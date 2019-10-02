Так ватани і отримали свої 20%. Якщо Зеленський цього не розуміє і думає, що може крутити суспільством, як циган сонцем, то це його, а не суспільства, проблеми.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:26
Re: Політичні дискусії
Так ватани і отримали свої 20%. Якщо Зеленський цього не розуміє і думає, що може крутити суспільством, як циган сонцем, то це його, а не суспільства, проблеми.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:30
Вибори не можна розцінювати як соціологічне дослідження, адже люди, як правило, голосують за прохідних кандидатів. Згідно принципу "для чого я буду голосувати за того, хто все одно не має шансів виграти"
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:31
что касается задания #1, то это бред, а задание #2 на самом деле является заданием #1, но в этом нет ничего удивительногг, так как это происходило при каждой смнене власти - менялись олигархические кланы у кормушки...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:32
Так про це насправді і мова - немає конкретики . Хто в ліс , хто по дрова . А точніше - лебідь , рак та щука ... Чотири роки все висіло . Зеленський пропонує щось міняти . Суспільство його намагається кудись штовхати - але само не знає , куди ... 34 % - за замороження конфлікту ...
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:35
люди прежде всегоголосовали против предыдущей власти, а соответственно и политики, которая эта власть проводила...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:37
Re: Політичні дискусії
А для чого щось міняти? Комесь пече в одному місці?
Потрібно діяти на міжнародній арені, намагатися внести зміни в Статут ООН щоб позбавити Росію права вето, лобіювати миротворчу місію ООН на Донбасі.
А тим часом, Росія і надалі має перебувати під санкціями.
Для чого поспішати, коли всі і так вже навчилися жити за таких умов. Це ж буде програш, врата своїх інтересів, відбілювання Росії. А контрибуцію хто нам заплатить в такому разі, а?
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:40
люди прежде всегоголосовали против предыдущей власти, а соответственно и политики, которая эта власть проводила...[/quote]
Все добре було з політикою попередньої влади. Голосували зрадофіли, знаємо таких.
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:42
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:42
большинство граждан Украины считает по другому...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:43
Ви взагалі вірите в те, що світу є якесь діло до України ? Та в кращому випадку - аби перестали стріляти . Все . Все інше їх мало цікавить . Якщо можна ще заробити - тоді ще це ... Слабо заморожений конфлікт завжди може загостритися - але навіть на варіант другого Придністров"я у нас політики не погоджуються ...
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