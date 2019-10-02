Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Розколюєш суспільство заявками що втрати 150 осіб у внутрішніх розбірках це те саме що втрати 3000військових+10000 цивільних від зовнішньої агресії росії
К слову, если я и раскалываю общество, напоминая о том, что поклонник гитлера положил 5 невинных полицейских в центре столицы, то разделение здесь проходит по линии люди-нелюди, а не предатели-патриоты, как пытаешься это представить ты.
Никто за язык тебя не дергал - ты сам выбрал свою сторону в данном вопросе
budivelnik написав:Розколюєш суспільство заявками що втрати 150 осіб у внутрішніх розбірках це те саме що втрати 3000військових+10000 цивільних від зовнішньої агресії росії
К слову, если я и раскалываю общество, напоминая о том, что поклонник гитлера положил 5 невинных полицейских в центре столицы, то разделение здесь проходит по линии люди-нелюди, а не предатели-патриоты, как пытаешься это представить ты.
Никто за язык тебя не дергал - ты сам выбрал свою сторону в данном вопросе
1 В росії 84% поклонників фюрера,які проголосували за право введення ним військ в Україну і наслідком введення цих військ а - загинуло 3000 військових б - загинуло 10000 цивільних 2 В Україні ти знайшов одного прихильника -який забрав життя 5 бійців. Дядя-ти дурак? Ти акценти правильно ставиш? 3 Назви мені хочаб один теракт на території Галичини - не можеш? А чому - може туди такі як ти проплачені лізти бояться?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Совет Европы обеспокоен принятым в первом чтении президентским проектом закона о деятельности органов судейского управления (№ 1008), который предусматривает реформу судебной системы. Об этом говорится в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к министру иностранных дел Вадиму Пристайко, размещенном на сайте организации.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Совет Европы обеспокоен принятым в первом чтении президентским проектом закона о деятельности органов судейского управления (№ 1008), который предусматривает реформу судебной системы. Об этом говорится в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к министру иностранных дел Вадиму Пристайко, размещенном на сайте организации.
странно что судебная реформа порошенко их устраивала...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист написав:ваша формулировка не отрицает факта промывания мозгов, а лишь попытка подтвердить что такое промывание было...
Це, типу, якщо я когось попрошу навести приклад працюючого вічного двигуна, то я вірю в його існування? Я взагалі дуже скептично відношусь до терміну "промивання мізків", бо "промити" можна тільке те, що є, і ніколи ні до кого такий термін не вживав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Нічого дивного. Зеленський пішов на вибори з завданням №1 - здати Україну Росії. З завданням №2 - перерозподілити потоки на Коломойського. Ні про яке добро для людей і думки не було. Скільки я не агітував за здоровий глузд, за те що потрібно залишити перевіреного бійця Порошенка ще на один термін - ніхто не слухав. Адже краще, як відомо, ворог хорошого. А всім хотілося кращого...ну от маєте гірше.