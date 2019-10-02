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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:44
Тракторист написав: Viktor написав:
Все добре було з політикою попередньої влади.
большинство граждан Украины считает по другому...
Тому що вони дурні (нерозумні) і не знають, що ідельної влади не буває. То утопія.
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Viktor
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Додано: Чет 03 жов, 2019 12:45
zРадио написав: budivelnik написав:
3 Назви мені хочаб один теракт на території Галичини - не можеш?
А чому - може туди такі як ти проплачені лізти бояться?
А может потому, что это всего 10% населения Украины?
Но мнят о себе так, будто все 90%...
1 Так Донбас-також 10% але при цьому
а - своєю тупістю загробили 13000 з яких 12000-своїх же
б -кількість терактів настільки висока ,що навіть не піддається обчисленню
2 То може пора навчитись одним 10% які постійно в щось вляпуються і в яких постійно чужі солдати і ідеї в тих 10% які не вляпуються і не допускають ні чужих ідей ні чужих солдат з прапорами?
В яких відсутні як свої так і чужі терористи з терактами
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 03 жов, 2019 12:47
Puente написав: Viktor написав: Puente написав:
Зеленський пропонує щось міняти
А для чого щось міняти? Комесь пече в одному місці?
Потрібно діяти на міжнародній арені, намагатися внести зміни в Статут ООН щоб позбавити Росію права вето, лобіювати миротворчу місію ООН на Донбасі.
А тим часом, Росія і надалі має перебувати під санкціями.
Для чого поспішати, коли всі і так вже навчилися жити за таких умов. Це ж буде програш, врата своїх інтересів, відбілювання Росії. А контрибуцію хто нам заплатить в такому разі, а?
Ви взагалі вірите в те, що світу є якесь діло до України ? Та в кращому випадку - аби перестали стріляти . Все . Все інше їх мало цікавить . Якщо можна ще заробити - тоді ще це ... Слабо заморожений конфлікт завжди може загостритися - але навіть на варіант другого Придністров"я у нас політики не погоджуються ...
Я вірю в недопущення прецеденту, коли винуватцю все зходить з рук. І на це потрібно тиснути на зустрічах з Західними партнерами.
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Viktor
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Додано: Чет 03 жов, 2019 12:49
Чого ви раптом на регіони перейшли ? Галичина має більш однорідний склад населення , на відміну від сходу - де дуже багато не місцевих генів - от і все .
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Puente
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Додано: Чет 03 жов, 2019 12:53
Viktor написав:
Я вірю в недопущення прецеденту, коли винуватцю все зходить з рук. І на це потрібно тиснути на зустрічах з Західними партнерами.
Ну - це добре ... І правильно ... Але - ідеалізм . Ніколи не виходило і не вийде і далі . Теоретично Європа дуже толерантна і демократична , але тільки поки не торкається реальних грошових інтересів ...
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Puente
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:00
Puente написав:
Чого ви раптом на регіони перейшли ? Галичина має більш однорідний склад населення , на відміну від сходу - де дуже багато не місцевих генів - от і все .
Я захищався...
Мені сказали що Галичина дуже маленька бо має всього 10% населення,а тому її досвід наведеня порядку не цікавий..
Я й вдарив свого опонента тим самим кінцем- що в ОРДЛО також всього 10%... але там кардинально інша ситуація
От і виходить-що деколи варто тим 10% в яких ситуація найгірша- переймати досвід тих 10% в яких ситуація найкраща...
ПС
Знову без привязки до регіонів...
Але звинувачувані в теракті в Києві
а - з Черкащини
б - пробували провести теракт в Галичині
В Галичині їх і схопили.
То хто терористів плодить? а хто їх знешкоджує?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:12
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Sanna
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:16
Frant написав:
Меркель и Макрон не простят Зеленскому его слова в разговоре с Трампом"
Смешные они. обидчивые
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:19
budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав:
3 Назви мені хочаб один теракт на території Галичини - не можеш?
А чому - може туди такі як ти проплачені лізти бояться?
А может потому, что это всего 10% населения Украины?
Но мнят о себе так, будто все 90%...
1 Так Донбас-також 10% але при цьому
а - своєю тупістю загробили 13000 з яких 12000-своїх же
б -кількість терактів настільки висока ,що навіть не піддається обчисленню
2 То може пора навчитись одним 10% які постійно в щось вляпуються і в яких постійно чужі солдати і ідеї в тих 10% які не вляпуються і не допускають ні чужих ідей ні чужих солдат з прапорами?
В яких відсутні як свої так і чужі терористи з терактами
Донбасс до войны - это не 10% населения, а 15%. Но не суть.
Ты уже определись, россияне устроили войну, или жители Донбасса. Не дай бог, конечно, но если бы с запада зашли войска НАТО, галичане вели бы себя так же, как дончане, а то и крымчане...
Точно так же и visa verse - без провокации и поддержки РФ ничего бы такого страшного не натворили ни крымчане, ни жители Донбасса. Смирились бы с произошедшим в Киеве и жили бы себе спокойно...
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zРадио
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:20
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Нахрена ты мне эти картинки шлешь? Совсем мозги набекрень от нционализма сдвинулись?
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