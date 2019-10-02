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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4155415641574158
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:22

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Sommer, lapay,
оба ответили ну просто гениально! Я говорю о том, что ни в чем не повинные украинские полицейские погибли, а в ответ один мне про бурятов, второй - про то, что в этот раз еще все впереди.
Ну капец... Пока это не ваши братья, или сыновья - пох?..
Давайте по порядку
1 Якщо поліцейські забезпечують законність - то вони знали на що йшли і за це їм пільги_страховки - тому в їх смертях хтось винуватий , але робити ореоли -не варто
Ви ж не переживаєте що за видобуток 1 млн тонн вугілля з якого ви отримуєте електроенергію - платить своїм життям кілька шахтарів?
2 В середині своєї сімї ви використовуєте різмі методи виховання включно з забороненими (наприклад психологічний тиск , чи рукою по дупі дитини) але при цьому
а - вас за це ніхто не судить-садить
б - якщо чимось подібним займеться сусід у вашій сімї - як мінімум ви образитесь
в - якщо чимось подібним займеться гопник - як мінімум ви спробуєте дати йому відсіч ризикуючи його і своїм здоровям.

Тому
Показувати що буряти встрягли не в свою справу-правильно і справедливо
Виносити на радість бурятам не значні хоча й болючі втрати(ОРДЛО - 10000 смертей з яких 3000 військові) - скільки загинуло коло Ради? . скільки в Одесі? , скільки на всій іншій території крім ОРДЛО ?

От і виходить
протиставляючи внутрішні розбірки в яких загинуло десятки осіб(включаючи Небесну Сотню) - зовнішньому нападу в результаті якого тисячі - може тільки повний дебілоїд або проплачений ворог.
Начну с конца.
Каким таким врагам я выставляю на показ внутреннюю проблему на украинском форуме?? :shock: Шуту-волгарю? :mrgreen:
Розколюєш суспільство заявками що втрати 150 осіб у внутрішніх розбірках це те саме що втрати 3000військових+10000 цивільних від зовнішньої агресії росії
  zРадио написав:Далее, военный в АТО и полицейский в Киеве - это очень разные степени риска. Последний каждый раз, выходя на смену, и не думает о смерти!!! В отличие от первого. Так что даже не пытайся манипулировать. И не знаю, о каких супер-пупер социальных гарантиях ты говоришь - мое мнение, что и для полицейских, и для военных они неудовлетворительные.
Якщо їм навіть платять по різному + в АТО тільки контрактники і Добровольці , в НацГвардії і Поліції є й строковики - тому різний ризик - різна оплата-повага-страховка
  zРадио написав:И, наконец, с добычей угля еще одна манипуляция - шахтеры гибнут не вследствие терактов, а по трагической случайности. В Киеве же под ВР было злонамеренное действие с предсказуемым результатом. Сравнивать одно и другое цинично даже для тебя - человека, утратившего все нравственные ориентиры!
PS: да вообще весь твой комментарий - лютый цинизм!
1Про мої моральні орієнтири не варто згадувати промосковському тролю
2 Ясно що мораль Партіота України і промосковського писаки - відрізняються, тому те що з московської дзвінниці погано - з Київською досить таки добре і правильно
3 Від терактів українських поліцейських(крім тих хто перебуває в зоні бойових дій) загинуло на три порядки менше ніж шахтарів без терактів.
Тому хто більше ,а хто менше ризикує - не такому Іуді як ти розповідати.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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