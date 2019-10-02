Додано: Чет 03 жов, 2019 07:42

Тайганское водохранилище, апрель 2019 годаЯ вас не обманываю, зайдите в «Яндекс-карты», наберите: «Крым, Белогорск», потом в режим «Спутник», и ниже Белогорска вы увидите, как выглядит это водохранилище сейчас. Именно из него питается водой Керчь, Феодосия, Судак. Российские источники утверждают, что водохранилище заполнено под завязку. Но спутниковые съемки, увы, показывают, что все плохо.Еще хотелось бы в конце привести одну аналогию. В 2014 году чиновники Крыма и местная пресса страшно возмущались: «Как же так, Украина перекрыла Северо-Крымский канал и перестала поставлять в Крым электроэнергию! Как они могли?».Ну вот представьте, что вы возвращаетесь домой, а жена вам говорит: «Я тут подумала, я больше жить с тобой не буду. Я встретилась с прежним парнем, он и богаче тебя, и моя первая любовь, я в него с 7-го класса была влюблена. Так что я тут посоветовалась сама с собой, провела внутри себя референдум, я теперь с ним буду! Тем более, что он богаче, я теперь буду как сыр в масле».Вы понуро пожимаете плечами и уходите, но утром вам звонит бывшая жена и, нервничая, говорит: «Я не поняла, а где мой утренний кофе? Я без него не могу!».– Погоди, дорогая, так у тебя же новый муж, надо понимать, он и должен тебе готовить кофе, чинить замки и вкручивать перегоревшие лампочки?– Нет, я привыкла к твоему кофе! (дальше истерика).Вот такую истерику я слышу уже последние пять лет по поводу перекрытого Северо-Крымского канала. А что, весной 2014 года не было понятно, что воды больше не будет?