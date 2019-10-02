Почему не осуществимо? в цивилизованном-то мире
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 03 жов, 2019 13:36
Re: правила
Додано: Чет 03 жов, 2019 13:50
Выгони их из переговорного процесса, они снимут с себя все обязательства учитывать интересы тех, кто их выгнал. В итоге будут проводить свою политику без оглядки на кого-либо. Нам от этого легче не станет
Додано: Чет 03 жов, 2019 13:57
Вы сами ответили на свой вопрос.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:04
Потому что я этот ответ знаю. А будивельник постоянно меняет акценты в подкрепление своих шовинистических убеждений
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:14
Бред.
Стаття на 5 сторінок, але ніде не сказано конкретно, чим він "оскорбил" Меркель і Макрона.
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:39
Ще як "осуществимо".
В 90-х об Росію витирали ноги. Якби не "пам'ять СССР" було б ще гірше.
Але Путін в 2000-2005 реально підняв Росію.
Але на сьогодні Путін "видохся". Немає у нього нових ідей, цілей. Вже пару років йде постійне погіршення ситуації. Особливо в економіці. Це не дуже помітно, але процес йде.
Ось мінімальна зарплата в "нещасній і знедоленій" Україні вже майже зрівнялась з "великою і процвітаючою" Росією. А в 2020 вона повинна перегнати російську. Хоча думаю Росія такого позору не стерпить і також підніме свою мінімалку.
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:45
Політики стравлюють людей, ділять за регіональною ознакою, а деякі ведуться. Адже завжди приємно почуватися вище іншої людини, тому в кого гординя розпирає від власної значущості. Особливо якщо для цього не треба прикладати ніяких зусиль. Одних деякий час зомбували, що вони годують всю Україну(«Я выписку из государственного бюджета зачитаю, чтобы вы знали, кто кого кормит»)
Іншим втюхували, що лише вони першосортні українці, а інші унтерменши.(Донбас, геть увесь, не лише «ЛДНР» – це ракова пухлина, якої краще навіки позбутися. Бандити з Донбасу попруть на Галичину скуповувати нерухомість. Ці люди, за окремими винятками, ніколи не будуть українцями. Повернення окупованих теренів Донбасу – це катастрофа для України)
Результати пропаганди бачимо. Поки холопи чубляться між собою про мову, історію, пани обкрадають і тих, і інших. І в них жодних суперечок, повний консенсус. І не важливо якою мовою користуєшся, в що віриш. Загрібай бабло, та й годі! А ви гризіть й надалі горлянки один одному. Браття і сестри! Схаменіться! І покажем, що ми браття, козацького роду!
«Бо зсередини, із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює!» (Мр. 7:21-23).
«Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина зо скарбу лихого виносить лихе.» (Мт. 12:34, 35)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 03 жов, 2019 15:08, всього редагувалось 4 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:07
Ну это просто двинет "вперед" экономику...
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Додано: Чет 03 жов, 2019 15:26
спорное утверждение, для страны с низким уровнем жизни граждан (Россия 60 в рейтинге - это конечно лучше чем в Украине, но хуже чем в Белоруссии)...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:43
Это все понятно, но вернитесь к своему же утверждению про "осуществимо". Как конкретно осуществимо?
Я и сам могу порассуждать - выносят вопрос об изгнании РФ из СБ ООН на ГА ООН. Там права вето ни у кого нет - решает большинство. Протаскивают вопрос, выкрутив руки всем, кому только можно. РФ нет в СБ ООН.
Не будем даже про то, что страны Запада не пойдут на изгнание РФ, потому что это уменьшит юрисдикцию мирового права как территориально, так и с т.з. его верховенства перед национальными законодательствами стран. Допустим, что выгнали.
Во-первых, есть еще Китай, который за присутствием РФ просто не голосовал по вопросам Украины. Воспользуется ли он своим правом вето, когда РФ в СБ не будет - ХЗ. Сделаем еще одно натянутое допущение - не воспользуется.
Во-вторых, ну приняли резолюцию, осуждающую действия РФ. Кто пошлет на Донбасс свои войска? Особенно, понимая, что РФ избавлена от любых обязательств в качестве одного из гарантов международной безопасности?
Для нас Донбасс и Крым - большая боль. Но для США и ЕС куда бОльшая боль - прекращение действия ДРМСД. А если РФ после попытки изгнания (даже неважно, удавшейся, или неудавшейся) выйдет еще и из СНВ-III? А если начнет размещать ЯО на территориях стран-союзников, как это делают американцы?..
Все это просто мысли по древу, и вы сами прекрасно понимаете, что на большое обострение с РФ Запад не пойдет. По справедливости, россия виновата и должна отвечать. А по факту - закон джунглей. РФ можно эффективно давить экономически, потому что она слаба экономически. Но не дипломатически, и уж более - не силовым путем...
PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы
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