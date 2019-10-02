Почему не осуществимо? в цивилизованном-то мире
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 03 жов, 2019 13:36
Re: правила
Додано: Чет 03 жов, 2019 13:50
Выгони их из переговорного процесса, они снимут с себя все обязательства учитывать интересы тех, кто их выгнал. В итоге будут проводить свою политику без оглядки на кого-либо. Нам от этого легче не станет
Додано: Чет 03 жов, 2019 13:57
Вы сами ответили на свой вопрос.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:04
Потому что я этот ответ знаю. А будивельник постоянно меняет акценты в подкрепление своих шовинистических убеждений
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:14
Бред.
Стаття на 5 сторінок, але ніде не сказано конкретно, чим він "оскорбил" Меркель і Макрона.
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:39
Ще як "осуществимо".
В 90-х об Росію витирали ноги. Якби не "пам'ять СССР" було б ще гірше.
Але Путін в 2000-2005 реально підняв Росію.
Але на сьогодні Путін "видохся". Немає у нього нових ідей, цілей. Вже пару років йде постійне погіршення ситуації. Особливо в економіці. Це не дуже помітно, але процес йде.
Ось мінімальна зарплата в "нещасній і знедоленій" Україні вже майже зрівнялась з "великою і процвітаючою" Росією. А в 2020 вона повинна перегнати російську. Хоча думаю Росія такого позору не стерпить і також підніме свою мінімалку.
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:45
Політики стравлюють людей, ділять за регіональною ознакою, а деякі ведуться. Адже завжди приємно почуватися вище іншої людини, тому в кого гординя розпирає від власної значущості. Особливо якщо для цього не треба прикладати ніяких зусиль. Одних деякий час зомбували, що вони годують всю Україну(«Я выписку из государственного бюджета зачитаю, чтобы вы знали, кто кого кормит»)
Іншим втюхували, що лише вони першосортні українці, а інші унтерменши.(Донбас, геть увесь, не лише «ЛДНР» – це ракова пухлина, якої краще навіки позбутися. Бандити з Донбасу попруть на Галичину скуповувати нерухомість. Ці люди, за окремими винятками, ніколи не будуть українцями. Повернення окупованих теренів Донбасу – це катастрофа для України)
Результати пропаганди бачимо. Поки холопи чубляться між собою про мову, історію, пани обкрадають і тих, і інших. І в них жодних суперечок, повний консенсус. І не важливо якою мовою користуєшся, в що віриш. Загрібай бабло, та й годі! А ви гризіть й надалі горлянки один одному. Браття і сестри! Схаменіться! І покажем, що ми браття, козацького роду!
«Бо зсередини, із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює!» (Мр. 7:21-23).
«Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина зо скарбу лихого виносить лихе.» (Мт. 12:34, 35)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 03 жов, 2019 15:08, всього редагувалось 4 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:06
Угу, и в результате такого погиршения РФ стала САМОЙ БОГАТОЙ СТРАНОЙ МИРА. Буквально - Россия является едва ли не единственной страной в мире с отрицательным нетто-госдолгом, т.е. у правительства на счетах денег больше, чем весь госдолг страны (12,7 и 12,5 триллионов рублей соответственно). ЗВР страны на 50 млрд. долларов больше общего внешнего долга (государственного+частного), и на 200 млрд. больше его валютной составляющей. 2 года подряд и как минимум на ближайшие 3 года у страны профиицитный бюджет в размере 1-2% ВВП.
Я много раз говорил - НЕ ЧИТАЙТЕ УкрСМИ. И не в Путине дело - надо просто РАБОТАТЬ А НЕ МИТИНГОВАТЬ ПО ЛЮБОМУ ПОВОДУ.
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:07
Ну это просто двинет "вперед" экономику...
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Додано: Чет 03 жов, 2019 15:13
Re: самая ли
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