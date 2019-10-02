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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:17
Starikan написав:
....
Видимо, клоунада - мировой тренд
Скорее всего, причина этого - интернет, давший возможность фрикам и циникам всех мастей и рангов без особых усилий развлекать и зомбировать ширнармассы.
Такая замусоренность мирового информпространства гораздо опаснее фреонов и парниковых газов. Ибо быстро и напрямую действует на тот орган, который отличает человека от животного.
ИМХО
ЗЫ. Во избежание: это констатация факта, а не призыв запретить интернет
Вы правы.
Уже когда-то писал об этом - наряду с несомненными плюсами интернета, он приводит к исключительной замусоренности информпространства.
И эта замусоренность не менее опасна, чем замусоренность биосферы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 10:21
budivelnik написав: zРадио написав:Sommer
, lapay
,
оба ответили ну просто гениально! Я говорю о том, что ни в чем не повинные украинские
полицейские погибли, а в ответ один мне про бурятов, второй - про то, что в этот раз еще все впереди.
Ну капец... Пока это не ваши братья, или сыновья - пох?..
Давайте по порядку
1 Якщо поліцейські забезпечують законність - то вони знали на що йшли і за це їм пільги_страховки - тому в їх смертях хтось винуватий , але робити ореоли -не варто
Ви ж не переживаєте що за видобуток 1 млн тонн вугілля з якого ви отримуєте електроенергію - платить своїм життям кілька шахтарів?
2 В середині своєї сімї ви використовуєте різмі методи виховання включно з забороненими (наприклад психологічний тиск , чи рукою по дупі дитини) але при цьому
а - вас за це ніхто не судить-садить
б - якщо чимось подібним займеться сусід у вашій сімї - як мінімум ви образитесь
в - якщо чимось подібним займеться гопник - як мінімум ви спробуєте дати йому відсіч ризикуючи його і своїм здоровям.
Тому
Показувати що буряти встрягли не в свою справу-правильно і справедливо
Виносити на радість бурятам не значні хоча й болючі втрати(ОРДЛО - 10000 смертей з яких 3000 військові) - скільки загинуло коло Ради? . скільки в Одесі? , скільки на всій іншій території крім ОРДЛО ?
От і виходить
протиставляючи внутрішні розбірки в яких загинуло десятки осіб(включаючи Небесну Сотню) - зовнішньому нападу в результаті якого тисячі - може тільки повний дебілоїд або проплачений ворог.
Начну с конца.
Каким таким врагам я выставляю на показ внутреннюю проблему на украинском форуме??
Шуту-волгарю?
Поэтому насчет дeбилoида - к зеркалу.
Далее, военный в АТО и полицейский в Киеве - это очень разные степени риска. Последний каждый раз, выходя на смену, и не думает о смерти!!! В отличие от первого. Так что даже не пытайся манипулировать. И не знаю, о каких супер-пупер социальных гарантиях ты говоришь - мое мнение, что и для полицейских, и для военных они неудовлетворительные.
И, наконец, с добычей угля еще одна манипуляция - шахтеры гибнут не вследствие терактов, а по трагической случайности. В Киеве же под ВР было злонамеренное действие с предсказуемым результатом. Сравнивать одно и другое цинично даже для тебя - человека, утратившего все нравственные ориентиры!
PS: да вообще весь твой комментарий - лютый цинизм!
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Додано: Чет 03 жов, 2019 10:22
mephala написав: zРадио написав:
Ну что ты мелешь? У кого там выбор был - вначале войны эвакуировали только сотрудников важных с т.з. зрения обороны предприятий, и детей. Для остальных просто не было ресурса.
Наступление немцев было молниеносным - сколько было котлов и для военных, и для гражданских с сотнями тысяч украинцев внутри.
мої прародичі були звичайними робітниками. і пішли в евакуацію. так що не потрібно тут заливати свою хрінь коли не тямите нічого. і проживаю я доречі в центрі а не на сході.
Ключевое слово - робітники.
Из сел даже мобилизовать не успели, не то что эвакуировать.
Так мои отец (19 лет) с дедом и остались в селе под Кременчугом.
За что дед - бухгалтер колхоза, который немцы сохранили, - и отсидел 3 года после войны, потом нашлись свидетельства о помощи партизанам, и его выпустили.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Додано: Чет 03 жов, 2019 10:31
Starikan написав: mephala написав: zРадио написав:
Ну что ты мелешь? У кого там выбор был - вначале войны эвакуировали только сотрудников важных с т.з. зрения обороны предприятий, и детей. Для остальных просто не было ресурса.
Наступление немцев было молниеносным - сколько было котлов и для военных, и для гражданских с сотнями тысяч украинцев внутри.
мої прародичі були звичайними робітниками. і пішли в евакуацію. так що не потрібно тут заливати свою хрінь коли не тямите нічого. і проживаю я доречі в центрі а не на сході.
Ключевое слово - робітники.
Из сел даже мобилизовать не успели, не то что эвакуировать.
Так мои отец (19 лет) с дедом и остались в селе под Кременчугом.
За что дед - бухгалтер колхоза, который немцы сохранили, - и отсидел 3 года после войны, потом нашлись свидетельства о помощи партизанам, и его выпустили.
скажу тоді більш конкретно - робітники ферми. і працювали в евакуації також на фермі.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 10:33
zРадио написав:
И снова псевдо-патриот пытается выставить украинцев глупцами, самоубийцами и коллаборантами.
приємно врешті решт чути з твоїх вуст самокритику. які ще про себе розкажеш таємниці?
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Додано: Чет 03 жов, 2019 10:38
mephala написав: zРадио написав:
И снова псевдо-патриот пытается выставить украинцев глупцами, самоубийцами и коллаборантами.
приємно врешті решт чути з твоїх вуст самокритику. які ще про себе розкажеш таємниці?
В Україні реально було менше червоних партизан, ніж, наприклад, в Білорусі. В силу того, що в лісовій зоні були партизани з дещо іншою політичною направленістю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 10:47
Писать об украинских жертвах нацизма на форуме запрещено - второй раз удаляют
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zРадио
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Додано: Чет 03 жов, 2019 10:49
lapay написав: zРадио написав:
PS: и спрашивать ведь нужно не с "героя" - ему на момент трагедии было 24. Спрашивать нужно с тех, кто засоряет умы таких пацанов экстремистской ерундой - с Тягнибока и др. руководителей "Свободы"
То мізки Савченко з Рубаном теж Тягнибок промив?
У кожній політичній чи релігійній течії є певний відсоток людей, які здатні вбивати за ідею. Я навіть, колись, наводив початок цього довжелезного списку. У атовців цей відсоток набагато більший, ніж у інших.
а почему вы считаете что каждому кто думает не как вы кто-то промыл мозги? тем более что таких большинство...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Чет 03 жов, 2019 10:51
mephala написав:
]
zРадио написав:
Ну что ты мелешь? У кого там выбор был - вначале войны эвакуировали только сотрудников важных с т.з. зрения обороны предприятий, и детей. Для остальных просто не было ресурса.
Наступление немцев было молниеносным - сколько было котлов и для военных, и для гражданских с сотнями тысяч украинцев внутри.
мої прародичі були звичайними робітниками. і пішли в евакуацію. так що не потрібно тут заливати свою хрінь коли не тямите нічого. і проживаю я доречі в центрі а не на сході.
скажу тоді більш конкретно - робітники ферми. і працювали в евакуації також на фермі.
Странный термин вы используете.Не было в СССр "робітників ферми"А были колгоспники. Кроме того на Западной Украине накануне были задержаны тысячи активистов не согласных с советской властью и их массово в в первый день войны эвакуировали на месте расстреляв. Есть фото где немцы выносят и складывают в кучи эти тела.Очевидцы пишут что камеры были забиты под потолок. А ваши родственники так оперативно эвакуировались потому что были из ЧК
Востаннє редагувалось Sanna
в Чет 03 жов, 2019 10:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 10:52
Тракторист написав:
а почему вы считаете что каждому кто думает не как вы кто-то промыл мозги? тем более что таких большинство...
Де я таке писав?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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