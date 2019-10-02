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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 41544155415641574158> Додано: Чет 03 жов, 2019 10:17 Starikan написав: ....

Видимо, клоунада - мировой тренд

Скорее всего, причина этого - интернет, давший возможность фрикам и циникам всех мастей и рангов без особых усилий развлекать и зомбировать ширнармассы.

Такая замусоренность мирового информпространства гораздо опаснее фреонов и парниковых газов. Ибо быстро и напрямую действует на тот орган, который отличает человека от животного.

ИМХО



ЗЫ. Во избежание: это констатация факта, а не призыв запретить интернет ....Видимо, клоунада - мировой трендСкорее всего, причина этого - интернет, давший возможность фрикам и циникам всех мастей и рангов без особых усилий развлекать и зомбировать ширнармассы.Такая замусоренность мирового информпространства гораздо опаснее фреонов и парниковых газов. Ибо быстро и напрямую действует на тот орган, который отличает человека от животного.ИМХОЗЫ. Во избежание: это констатация факта, а не призыв запретить интернет

Вы правы.

Уже когда-то писал об этом - наряду с несомненными плюсами интернета, он приводит к исключительной замусоренности информпространства.

И эта замусоренность не менее опасна, чем замусоренность биосферы. Вы правы.Уже когда-то писал об этом - наряду с несомненными плюсами интернета, он приводит к исключительной замусоренности информпространства.И эта замусоренность не менее опасна, чем замусоренность биосферы. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14309 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4277 раз. Подякували: 3976 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 10:21 budivelnik написав: zРадио написав: Sommer, lapay,

оба ответили ну просто гениально! Я говорю о том, что ни в чем не повинные украинские полицейские погибли, а в ответ один мне про бурятов, второй - про то, что в этот раз еще все впереди.

Ну капец... Пока это не ваши братья, или сыновья - пох?.. оба ответили ну просто гениально! Я говорю о том, что ни в чем не повинныеполицейские погибли, а в ответ один мне про бурятов, второй - про то, что в этот раз еще все впереди.Ну капец... Пока это не ваши братья, или сыновья - пох?.. Давайте по порядку

1 Якщо поліцейські забезпечують законність - то вони знали на що йшли і за це їм пільги_страховки - тому в їх смертях хтось винуватий , але робити ореоли -не варто

Ви ж не переживаєте що за видобуток 1 млн тонн вугілля з якого ви отримуєте електроенергію - платить своїм життям кілька шахтарів?

2 В середині своєї сімї ви використовуєте різмі методи виховання включно з забороненими (наприклад психологічний тиск , чи рукою по дупі дитини) але при цьому

а - вас за це ніхто не судить-садить

б - якщо чимось подібним займеться сусід у вашій сімї - як мінімум ви образитесь

в - якщо чимось подібним займеться гопник - як мінімум ви спробуєте дати йому відсіч ризикуючи його і своїм здоровям.



Тому

Показувати що буряти встрягли не в свою справу-правильно і справедливо

Виносити на радість бурятам не значні хоча й болючі втрати(ОРДЛО - 10000 смертей з яких 3000 військові) - скільки загинуло коло Ради? . скільки в Одесі? , скільки на всій іншій території крім ОРДЛО ?



От і виходить

протиставляючи внутрішні розбірки в яких загинуло десятки осіб(включаючи Небесну Сотню) - зовнішньому нападу в результаті якого тисячі - може тільки повний дебілоїд або проплачений ворог. Давайте по порядку1 Якщо поліцейські забезпечують законність - то вони знали на що йшли і за це їм пільги_страховки - тому в їх смертях хтось винуватий , але робити ореоли -не вартоВи ж не переживаєте що за видобуток 1 млн тонн вугілля з якого ви отримуєте електроенергію - платить своїм життям кілька шахтарів?2 В середині своєї сімї ви використовуєте різмі методи виховання включно з забороненими (наприклад психологічний тиск , чи рукою по дупі дитини) але при цьомуа - вас за це ніхто не судить-садитьб - якщо чимось подібним займеться сусід у вашій сімї - як мінімум ви образитесьв - якщо чимось подібним займеться гопник - як мінімум ви спробуєте дати йому відсіч ризикуючи його і своїм здоровям.ТомуПоказувати що буряти встрягли не в свою справу-правильно і справедливоВиносити на радість бурятам не значні хоча й болючі втрати(ОРДЛО - 10000 смертей з яких 3000 військові) - скільки загинуло коло Ради? . скільки в Одесі? , скільки на всій іншій території крім ОРДЛО ?От і виходитьпротиставляючи внутрішні розбірки в яких загинуло десятки осіб(включаючи Небесну Сотню) - зовнішньому нападу в результаті якого тисячі - може тільки повний дебілоїд або проплачений ворог.



Начну с конца.



Каким таким врагам я выставляю на показ внутреннюю проблему на украинском форуме?? Шуту-волгарю? Поэтому насчет дeбилoида - к зеркалу.



Далее, военный в АТО и полицейский в Киеве - это очень разные степени риска. Последний каждый раз, выходя на смену, и не думает о смерти!!! В отличие от первого. Так что даже не пытайся манипулировать. И не знаю, о каких супер-пупер социальных гарантиях ты говоришь - мое мнение, что и для полицейских, и для военных они неудовлетворительные.



И, наконец, с добычей угля еще одна манипуляция - шахтеры гибнут не вследствие терактов, а по трагической случайности. В Киеве же под ВР было злонамеренное действие с предсказуемым результатом. Сравнивать одно и другое цинично даже для тебя - человека, утратившего все нравственные ориентиры!



PS: да вообще весь твой комментарий - лютый цинизм! Начну с конца.Каким таким врагам я выставляю на показ внутреннюю проблему на украинском форуме??Шуту-волгарю?Поэтому насчет дeбилoида - к зеркалу.Далее, военный в АТО и полицейский в Киеве - это очень разные степени риска. Последний каждый раз, выходя на смену, и не думает о смерти!!! В отличие от первого. Так что даже не пытайся манипулировать. И не знаю, о каких супер-пупер социальных гарантиях ты говоришь - мое мнение, что и для полицейских, и для военных они неудовлетворительные.И, наконец, с добычей угля еще одна манипуляция - шахтеры гибнут не вследствие терактов, а по трагической случайности. В Киеве же под ВР было злонамеренное действие с предсказуемым результатом. Сравнивать одно и другое цинично даже для тебя - человека, утратившего все нравственные ориентиры!PS: да вообще весь твой комментарий - лютый цинизм! zРадио

Повідомлень: 3686 З нами з: 02.05.18 Подякував: 801 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 10:22 mephala написав: zРадио написав: Ну что ты мелешь? У кого там выбор был - вначале войны эвакуировали только сотрудников важных с т.з. зрения обороны предприятий, и детей. Для остальных просто не было ресурса.



Наступление немцев было молниеносным - сколько было котлов и для военных, и для гражданских с сотнями тысяч украинцев внутри. Ну что ты мелешь? У кого там выбор был - вначале войны эвакуировали только сотрудников важных с т.з. зрения обороны предприятий, и детей. Для остальных просто не было ресурса.Наступление немцев было молниеносным - сколько было котлов и для военных, и для гражданских с сотнями тысяч украинцев внутри. мої прародичі були звичайними робітниками. і пішли в евакуацію. так що не потрібно тут заливати свою хрінь коли не тямите нічого. і проживаю я доречі в центрі а не на сході. мої прародичі були звичайними робітниками. і пішли в евакуацію. так що не потрібно тут заливати свою хрінь коли не тямите нічого. і проживаю я доречі в центрі а не на сході.

Ключевое слово - робітники.

Из сел даже мобилизовать не успели, не то что эвакуировать.

Так мои отец (19 лет) с дедом и остались в селе под Кременчугом.

За что дед - бухгалтер колхоза, который немцы сохранили, - и отсидел 3 года после войны, потом нашлись свидетельства о помощи партизанам, и его выпустили. Ключевое слово - робітники.Из сел даже мобилизовать не успели, не то что эвакуировать.Так мои отец (19 лет) с дедом и остались в селе под Кременчугом.За что дед - бухгалтер колхоза, который немцы сохранили, - и отсидел 3 года после войны, потом нашлись свидетельства о помощи партизанам, и его выпустили. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16280 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1536 раз. Подякували: 2518 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 10:31 Starikan написав: mephala написав: zРадио написав: Ну что ты мелешь? У кого там выбор был - вначале войны эвакуировали только сотрудников важных с т.з. зрения обороны предприятий, и детей. Для остальных просто не было ресурса.



Наступление немцев было молниеносным - сколько было котлов и для военных, и для гражданских с сотнями тысяч украинцев внутри. Ну что ты мелешь? У кого там выбор был - вначале войны эвакуировали только сотрудников важных с т.з. зрения обороны предприятий, и детей. Для остальных просто не было ресурса.Наступление немцев было молниеносным - сколько было котлов и для военных, и для гражданских с сотнями тысяч украинцев внутри. мої прародичі були звичайними робітниками. і пішли в евакуацію. так що не потрібно тут заливати свою хрінь коли не тямите нічого. і проживаю я доречі в центрі а не на сході. мої прародичі були звичайними робітниками. і пішли в евакуацію. так що не потрібно тут заливати свою хрінь коли не тямите нічого. і проживаю я доречі в центрі а не на сході.

Ключевое слово - робітники.

Из сел даже мобилизовать не успели, не то что эвакуировать.

Так мои отец (19 лет) с дедом и остались в селе под Кременчугом.

За что дед - бухгалтер колхоза, который немцы сохранили, - и отсидел 3 года после войны, потом нашлись свидетельства о помощи партизанам, и его выпустили. Ключевое слово - робітники.Из сел даже мобилизовать не успели, не то что эвакуировать.Так мои отец (19 лет) с дедом и остались в селе под Кременчугом.За что дед - бухгалтер колхоза, который немцы сохранили, - и отсидел 3 года после войны, потом нашлись свидетельства о помощи партизанам, и его выпустили.

скажу тоді більш конкретно - робітники ферми. і працювали в евакуації також на фермі. скажу тоді більш конкретно - робітники ферми. і працювали в евакуації також на фермі. mephala Повідомлень: 5565 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 10:33 zРадио написав:

И снова псевдо-патриот пытается выставить украинцев глупцами, самоубийцами и коллаборантами.



И снова псевдо-патриот пытается выставить украинцев глупцами, самоубийцами и коллаборантами.

приємно врешті решт чути з твоїх вуст самокритику. які ще про себе розкажеш таємниці? приємно врешті решт чути з твоїх вуст самокритику. які ще про себе розкажеш таємниці? mephala Повідомлень: 5565 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 10:38 mephala написав: zРадио написав:

И снова псевдо-патриот пытается выставить украинцев глупцами, самоубийцами и коллаборантами.



И снова псевдо-патриот пытается выставить украинцев глупцами, самоубийцами и коллаборантами.

приємно врешті решт чути з твоїх вуст самокритику. які ще про себе розкажеш таємниці? приємно врешті решт чути з твоїх вуст самокритику. які ще про себе розкажеш таємниці?

В Україні реально було менше червоних партизан, ніж, наприклад, в Білорусі. В силу того, що в лісовій зоні були партизани з дещо іншою політичною направленістю. В Україні реально було менше червоних партизан, ніж, наприклад, в Білорусі. В силу того, що в лісовій зоні були партизани з дещо іншою політичною направленістю. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8468 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 10:47 Писать об украинских жертвах нацизма на форуме запрещено - второй раз удаляют zРадио

Повідомлень: 3686 З нами з: 02.05.18 Подякував: 801 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 10:49 lapay написав: zРадио написав: PS: и спрашивать ведь нужно не с "героя" - ему на момент трагедии было 24. Спрашивать нужно с тех, кто засоряет умы таких пацанов экстремистской ерундой - с Тягнибока и др. руководителей "Свободы" PS: и спрашивать ведь нужно не с "героя" - ему на момент трагедии было 24. Спрашивать нужно с тех, кто засоряет умы таких пацанов экстремистской ерундой - с Тягнибока и др. руководителей "Свободы"

То мізки Савченко з Рубаном теж Тягнибок промив?

У кожній політичній чи релігійній течії є певний відсоток людей, які здатні вбивати за ідею. Я навіть, колись, наводив початок цього довжелезного списку. У атовців цей відсоток набагато більший, ніж у інших. То мізки Савченко з Рубаном теж Тягнибок промив?У кожній політичній чи релігійній течії є певний відсоток людей, які здатні вбивати за ідею. Я навіть, колись, наводив початок цього довжелезного списку. У атовців цей відсоток набагато більший, ніж у інших.

а почему вы считаете что каждому кто думает не как вы кто-то промыл мозги? тем более что таких большинство... а почему вы считаете что каждому кто думает не как вы кто-то промыл мозги? тем более что таких большинство... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4194 З нами з: 06.08.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 677 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 10:51 mephala написав: ] zРадио написав: Ну что ты мелешь? У кого там выбор был - вначале войны эвакуировали только сотрудников важных с т.з. зрения обороны предприятий, и детей. Для остальных просто не было ресурса.



Наступление немцев было молниеносным - сколько было котлов и для военных, и для гражданских с сотнями тысяч украинцев внутри. Ну что ты мелешь? У кого там выбор был - вначале войны эвакуировали только сотрудников важных с т.з. зрения обороны предприятий, и детей. Для остальных просто не было ресурса.Наступление немцев было молниеносным - сколько было котлов и для военных, и для гражданских с сотнями тысяч украинцев внутри. мої прародичі були звичайними робітниками. і пішли в евакуацію. так що не потрібно тут заливати свою хрінь коли не тямите нічого. і проживаю я доречі в центрі а не на сході.



скажу тоді більш конкретно - робітники ферми. і працювали в евакуації також на фермі. мої прародичі були звичайними робітниками. і пішли в евакуацію. так що не потрібно тут заливати свою хрінь коли не тямите нічого. і проживаю я доречі в центрі а не на сході.скажу тоді більш конкретно - робітники ферми. і працювали в евакуації також на фермі.

Странный термин вы используете.Не было в СССр "робітників ферми"А были колгоспники. Кроме того на Западной Украине накануне были задержаны тысячи активистов не согласных с советской властью и их массово в в первый день войны эвакуировали на месте расстреляв. Есть фото где немцы выносят и складывают в кучи эти тела.Очевидцы пишут что камеры были забиты под потолок. А ваши родственники так оперативно эвакуировались потому что были из ЧК Странный термин вы используете.Не было в СССр "робітників ферми"А были колгоспники. Кроме того на Западной Украине накануне были задержаны тысячи активистов не согласных с советской властью и их массово в в первый день войны эвакуировали на месте расстреляв. Есть фото где немцы выносят и складывают в кучи эти тела.Очевидцы пишут что камеры были забиты под потолок. А ваши родственники так оперативно эвакуировались потому что были из ЧК Востаннє редагувалось Sanna в Чет 03 жов, 2019 10:58, всього редагувалось 2 разів. Sanna

Повідомлень: 62 З нами з: 17.02.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 10:52 Re: Політичні дискусії Тракторист написав: а почему вы считаете что каждому кто думает не как вы кто-то промыл мозги? тем более что таких большинство... а почему вы считаете что каждому кто думает не как вы кто-то промыл мозги? тем более что таких большинство...

Де я таке писав? Де я таке писав? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8468 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1164 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 41544155415641574158> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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