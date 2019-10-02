RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4152415341544155
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:39

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:PS: и спрашивать ведь нужно не с "героя" - ему на момент трагедии было 24. Спрашивать нужно с тех, кто засоряет умы таких пацанов экстремистской ерундой - с Тягнибока и др. руководителей "Свободы"

То мізки Савченко з Рубаном теж Тягнибок промив?
У кожній політичній чи релігійній течії є певний відсоток людей, які здатні вбивати за ідею. Я навіть, колись, наводив початок цього довжелезного списку. У атовців цей відсоток набагато більший, ніж у інших.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8465
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:46

Американский президент Дональд Трамп заявил, что разблокировал военную помощь Украине из-за личной просьбы сенатора Республиканской партии Роба Портмана. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинистё в Белом доме.

"Фактически, Роб Портман позвонил мне - и нет никого более достойного, чем Роб Портман из Огайо. Он позвонил и сказал: "Пожалуйста, разблокируйте деньги". Я сказал: "Роб, мне не нравится, что США - страна, которая всегда дает деньги, а Украина помогает Европе и европейским странам гораздо больше, чем они помогают нам", - сказал Трамп.

Видимо, клоунада - мировой тренд :shock:
Скорее всего, причина этого - интернет, давший возможность фрикам и циникам всех мастей и рангов без особых усилий развлекать и зомбировать ширнармассы.
Такая замусоренность мирового информпространства гораздо опаснее фреонов и парниковых газов. Ибо быстро и напрямую действует на тот орган, который отличает человека от животного.
ИМХО

ЗЫ. Во избежание: это констатация факта, а не призыв запретить интернет 8)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
2
 
Повідомлень: 16278
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1536 раз.
Подякували: 2518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 08:58

  fokus написав:
  pesikot написав:РФ оккупировала, РФ и должна платить.

Давайте я разверну вопрос, чтобы вы, как обычно, не обошлись отговорками.
Реально хочу услышать ваше мнение.
Вот если не Украина, а Россия будет платить за воду, энергоресурсы, товары – блокаду с Донбасса можно снимать или нет?
И тот же самый вопрос по Крыму :)

Нагадайте - Україна визнала ОРДЛО окупованими територіями хіба?
Не потрібно їх ставити на один щабель.
mephala
 
Повідомлень: 5554
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:07

  ЛАД написав:
  Sommer написав:
  Starikan написав:......
Вам напомнить, сколько раз пересматривались границы в 21 веке?


В Европе? По-моему всего один раз.

Тут 2 варианта - либо Вы плохо знаете арифметику, либо историю. :)

Кстати, насчёт истории и её переписывания.Сейчас включил ICTV, там шёл "Секретный фронт". Как раз попал на разговор о партизанах в Украине во время ВОВ. Оказывается, никаких "украинских партизан" не было, украинцы не хотели бороться с немцами, поэтому Сталин засылал под видом партизан диверсантов, а в результате их диверсий страдали украинцы немцы считали диверсантов местными и расстреливали/сжигали деревни. Да, чуть не забыл, диверсантов Сталин засылал, чтобы обеспечить возврат советской власти (а не для борьбы с Германией :) ).
По-моему, это должно восприниматься как оскорбление украинцев и принижение роли Украины в Победе.
Не? Я не прав?
Так кто у нас занимается "российской пропагандой"?

і в чому ви бачите приниження ролі українців в перемозі? хто хотів перемоги - пішов разом з військами в евакуацію. кому було байдуже яка влада - залишився.
чи по вашому все відповідало тогочасній пропаганді - весь народ в єдиному пориві?
mephala
 
Повідомлень: 5554
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:10

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:Нагадайте - Україна визнала ОРДЛО окупованими територіями хіба?
Не потрібно їх ставити на один щабель.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%BD%D0%B8
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8465
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:19

  fokus написав:
  Libo написав:Вата, успокойся.

О, вот уже один из 300-500 и вышел :)

Очередной "полезный идиот" проявил себя.
Термину более ста лет,как и и этому способу зомбирования масс и использования их втемную для своих целей.
Из википедии;
"В настоящее время термин применяется в более широком значении, для описания человека, который является марионеткой (например, некоторого политического движения, террористической группы, враждебного правительства или коммерческой структуры).

В США этот термин иногда применяется в качестве ругательства, уничижительного (бранного) выражения, и подразумевает невежду, которого легко переманить на свою сторону, сделать «полезным» и заставить действовать против своих собственных интересов или во имя так называемого «высшего блага».
Тихон
 
Повідомлень: 2807
З нами з: 19.02.14
Подякував: 131 раз.
Подякували: 898 раз.
 
Профіль
3
3
  #<1 ... 4152415341544155
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Клиент_, ЛАД і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.