Додано: Чет 03 жов, 2019 13:57

zРадио написав: Донбасс до войны - это не 10% населения, а 15%. Но не суть.



Ты уже определись, россияне устроили войну, или жители Донбасса . Не дай бог, конечно, но если бы с запада зашли войска НАТО, галичане вели бы себя так же, как дончане, а то и крымчане...



Точно так же и visa verse - без провокации и поддержки РФ ничего бы такого страшного не натворили ни крымчане, ни жители Донбасса . Смирились бы с произошедшим в Киеве и жили бы себе спокойно... Донбасс до войны - это не 10% населения, а 15%. Но не суть.Ты уже определись,. Не дай бог, конечно, но если бы с запада зашли войска НАТО, галичане вели бы себя так же, как дончане, а то и крымчане...Точно так же и visa verse -. Смирились бы с произошедшим в Киеве и жили бы себе спокойно...



Вы сами ответили на свой вопрос. Вы сами ответили на свой вопрос.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.