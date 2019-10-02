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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:54

  budivelnik написав:Розколюєш суспільство заявками що втрати 150 осіб у внутрішніх розбірках це те саме що втрати 3000військових+10000 цивільних від зовнішньої агресії росії


К слову, если я и раскалываю общество, напоминая о том, что поклонник гитлера положил 5 невинных полицейских в центре столицы, то разделение здесь проходит по линии люди-нелюди, а не предатели-патриоты, как пытаешься это представить ты.

Никто за язык тебя не дергал - ты сам выбрал свою сторону в данном вопросе
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:59

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Розколюєш суспільство заявками що втрати 150 осіб у внутрішніх розбірках це те саме що втрати 3000військових+10000 цивільних від зовнішньої агресії росії
К слову, если я и раскалываю общество, напоминая о том, что поклонник гитлера положил 5 невинных полицейских в центре столицы, то разделение здесь проходит по линии люди-нелюди, а не предатели-патриоты, как пытаешься это представить ты.

Никто за язык тебя не дергал - ты сам выбрал свою сторону в данном вопросе
1 В росії 84% поклонників фюрера,які проголосували за право введення ним військ в Україну і наслідком введення цих військ
а - загинуло 3000 військових
б - загинуло 10000 цивільних
2 В Україні ти знайшов одного прихильника -який забрав життя 5 бійців.
Дядя-ти дурак? Ти акценти правильно ставиш?
3 Назви мені хочаб один теракт на території Галичини - не можеш?
А чому - може туди такі як ти проплачені лізти бояться?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:02

Re: Політичні дискусії

Зеленському треба вивчати соціологію, перед тим, як щось підписувати: https://blogs.uainfo.org/2019/10/02/na- ... elimi.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:08

Совет Европы обеспокоен принятым в первом чтении президентским проектом закона о деятельности органов судейского управления (№ 1008), который предусматривает реформу судебной системы. Об этом говорится в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к министру иностранных дел Вадиму Пристайко, размещенном на сайте организации.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:10

  lapay написав:То мізки Савченко з Рубаном теж Тягнибок промив?...

Я питав у zРадио, це в нього було про промивання мізків, так що не треба пересмикувати.

ваша формулировка не отрицает факта промывания мозгов, а лишь попытка подтвердить что такое промывание было...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:13

  lapay написав:Зеленському треба вивчати соціологію, перед тим, як щось підписувати: https://blogs.uainfo.org/2019/10/02/na- ... elimi.html

а разве последние выборы не самая лучшая и объективная социология?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:17

  budivelnik написав:1 В росії 84% поклонників фюрера,які проголосували за право введення ним військ в Україну і наслідком введення цих військ
а - загинуло 3000 військових
б - загинуло 10000 цивільних


А что я не говорю об этом как чудовищном преступлении? Говорю, и регулярно.

  budivelnik написав:2 В Україні ти знайшов одного прихильника -який забрав життя 5 бійців.
Дядя-ти дурак? Ти акценти правильно ставиш?


Извини, об этом я тоже буду говорить. Защищать страну - это одно, а убивать своих же в мирном городе за 800 км от ТВД - это другое. Первое не извиняет второго!


  budivelnik написав:3 Назви мені хочаб один теракт на території Галичини - не можеш?
А чому - може туди такі як ти проплачені лізти бояться?


А может потому, что это всего 10% населения Украины? :mrgreen: Но мнят о себе так, будто все 90%...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:23

  freeze написав:Совет Европы обеспокоен принятым в первом чтении президентским проектом закона о деятельности органов судейского управления (№ 1008), который предусматривает реформу судебной системы. Об этом говорится в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к министру иностранных дел Вадиму Пристайко, размещенном на сайте организации.

странно что судебная реформа порошенко их устраивала... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:24

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:ваша формулировка не отрицает факта промывания мозгов, а лишь попытка подтвердить что такое промывание было...

Це, типу, якщо я когось попрошу навести приклад працюючого вічного двигуна, то я вірю в його існування?
Я взагалі дуже скептично відношусь до терміну "промивання мізків", бо "промити" можна тільке те, що є, і ніколи ні до кого такий термін не вживав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:26

  lapay написав:Зеленському треба вивчати соціологію, перед тим, як щось підписувати: https://blogs.uainfo.org/2019/10/02/na- ... elimi.html


Нічого дивного. Зеленський пішов на вибори з завданням №1 - здати Україну Росії. З завданням №2 - перерозподілити потоки на Коломойського. Ні про яке добро для людей і думки не було. Скільки я не агітував за здоровий глузд, за те що потрібно залишити перевіреного бійця Порошенка ще на один термін - ніхто не слухав. Адже краще, як відомо, ворог хорошого. А всім хотілося кращого...ну от маєте гірше.
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