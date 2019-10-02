Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:PS: и спрашивать ведь нужно не с "героя" - ему на момент трагедии было 24. Спрашивать нужно с тех, кто засоряет умы таких пацанов экстремистской ерундой - с Тягнибока и др. руководителей "Свободы"
То мізки Савченко з Рубаном теж Тягнибок промив? У кожній політичній чи релігійній течії є певний відсоток людей, які здатні вбивати за ідею. Я навіть, колись, наводив початок цього довжелезного списку. У атовців цей відсоток набагато більший, ніж у інших.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что разблокировал военную помощь Украине из-за личной просьбы сенатора Республиканской партии Роба Портмана. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё в Белом доме.
"Фактически, Роб Портман позвонил мне - и нет никого более достойного, чем Роб Портман из Огайо. Он позвонил и сказал: "Пожалуйста, разблокируйте деньги". Я сказал: "Роб, мне не нравится, что США - страна, которая всегда дает деньги, а Украина помогает Европе и европейским странам гораздо больше, чем они помогают нам", - сказал Трамп.
Видимо, клоунада - мировой тренд Скорее всего, причина этого - интернет, давший возможность фрикам и циникам всех мастей и рангов без особых усилий развлекать и зомбировать ширнармассы. Такая замусоренность мирового информпространства гораздо опаснее фреонов и парниковых газов. Ибо быстро и напрямую действует на тот орган, который отличает человека от животного. ИМХО
ЗЫ. Во избежание: это констатация факта, а не призыв запретить интернет
pesikot написав:РФ оккупировала, РФ и должна платить.
Давайте я разверну вопрос, чтобы вы, как обычно, не обошлись отговорками. Реально хочу услышать ваше мнение. Вот если не Украина, а Россия будет платить за воду, энергоресурсы, товары – блокаду с Донбасса можно снимать или нет? И тот же самый вопрос по Крыму
Нагадайте - Україна визнала ОРДЛО окупованими територіями хіба? Не потрібно їх ставити на один щабель.
Starikan написав:...... Вам напомнить, сколько раз пересматривались границы в 21 веке?
В Европе? По-моему всего один раз.
Тут 2 варианта - либо Вы плохо знаете арифметику, либо историю.
Кстати, насчёт истории и её переписывания.Сейчас включил ICTV, там шёл "Секретный фронт". Как раз попал на разговор о партизанах в Украине во время ВОВ. Оказывается, никаких "украинских партизан" не было, украинцы не хотели бороться с немцами, поэтому Сталин засылал под видом партизан диверсантов, а в результате их диверсий страдали украинцы немцы считали диверсантов местными и расстреливали/сжигали деревни. Да, чуть не забыл, диверсантов Сталин засылал, чтобы обеспечить возврат советской власти (а не для борьбы с Германией ). По-моему, это должно восприниматься как оскорбление украинцев и принижение роли Украины в Победе. Не? Я не прав? Так кто у нас занимается "российской пропагандой"?
і в чому ви бачите приниження ролі українців в перемозі? хто хотів перемоги - пішов разом з військами в евакуацію. кому було байдуже яка влада - залишився. чи по вашому все відповідало тогочасній пропаганді - весь народ в єдиному пориві?
Очередной "полезный идиот" проявил себя. Термину более ста лет,как и и этому способу зомбирования масс и использования их втемную для своих целей. Из википедии; "В настоящее время термин применяется в более широком значении, для описания человека, который является марионеткой (например, некоторого политического движения, террористической группы, враждебного правительства или коммерческой структуры).
В США этот термин иногда применяется в качестве ругательства, уничижительного (бранного) выражения, и подразумевает невежду, которого легко переманить на свою сторону, сделать «полезным» и заставить действовать против своих собственных интересов или во имя так называемого «высшего блага».