Додано: Чет 03 жов, 2019 15:43

andrijk777 написав: zРадио написав: Вообще в теории россию было бы правильно лишить права вето в любых вопросах, касаемых Украины. После того то, что она натворила в 2014-ом! Жаль только, что на практике неосуществимо... Вообще в теории россию было бы правильно лишить права вето в любых вопросах, касаемых Украины. После того то, что она натворила в 2014-ом! Жаль только, что на практике неосуществимо...

Ще як "осуществимо".

В 90-х об Росію витирали ноги. Якби не "пам'ять СССР" було б ще гірше.

Але Путін в 2000-2005 реально підняв Росію.

Але на сьогодні Путін "видохся". Немає у нього нових ідей, цілей. Вже пару років йде постійне погіршення ситуації. Особливо в економіці. Це не дуже помітно, але процес йде.

Ось мінімальна зарплата в "нещасній і знедоленій" Україні вже майже зрівнялась з "великою і процвітаючою" Росією. А в 2020 вона повинна перегнати російську. Хоча думаю Росія такого позору не стерпить і також підніме свою мінімалку. Ще як "осуществимо".В 90-х об Росію витирали ноги. Якби не "пам'ять СССР" було б ще гірше.Але Путін в 2000-2005 реально підняв Росію.Але на сьогодні Путін "видохся". Немає у нього нових ідей, цілей. Вже пару років йде постійне погіршення ситуації. Особливо в економіці. Це не дуже помітно, але процес йде.Ось мінімальна зарплата в "нещасній і знедоленій" Україні вже майже зрівнялась з "великою і процвітаючою" Росією. А в 2020 вона повинна перегнати російську. Хоча думаю Росія такого позору не стерпить і також підніме свою мінімалку.

Это все понятно, но вернитесь к своему же утверждению про "осуществимо". Как конкретно осуществимо?Я и сам могу порассуждать - выносят вопрос об изгнании РФ из СБ ООН на ГА ООН. Там права вето ни у кого нет - решает большинство. Протаскивают вопрос, выкрутив руки всем, кому только можно. РФ нет в СБ ООН.Не будем даже про то, что страны Запада не пойдут на изгнание РФ, потому что это уменьшит юрисдикцию мирового права как территориально, так и с т.з. его верховенства перед национальными законодательствами стран. Допустим, что выгнали.Во-первых, есть еще Китай, который за присутствием РФ просто не голосовал по вопросам Украины. Воспользуется ли он своим правом вето, когда РФ в СБ не будет - ХЗ. Сделаем еще одно натянутое допущение - не воспользуется.Во-вторых, ну приняли резолюцию, осуждающую действия РФ. Кто пошлет на Донбасс свои войска? Особенно, понимая, что РФ избавлена от любых обязательств в качестве одного из гарантов международной безопасности?Для нас Донбасс и Крым - большая боль. Но для США и ЕС куда бОльшая боль - прекращение действия ДРМСД. А если РФ после попытки изгнания (даже неважно, удавшейся, или неудавшейся) выйдет еще и из СНВ-III? А если начнет размещать ЯО на территориях стран-союзников, как это делают американцы?..Все это просто мысли по древу, и вы сами прекрасно понимаете, что на большое обострение с РФ Запад не пойдет. По справедливости, россия виновата и должна отвечать. А по факту - закон джунглей. РФ можно эффективно давить экономически, потому что она слаба экономически. Но не дипломатически, и уж более - не силовым путем...PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы