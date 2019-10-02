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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4155415641574158 Додано: Чет 03 жов, 2019 11:22 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: Sommer, lapay,

оба ответили ну просто гениально! Я говорю о том, что ни в чем не повинные украинские полицейские погибли, а в ответ один мне про бурятов, второй - про то, что в этот раз еще все впереди.

Ну капец... Пока это не ваши братья, или сыновья - пох?.. оба ответили ну просто гениально! Я говорю о том, что ни в чем не повинныеполицейские погибли, а в ответ один мне про бурятов, второй - про то, что в этот раз еще все впереди.Ну капец... Пока это не ваши братья, или сыновья - пох?.. Давайте по порядку

1 Якщо поліцейські забезпечують законність - то вони знали на що йшли і за це їм пільги_страховки - тому в їх смертях хтось винуватий , але робити ореоли -не варто

Ви ж не переживаєте що за видобуток 1 млн тонн вугілля з якого ви отримуєте електроенергію - платить своїм життям кілька шахтарів?

2 В середині своєї сімї ви використовуєте різмі методи виховання включно з забороненими (наприклад психологічний тиск , чи рукою по дупі дитини) але при цьому

а - вас за це ніхто не судить-садить

б - якщо чимось подібним займеться сусід у вашій сімї - як мінімум ви образитесь

в - якщо чимось подібним займеться гопник - як мінімум ви спробуєте дати йому відсіч ризикуючи його і своїм здоровям.



Тому

Показувати що буряти встрягли не в свою справу-правильно і справедливо

Виносити на радість бурятам не значні хоча й болючі втрати(ОРДЛО - 10000 смертей з яких 3000 військові) - скільки загинуло коло Ради? . скільки в Одесі? , скільки на всій іншій території крім ОРДЛО ?



От і виходить

протиставляючи внутрішні розбірки в яких загинуло десятки осіб(включаючи Небесну Сотню) - зовнішньому нападу в результаті якого тисячі - може тільки повний дебілоїд або проплачений ворог. Давайте по порядку1 Якщо поліцейські забезпечують законність - то вони знали на що йшли і за це їм пільги_страховки - тому в їх смертях хтось винуватий , але робити ореоли -не вартоВи ж не переживаєте що за видобуток 1 млн тонн вугілля з якого ви отримуєте електроенергію - платить своїм життям кілька шахтарів?2 В середині своєї сімї ви використовуєте різмі методи виховання включно з забороненими (наприклад психологічний тиск , чи рукою по дупі дитини) але при цьомуа - вас за це ніхто не судить-садитьб - якщо чимось подібним займеться сусід у вашій сімї - як мінімум ви образитесьв - якщо чимось подібним займеться гопник - як мінімум ви спробуєте дати йому відсіч ризикуючи його і своїм здоровям.ТомуПоказувати що буряти встрягли не в свою справу-правильно і справедливоВиносити на радість бурятам не значні хоча й болючі втрати(ОРДЛО - 10000 смертей з яких 3000 військові) - скільки загинуло коло Ради? . скільки в Одесі? , скільки на всій іншій території крім ОРДЛО ?От і виходитьпротиставляючи внутрішні розбірки в яких загинуло десятки осіб(включаючи Небесну Сотню) - зовнішньому нападу в результаті якого тисячі - може тільки повний дебілоїд або проплачений ворог. Начну с конца.

Каким таким врагам я выставляю на показ внутреннюю проблему на украинском форуме?? Шуту-волгарю? Начну с конца.Каким таким врагам я выставляю на показ внутреннюю проблему на украинском форуме??Шуту-волгарю? Розколюєш суспільство заявками що втрати 150 осіб у внутрішніх розбірках це те саме що втрати 3000військових+10000 цивільних від зовнішньої агресії росії zРадио написав: Далее, военный в АТО и полицейский в Киеве - это очень разные степени риска. Последний каждый раз, выходя на смену, и не думает о смерти!!! В отличие от первого. Так что даже не пытайся манипулировать. И не знаю, о каких супер-пупер социальных гарантиях ты говоришь - мое мнение, что и для полицейских, и для военных они неудовлетворительные. Далее, военный в АТО и полицейский в Киеве - это очень разные степени риска. Последний каждый раз, выходя на смену, и не думает о смерти!!! В отличие от первого. Так что даже не пытайся манипулировать. И не знаю, о каких супер-пупер социальных гарантиях ты говоришь - мое мнение, что и для полицейских, и для военных они неудовлетворительные. Якщо їм навіть платять по різному + в АТО тільки контрактники і Добровольці , в НацГвардії і Поліції є й строковики - тому різний ризик - різна оплата-повага-страховка

zРадио написав: И, наконец, с добычей угля еще одна манипуляция - шахтеры гибнут не вследствие терактов, а по трагической случайности. В Киеве же под ВР было злонамеренное действие с предсказуемым результатом. Сравнивать одно и другое цинично даже для тебя - человека, утратившего все нравственные ориентиры!

PS: да вообще весь твой комментарий - лютый цинизм! И, наконец, с добычей угля еще одна манипуляция - шахтеры гибнут не вследствие терактов, а по трагической случайности. В Киеве же под ВР было злонамеренное действие с предсказуемым результатом. Сравнивать одно и другое цинично даже для тебя - человека, утратившего все нравственные ориентиры!PS: да вообще весь твой комментарий - лютый цинизм! 1Про мої моральні орієнтири не варто згадувати промосковському тролю

2 Ясно що мораль Партіота України і промосковського писаки - відрізняються, тому те що з московської дзвінниці погано - з Київською досить таки добре і правильно

3 Від терактів українських поліцейських(крім тих хто перебуває в зоні бойових дій) загинуло на три порядки менше ніж шахтарів без терактів.

Тому хто більше ,а хто менше ризикує - не такому Іуді як ти розповідати. Розколюєш суспільство заявками що втрати 150 осіб у внутрішніх розбірках це те саме що втрати 3000військових+10000 цивільних від зовнішньої агресії росіїЯкщо їм навіть платять по різному + в АТО тільки контрактники і Добровольці , в НацГвардії і Поліції є й строковики - тому різний ризик - різна оплата-повага-страховка1Про мої моральні орієнтири не варто згадувати промосковському тролю2 Ясно що мораль Партіота України і промосковського писаки - відрізняються, тому те що з московської дзвінниці погано - з Київською досить таки добре і правильно3 Від терактів українських поліцейських(крім тих хто перебуває в зоні бойових дій) загинуло на три порядки менше ніж шахтарів без терактів.Тому хто більше ,а хто менше ризикує - не такому Іуді як ти розповідати. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

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