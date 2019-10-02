Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Все это просто мысли по древу, и вы сами прекрасно понимаете, что на большое обострение с РФ Запад не пойдет. По справедливости, россия виновата и должна отвечать. А по факту - закон джунглей. РФ можно эффективно давить экономически, потому что она слаба экономически. Но не дипломатически, и уж более - не силовым путем...
PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы
Ну можеш, можеш, коли захочеш. Без ярликів і зрадофільства.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Козак-характерник написав:«Бо зсередини, із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює!» (Мр. 7:21-23).
ты, Вова, из себя тут святого корчишь... долги банковские все вернул? кредиторы ждут. с доходов от крипты за 2018г. налоги уплатил?
zРадио написав:Все это просто мысли по древу, и вы сами прекрасно понимаете, что на большое обострение с РФ Запад не пойдет. По справедливости, россия виновата и должна отвечать. А по факту - закон джунглей. РФ можно эффективно давить экономически, потому что она слаба экономически. Но не дипломатически, и уж более - не силовым путем...
PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы
Ну можеш, можеш, коли захочеш. Без ярликів і зрадофільства.
Я всегда такой, не сочиняй Зрадофильство - оно не против Порошенко. Это природный (точнее приобретенный ) скептицизм. Просто писать я начал здесь летом 2018-го - это тот самый период, когда Порошенко полностью утратил берега и стал вторым Януковичем. Поэтому и было много того, что ты называешь зрадой...
zРадио написав:Вообще в теории россию было бы правильно лишить права вето в любых вопросах, касаемых Украины. После того то, что она натворила в 2014-ом! Жаль только, что на практике неосуществимо...
Ще як "осуществимо". В 90-х об Росію витирали ноги. Якби не "пам'ять СССР" було б ще гірше. Але Путін в 2000-2005 реально підняв Росію. Але на сьогодні Путін "видохся". Немає у нього нових ідей, цілей. Вже пару років йде постійне погіршення ситуації. Особливо в економіці. Це не дуже помітно, але процес йде. Ось мінімальна зарплата в "нещасній і знедоленій" Україні вже майже зрівнялась з "великою і процвітаючою" Росією. А в 2020 вона повинна перегнати російську. Хоча думаю Росія такого позору не стерпить і також підніме свою мінімалку.
Это все понятно, но вернитесь к своему же утверждению про "осуществимо". Как конкретно осуществимо?
Я и сам могу порассуждать - выносят вопрос об изгнании РФ из СБ ООН на ГА ООН. Там права вето ни у кого нет - решает большинство. Протаскивают вопрос, выкрутив руки всем, кому только можно. РФ нет в СБ ООН.
Не будем даже про то, что страны Запада не пойдут на изгнание РФ, потому что это уменьшит юрисдикцию мирового права как территориально, так и с т.з. его верховенства перед национальными законодательствами стран. Допустим, что выгнали.
Во-первых, есть еще Китай, который за присутствием РФ просто не голосовал по вопросам Украины. Воспользуется ли он своим правом вето, когда РФ в СБ не будет - ХЗ. Сделаем еще одно натянутое допущение - не воспользуется.
Во-вторых, ну приняли резолюцию, осуждающую действия РФ. Кто пошлет на Донбасс свои войска? Особенно, понимая, что РФ избавлена от любых обязательств в качестве одного из гарантов международной безопасности?
Для нас Донбасс и Крым - большая боль. Но для США и ЕС куда бОльшая боль - прекращение действия ДРМСД. А если РФ после попытки изгнания (даже неважно, удавшейся, или неудавшейся) выйдет еще и из СНВ-III? А если начнет размещать ЯО на территориях стран-союзников, как это делают американцы?..
Все это просто мысли по древу, и вы сами прекрасно понимаете, что на большое обострение с РФ Запад не пойдет. По справедливости, россия виновата и должна отвечать. А по факту - закон джунглей. РФ можно эффективно давить экономически, потому что она слаба экономически. Но не дипломатически, и уж более - не силовым путем...
PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы
Просто зроблять Росії "боляче", коли вона буде слабка, ось і вся розмова. А вона періодично буває слабка, як показує історія. Захід має деякий "зуб" на Росія, бо вона грає "не за правилами".
"Сьогодні дії президента Зеленського у сфері зовнішньої політики контролює людина, яка ще недавно працювала у кіноіндустрії.
"Сьогодні Міністерство закордонних справ відсторонено від цього процесу. Функція міністра Пристайка – лише пояснювати те, що робить президент. Очевидно, що на вухах у президента в питаннях зовнішньої політики сидить пан Єрмак - людина, яка займалася до вчорашнього дня зйомками кіно, а сьогодні стала асом в питаннях зовнішньої політики. Взагалі більш парадоксальної ситуації допустити важко. Людина, яка ні дня не працювала ні в системі зовнішньої політики сьогодні не просто вибудовує, реалізовує, контролює зовнішню політику, а й контролює дії президента у цій сфері. На мою думку, в нормальній цивілізованій державі вже давним-давно підняли би питання про те, що президент передав свої повноваження у питаннях зовнішньої політики людині, яка не володіє фахом у питаннях зовнішньої політики", - наголосив Безсмертний."
Годину назад дивився розмову Карла Волоха на Еспресо. Він казав, що вже три людини, які спілкувались з Зеленським, сказали йому, що в Зеленського на повному серйозі думають перехитрити Путіна на перемовинах. Готують якість пастки. Клоуни хочуть переграти КГБ. При чому наївно думають, що в Кремлі не знають про їх плани.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Годину назад дивився розмову Карла Волоха на Еспресо. Він казав, що вже три людини, які спілкувались з Зеленським, сказали йому, що в Зеленського на повному серйозі думають перехитрити Путіна на перемовинах. Готують якість пастки. Клоуни хочуть переграти КГБ. При чому наївно думають, що в Кремлі не знають про їх плани.
Є така штука - яка називається "теорія ігр" . Математична дисципліна . І там всілякі навіть цілком дурні речі розглядають цілком серйозно . І виявляється - тут працює дуже сильно проста статистика і випадок ( 50/50 ) . І часом розумніший та хитріший може сам себе перехитрувати , граючи в ці ігри ...
lapay написав:Годину назад дивився розмову Карла Волоха на Еспресо. Він казав, що вже три людини, які спілкувались з Зеленським, сказали йому, що в Зеленського на повному серйозі думають перехитрити Путіна на перемовинах. Готують якість пастки. Клоуни хочуть переграти КГБ. При чому наївно думають, що в Кремлі не знають про їх плани.
А що Путін це Бог? Політика це не шахи, тут не завжди виграє самий розумний і досвідчений.