Додано: Чет 03 жов, 2019 14:45

zРадио написав:

Ты уже определись, россияне устроили войну, или жители Донбасса. Не дай бог, конечно, но если бы с запада зашли войска НАТО, галичане вели бы себя так же, как дончане, а то и крымчане...



Ты уже определись, россияне устроили войну, или жители Донбасса. Не дай бог, конечно, но если бы с запада зашли войска НАТО, галичане вели бы себя так же, как дончане, а то и крымчане...

Політики стравлюють людей, ділять за регіональною ознакою, а деякі ведуться. Адже завжди приємно почуватися вище іншої людини, тому в кого гординя розпирає від власної значущості. Особливо якщо для цього не треба прикладати ніяких зусиль. Одних деякий час зомбували, що вони годують всю Україну(«Я выписку из государственного бюджета зачитаю, чтобы вы знали, кто кого кормит»)Іншим втюхували, що лише вони першосортні українці, а інші унтерменши.(Донбас, геть увесь, не лише «ЛДНР» – це ракова пухлина, якої краще навіки позбутися. Бандити з Донбасу попруть на Галичину скуповувати нерухомість. Ці люди, за окремими винятками, ніколи не будуть українцями. Повернення окупованих теренів Донбасу – це катастрофа для України)Результати пропаганди бачимо. Поки холопи чубляться між собою про мову, історію, пани обкрадають і тих, і інших. І в них жодних суперечок, повний консенсус. І не важливо якою мовою користуєшся, в що віриш. Загрібай бабло, та й годі! А ви гризіть й надалі горлянки один одному. Браття і сестри! Схаменіться! І покажем, що ми браття, козацького роду!«Бо зсередини, із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює!» (Мр. 7:21-23).«Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина зо скарбу лихого виносить лихе.» (Мт. 12:34, 35)