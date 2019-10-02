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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:58
zРадио написав:
Писать об украинских жертвах нацизма на форуме запрещено - второй раз удаляют
и после этого ктото сомневается что живёт в "демократической" стране стремящейся в ЕС? или мы европейские ценности применяем выборочно?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:00
Sanna
Спав спав з 2014 року і проснувся 30 вересня 2019 року. Забавно.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:02
Тракторист написав: zРадио написав:
Писать об украинских жертвах нацизма на форуме запрещено - второй раз удаляют
и после этого ктото сомневается что живёт в "демократической" стране стремящейся в ЕС? или мы европейские ценности применяем выборочно?...
Взагалі то його допис видалили за те що оббріхує інших учасників форуму. А те що ви відразу так вписалися за нього наводить на певні роздуми.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:02
Sanna написав:
Странный термин вы используете.Не было в СССр "робітників ферми"А были колгоспники.
кроме колхозов ещё были и совхозы, да и фермы были в СССР...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:02
zРадио написав:
Писать об украинских жертвах нацизма на форуме запрещено - второй раз удаляют
Похоже, что согласно новым представлениям, украинские жертвы могли быть только от коммунистов, Советов и лично Сталина.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:03
mephala
Заставили выборцы клоуна. Все личные планы поменяли.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:04
lapay написав: Тракторист написав:
а почему вы считаете что каждому кто думает не как вы кто-то промыл мозги? тем более что таких большинство...
Де я таке писав?
вы же написали
То мізки Савченко з Рубаном теж Тягнибок промив?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:16
mephala написав: Тракторист написав: zРадио написав:
Писать об украинских жертвах нацизма на форуме запрещено - второй раз удаляют
и после этого ктото сомневается что живёт в "демократической" стране стремящейся в ЕС? или мы европейские ценности применяем выборочно?...
Взагалі то його допис видалили за те що оббріхує інших учасників форуму. А те що ви відразу так вписалися за нього наводить на певні роздуми.
то есть вы утверждаете что на форуме нет цензуры и не удаляются посты с мнениями людей отличных от мнения модераторов?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:18
mephala написав: Тракторист написав: zРадио написав:
Писать об украинских жертвах нацизма на форуме запрещено - второй раз удаляют
и после этого ктото сомневается что живёт в "демократической" стране стремящейся в ЕС? или мы европейские ценности применяем выборочно?...
Взагалі то його допис видалили за те що оббріхує інших учасників форуму. А те що ви відразу так вписалися за нього наводить на певні роздуми.
Интересно, что я не так сказал о тебе? Попытки представить не-эвакуированное мирное население Украины в качестве немецких симпатиков, есть самой настоящей реабилитацией нацизма (помимо плевка в память миллионов самих украинцев)!
Даже Starikan из твоего же идейного лагеря правильное замечание тебе сделал о причинах и последствиях...
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:20
Tegularius написав: Sanna написав:
И очевидно только одно - Израиль все еще не умер.
Он все еще несет потери, но каждый год все меньше.
А его армия все сильней.
И его танки с беспилотниками, и его снайперы, и его системы ПРО - всё лучше и сильней.
С каждым годом.
Лучше и сильней.
Лучше и сильней с каждым годом борьбы великого народа за своё выживание.
С каждым годом непрекращающейся войны.(с)
Это не так, увы. Войну 67 года с коалицией арабских государств Израиль выиграл "одной левой". Войну 73 года выиграл, но с серьезными потерями. В Ливанской войне 1982 года вроде победил, но уже не совсем. В 2006 в войне с Хезболлой уже и не победил: война закончилась "в ничью".
Гарно відмічено.
Я особисто могутність Ізраїлю напряму зв'язую з могутністю США. Могутність США поступово падає - і "могутність" Ізраїлю також.
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