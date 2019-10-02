Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В фізичному розумінні серце – це основний орган в організмі людини, без функціонування якого неможливе життя.
Вы ошибаетесь и доводы ваши, знания и терминология уже давно устарели. Сегодня есть люди которые живут и без сердца, т.е. с машиной вместо него - с аппаратом. А еще немного и появятся более доступные заменители или аналоги. И давно уже изучена функция и структура этого органа.
Этот инструмент управления массами (религия) был актуальным много лет назад, и на сегодня себя изжил. Всему есть свое время начала и конца.
Кроме того, сегодня для многих людей, придание метафизических свойств чему либо, выглядит очень настораживающе, и имеет оттенок мошенничества или обмана. Что на самом деле так и есть.
Sanna написав:И очевидно только одно - Израиль все еще не умер. Он все еще несет потери, но каждый год все меньше. А его армия все сильней. И его танки с беспилотниками, и его снайперы, и его системы ПРО - всё лучше и сильней. С каждым годом. Лучше и сильней. Лучше и сильней с каждым годом борьбы великого народа за своё выживание. С каждым годом непрекращающейся войны.(с)
Это не так, увы. Войну 67 года с коалицией арабских государств Израиль выиграл "одной левой". Войну 73 года выиграл, но с серьезными потерями. В Ливанской войне 1982 года вроде победил, но уже не совсем. В 2006 в войне с Хезболлой уже и не победил: война закончилась "в ничью".
Тракторист написав:в Киеве без финансовых вливаний на майдан может выйти не более 300-500 юродивых, а остальные только при соответствующем финансировании...
У Сороса финансы имеются...
Да и многие юродивые превратились в упоротых с оружием..
Вата, успокойся. Сколько надо, столько и выйдет. Если в этом появится необходимость. Дух свободы обратно в тюбик не запихаешь. Вам, ущербным рабам, этого не дано понять. Сосать на коленях - ваш удел. Историю делаете не вы.
Sommer написав:Если посчитать скольких в Украине убили совки и скольких нацисты - то так и выходит.
Альтернативные историки скоро и Бабий яр припишут "совкам", и Освенцим. При "совках" да будет вам известно население Украины выросло в 2 раза. "Совки" оставили Украину с 52,5 млн. населения. Сколько сейчас?
Да, да в 1913 году было 80 млн. украинцев, в 1990году 50 млн., да выросло в 2 раза.
Я вас не обманываю, зайдите в «Яндекс-карты», наберите: «Крым, Белогорск», потом в режим «Спутник», и ниже Белогорска вы увидите, как выглядит это водохранилище сейчас. Именно из него питается водой Керчь, Феодосия, Судак. Российские источники утверждают, что водохранилище заполнено под завязку. Но спутниковые съемки, увы, показывают, что все плохо.
Еще хотелось бы в конце привести одну аналогию. В 2014 году чиновники Крыма и местная пресса страшно возмущались: «Как же так, Украина перекрыла Северо-Крымский канал и перестала поставлять в Крым электроэнергию! Как они могли?».
Ну вот представьте, что вы возвращаетесь домой, а жена вам говорит: «Я тут подумала, я больше жить с тобой не буду. Я встретилась с прежним парнем, он и богаче тебя, и моя первая любовь, я в него с 7-го класса была влюблена. Так что я тут посоветовалась сама с собой, провела внутри себя референдум, я теперь с ним буду! Тем более, что он богаче, я теперь буду как сыр в масле».
Вы понуро пожимаете плечами и уходите, но утром вам звонит бывшая жена и, нервничая, говорит: «Я не поняла, а где мой утренний кофе? Я без него не могу!».
– Погоди, дорогая, так у тебя же новый муж, надо понимать, он и должен тебе готовить кофе, чинить замки и вкручивать перегоревшие лампочки?
– Нет, я привыкла к твоему кофе! (дальше истерика).
Вот такую истерику я слышу уже последние пять лет по поводу перекрытого Северо-Крымского канала. А что, весной 2014 года не было понятно, что воды больше не будет?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
leonidseleznev2016 написав:flyman На цій фотці, де менше води, нема острівця, а де води більше - є. Чому так?
острівець це горбик в напрямі 20:45 від "носа утяюга"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
тому Пуйло "принуждає к міру", і до ольгінців добавився засланий козачок - голуб миру, який ще не давно заганяв на пікнічок в помийні банки, а тепер дуже воно побожне стало...тьху
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.