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:22

flyman
:shock: :shock: :shock: :shock: НІхуахуасобі
leonidseleznev2016
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 10.01.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:27

  leonidseleznev2016 написав:flyman
:shock: :shock: :shock: :shock: НІхуахуасобі

тому Пуйло "принуждає к міру",
і до ольгінців добавився засланий козачок - голуб миру, який ще не давно заганяв на пікнічок в помийні банки, а тепер дуже воно побожне стало...тьху
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16305
З нами з: 09.03.14
Подякував: 957 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4152415341544155>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.