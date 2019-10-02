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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4158415941604161>
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:44

  Тракторист написав:
  Viktor написав:Все добре було з політикою попередньої влади.

большинство граждан Украины считает по другому...


Тому що вони дурні (нерозумні) і не знають, що ідельної влади не буває. То утопія.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:45

  zРадио написав:
  budivelnik написав:3 Назви мені хочаб один теракт на території Галичини - не можеш?
А чому - може туди такі як ти проплачені лізти бояться?
А может потому, что это всего 10% населения Украины? :mrgreen: Но мнят о себе так, будто все 90%...
1 Так Донбас-також 10% але при цьому
а - своєю тупістю загробили 13000 з яких 12000-своїх же
б -кількість терактів настільки висока ,що навіть не піддається обчисленню
2 То може пора навчитись одним 10% які постійно в щось вляпуються і в яких постійно чужі солдати і ідеї в тих 10% які не вляпуються і не допускають ні чужих ідей ні чужих солдат з прапорами?
В яких відсутні як свої так і чужі терористи з терактами
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:47

  Puente написав:
  Viktor написав:
  Puente написав:Зеленський пропонує щось міняти


А для чого щось міняти? Комесь пече в одному місці?
Потрібно діяти на міжнародній арені, намагатися внести зміни в Статут ООН щоб позбавити Росію права вето, лобіювати миротворчу місію ООН на Донбасі.
А тим часом, Росія і надалі має перебувати під санкціями.

Для чого поспішати, коли всі і так вже навчилися жити за таких умов. Це ж буде програш, врата своїх інтересів, відбілювання Росії. А контрибуцію хто нам заплатить в такому разі, а?

Ви взагалі вірите в те, що світу є якесь діло до України ? Та в кращому випадку - аби перестали стріляти . Все . Все інше їх мало цікавить . Якщо можна ще заробити - тоді ще це ... Слабо заморожений конфлікт завжди може загостритися - але навіть на варіант другого Придністров"я у нас політики не погоджуються ...


Я вірю в недопущення прецеденту, коли винуватцю все зходить з рук. І на це потрібно тиснути на зустрічах з Західними партнерами.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:49

Re: Політичні дискусії

Чого ви раптом на регіони перейшли ? Галичина має більш однорідний склад населення , на відміну від сходу - де дуже багато не місцевих генів - от і все .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:53

  Viktor написав:Я вірю в недопущення прецеденту, коли винуватцю все зходить з рук. І на це потрібно тиснути на зустрічах з Західними партнерами.

Ну - це добре ... І правильно ... Але - ідеалізм . Ніколи не виходило і не вийде і далі . Теоретично Європа дуже толерантна і демократична , але тільки поки не торкається реальних грошових інтересів ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:00

  Puente написав:Чого ви раптом на регіони перейшли ? Галичина має більш однорідний склад населення , на відміну від сходу - де дуже багато не місцевих генів - от і все .
Я захищався...
Мені сказали що Галичина дуже маленька бо має всього 10% населення,а тому її досвід наведеня порядку не цікавий..
Я й вдарив свого опонента тим самим кінцем- що в ОРДЛО також всього 10%... але там кардинально інша ситуація
От і виходить-що деколи варто тим 10% в яких ситуація найгірша- переймати досвід тих 10% в яких ситуація найкраща...

ПС
Знову без привязки до регіонів...
Але звинувачувані в теракті в Києві
а - з Черкащини
б - пробували провести теракт в Галичині
В Галичині їх і схопили.

То хто терористів плодить? а хто їх знешкоджує?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:12

YKK

Украинский нацизм во всей красе. И как с этими у*** жить в одной стране?

А как с этим?
http://piccy.info/view3/13424490/4e6314381b080a6ac16f4dabbdbceb92/http://i.piccy.info/a3c/2019-10-03-10-33/i9-13424490/486x343-r[/quote]
Sanna
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:16

Re: Політичні анекдоти

  Frant написав:Меркель и Макрон не простят Зеленскому его слова в разговоре с Трампом"
Смешные они. обидчивые
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:19

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:3 Назви мені хочаб один теракт на території Галичини - не можеш?
А чому - може туди такі як ти проплачені лізти бояться?
А может потому, что это всего 10% населения Украины? :mrgreen: Но мнят о себе так, будто все 90%...
1 Так Донбас-також 10% але при цьому
а - своєю тупістю загробили 13000 з яких 12000-своїх же
б -кількість терактів настільки висока ,що навіть не піддається обчисленню
2 То може пора навчитись одним 10% які постійно в щось вляпуються і в яких постійно чужі солдати і ідеї в тих 10% які не вляпуються і не допускають ні чужих ідей ні чужих солдат з прапорами?
В яких відсутні як свої так і чужі терористи з терактами


Донбасс до войны - это не 10% населения, а 15%. Но не суть.

Ты уже определись, россияне устроили войну, или жители Донбасса. Не дай бог, конечно, но если бы с запада зашли войска НАТО, галичане вели бы себя так же, как дончане, а то и крымчане...

Точно так же и visa verse - без провокации и поддержки РФ ничего бы такого страшного не натворили ни крымчане, ни жители Донбасса. Смирились бы с произошедшим в Киеве и жили бы себе спокойно...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:20

  Sanna написав:
YKK

Украинский нацизм во всей красе. И как с этими у*** жить в одной стране?

А как с этим?
http://piccy.info/view3/13424490/4e6314381b080a6ac16f4dabbdbceb92/http://i.piccy.info/a3c/2019-10-03-10-33/i9-13424490/486x343-r
[/quote]
Нахрена ты мне эти картинки шлешь? Совсем мозги набекрень от нционализма сдвинулись?
YKK
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