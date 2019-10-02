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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4160416141624163> Додано: Чет 03 жов, 2019 15:50 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Все это просто мысли по древу, и вы сами прекрасно понимаете, что на большое обострение с РФ Запад не пойдет. По справедливости, россия виновата и должна отвечать. А по факту - закон джунглей. РФ можно эффективно давить экономически, потому что она слаба экономически. Но не дипломатически, и уж более - не силовым путем...



PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы Все это просто мысли по древу, и вы сами прекрасно понимаете, что на большое обострение с РФ Запад не пойдет. По справедливости, россия виновата и должна отвечать. А по факту - закон джунглей. РФ можно эффективно давить экономически, потому что она слаба экономически. Но не дипломатически, и уж более - не силовым путем...PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы

Ну можеш, можеш, коли захочеш. Без ярликів і зрадофільства. Ну можеш, можеш, коли захочеш. Без ярликів і зрадофільства. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8475 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1072 раз. Подякували: 1164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 15:52 Козак-характерник написав: «Бо зсередини, із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює!» (Мр. 7:21-23).

«Бо зсередини, із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює!» (Мр. 7:21-23).

ты, Вова, из себя тут святого корчишь...

долги банковские все вернул? кредиторы ждут.

с доходов от крипты за 2018г. налоги уплатил? ты, Вова, из себя тут святого корчишь...долги банковские все вернул? кредиторы ждут.с доходов от крипты за 2018г. налоги уплатил? Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14139 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1885 раз. Подякували: 4064 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 16:02 lapay написав: zРадио написав: Все это просто мысли по древу, и вы сами прекрасно понимаете, что на большое обострение с РФ Запад не пойдет. По справедливости, россия виновата и должна отвечать. А по факту - закон джунглей. РФ можно эффективно давить экономически, потому что она слаба экономически. Но не дипломатически, и уж более - не силовым путем...



PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы Все это просто мысли по древу, и вы сами прекрасно понимаете, что на большое обострение с РФ Запад не пойдет. По справедливости, россия виновата и должна отвечать. А по факту - закон джунглей. РФ можно эффективно давить экономически, потому что она слаба экономически. Но не дипломатически, и уж более - не силовым путем...PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы

Ну можеш, можеш, коли захочеш. Без ярликів і зрадофільства. Ну можеш, можеш, коли захочеш. Без ярликів і зрадофільства.



Я всегда такой, не сочиняй Зрадофильство - оно не против Порошенко. Это природный (точнее приобретенный ) скептицизм. Просто писать я начал здесь летом 2018-го - это тот самый период, когда Порошенко полностью утратил берега и стал вторым Януковичем. Поэтому и было много того, что ты называешь зрадой... Я всегда такой, не сочиняйЗрадофильство - оно не против Порошенко. Это природный (точнее приобретенный) скептицизм. Просто писать я начал здесь летом 2018-го - это тот самый период, когда Порошенко полностью утратил берега и стал вторым Януковичем. Поэтому и было много того, что ты называешь зрадой... zРадио

Повідомлень: 3693 З нами з: 02.05.18 Подякував: 801 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 16:07 Re: радио lapay написав: можеш, можеш, коли захочеш. Без ярликів і зрадофільства. можеш, можеш, коли захочеш. Без ярликів і зрадофільства. Ценности у вас с ним разные. Ценности у вас с ним разные. sal Повідомлень: 3491 З нами з: 25.03.16 Подякував: 678 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 16:21 zРадио написав: andrijk777 написав: zРадио написав: Вообще в теории россию было бы правильно лишить права вето в любых вопросах, касаемых Украины. После того то, что она натворила в 2014-ом! Жаль только, что на практике неосуществимо... Вообще в теории россию было бы правильно лишить права вето в любых вопросах, касаемых Украины. После того то, что она натворила в 2014-ом! Жаль только, что на практике неосуществимо...

Ще як "осуществимо".

В 90-х об Росію витирали ноги. Якби не "пам'ять СССР" було б ще гірше.

Але Путін в 2000-2005 реально підняв Росію.

Але на сьогодні Путін "видохся". Немає у нього нових ідей, цілей. Вже пару років йде постійне погіршення ситуації. Особливо в економіці. Це не дуже помітно, але процес йде.

Ось мінімальна зарплата в "нещасній і знедоленій" Україні вже майже зрівнялась з "великою і процвітаючою" Росією. А в 2020 вона повинна перегнати російську. Хоча думаю Росія такого позору не стерпить і також підніме свою мінімалку. Ще як "осуществимо".В 90-х об Росію витирали ноги. Якби не "пам'ять СССР" було б ще гірше.Але Путін в 2000-2005 реально підняв Росію.Але на сьогодні Путін "видохся". Немає у нього нових ідей, цілей. Вже пару років йде постійне погіршення ситуації. Особливо в економіці. Це не дуже помітно, але процес йде.Ось мінімальна зарплата в "нещасній і знедоленій" Україні вже майже зрівнялась з "великою і процвітаючою" Росією. А в 2020 вона повинна перегнати російську. Хоча думаю Росія такого позору не стерпить і також підніме свою мінімалку.



Это все понятно, но вернитесь к своему же утверждению про "осуществимо". Как конкретно осуществимо?



Я и сам могу порассуждать - выносят вопрос об изгнании РФ из СБ ООН на ГА ООН. Там права вето ни у кого нет - решает большинство. Протаскивают вопрос, выкрутив руки всем, кому только можно. РФ нет в СБ ООН.



Не будем даже про то, что страны Запада не пойдут на изгнание РФ, потому что это уменьшит юрисдикцию мирового права как территориально, так и с т.з. его верховенства перед национальными законодательствами стран. Допустим, что выгнали.



Во-первых, есть еще Китай, который за присутствием РФ просто не голосовал по вопросам Украины. Воспользуется ли он своим правом вето, когда РФ в СБ не будет - ХЗ. Сделаем еще одно натянутое допущение - не воспользуется.



Во-вторых, ну приняли резолюцию, осуждающую действия РФ. Кто пошлет на Донбасс свои войска? Особенно, понимая, что РФ избавлена от любых обязательств в качестве одного из гарантов международной безопасности?



Для нас Донбасс и Крым - большая боль. Но для США и ЕС куда бОльшая боль - прекращение действия ДРМСД. А если РФ после попытки изгнания (даже неважно, удавшейся, или неудавшейся) выйдет еще и из СНВ-III? А если начнет размещать ЯО на территориях стран-союзников, как это делают американцы?..



Все это просто мысли по древу, и вы сами прекрасно понимаете, что на большое обострение с РФ Запад не пойдет. По справедливости, россия виновата и должна отвечать. А по факту - закон джунглей. РФ можно эффективно давить экономически, потому что она слаба экономически. Но не дипломатически, и уж более - не силовым путем...



PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы Это все понятно, но вернитесь к своему же утверждению про "осуществимо". Как конкретно осуществимо?Я и сам могу порассуждать - выносят вопрос об изгнании РФ из СБ ООН на ГА ООН. Там права вето ни у кого нет - решает большинство. Протаскивают вопрос, выкрутив руки всем, кому только можно. РФ нет в СБ ООН.Не будем даже про то, что страны Запада не пойдут на изгнание РФ, потому что это уменьшит юрисдикцию мирового права как территориально, так и с т.з. его верховенства перед национальными законодательствами стран. Допустим, что выгнали.Во-первых, есть еще Китай, который за присутствием РФ просто не голосовал по вопросам Украины. Воспользуется ли он своим правом вето, когда РФ в СБ не будет - ХЗ. Сделаем еще одно натянутое допущение - не воспользуется.Во-вторых, ну приняли резолюцию, осуждающую действия РФ. Кто пошлет на Донбасс свои войска? Особенно, понимая, что РФ избавлена от любых обязательств в качестве одного из гарантов международной безопасности?Для нас Донбасс и Крым - большая боль. Но для США и ЕС куда бОльшая боль - прекращение действия ДРМСД. А если РФ после попытки изгнания (даже неважно, удавшейся, или неудавшейся) выйдет еще и из СНВ-III? А если начнет размещать ЯО на территориях стран-союзников, как это делают американцы?..Все это просто мысли по древу, и вы сами прекрасно понимаете, что на большое обострение с РФ Запад не пойдет. По справедливости, россия виновата и должна отвечать. А по факту - закон джунглей. РФ можно эффективно давить экономически, потому что она слаба экономически. Но не дипломатически, и уж более - не силовым путем...PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы

Просто зроблять Росії "боляче", коли вона буде слабка, ось і вся розмова.

А вона періодично буває слабка, як показує історія.

Захід має деякий "зуб" на Росія, бо вона грає "не за правилами". Просто зроблять Росії "боляче", коли вона буде слабка, ось і вся розмова.А вона періодично буває слабка, як показує історія.Захід має деякий "зуб" на Росія, бо вона грає "не за правилами". andrijk777

Повідомлень: 1583 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 223 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 16:32



"Сьогодні дії президента Зеленського у сфері зовнішньої політики контролює людина, яка ще недавно працювала у кіноіндустрії.



"Сьогодні Міністерство закордонних справ відсторонено від цього процесу. Функція міністра Пристайка – лише пояснювати те, що робить президент. Очевидно, що на вухах у президента в питаннях зовнішньої політики сидить пан Єрмак - людина, яка займалася до вчорашнього дня зйомками кіно, а сьогодні стала асом в питаннях зовнішньої політики. Взагалі більш парадоксальної ситуації допустити важко. Людина, яка ні дня не працювала ні в системі зовнішньої політики сьогодні не просто вибудовує, реалізовує, контролює зовнішню політику, а й контролює дії президента у цій сфері. На мою думку, в нормальній цивілізованій державі вже давним-давно підняли би питання про те, що президент передав свої повноваження у питаннях зовнішньої політики людині, яка не володіє фахом у питаннях зовнішньої політики", - наголосив Безсмертний."



Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3151936 Клоун на політичній арені:"Сьогодні дії президента Зеленського у сфері зовнішньої політики контролює людина, яка ще недавно працювала у кіноіндустрії."Сьогодні Міністерство закордонних справ відсторонено від цього процесу. Функція міністра Пристайка – лише пояснювати те, що робить президент. Очевидно, що на вухах у президента в питаннях зовнішньої політики сидить пан Єрмак - людина, яка займалася до вчорашнього дня зйомками кіно, а сьогодні стала асом в питаннях зовнішньої політики. Взагалі більш парадоксальної ситуації допустити важко. Людина, яка ні дня не працювала ні в системі зовнішньої політики сьогодні не просто вибудовує, реалізовує, контролює зовнішню політику, а й контролює дії президента у цій сфері. На мою думку, в нормальній цивілізованій державі вже давним-давно підняли би питання про те, що президент передав свої повноваження у питаннях зовнішньої політики людині, яка не володіє фахом у питаннях зовнішньої політики", - наголосив Безсмертний."Джерело: Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20514 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1145 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 16:39 Re: Політичні дискусії Годину назад дивився розмову Карла Волоха на Еспресо. Він казав, що вже три людини, які спілкувались з Зеленським, сказали йому, що в Зеленського на повному серйозі думають перехитрити Путіна на перемовинах. Готують якість пастки. Клоуни хочуть переграти КГБ. При чому наївно думають, що в Кремлі не знають про їх плани. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8475 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1072 раз. Подякували: 1164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 16:39 Frant написав: Клоун на політичній арені:



наголосив Безсмертний." Клоун на політичній арені:наголосив Безсмертний."



Навіть якщо він все правильно говорить ( а він розумний чоловік ) - толку з того . Що в попередні роки , що зараз . Якщо все вже було підготовлене в 2015 - чому це не реалізовували ? Навіть якщо він все правильно говорить ( а він розумний чоловік ) - толку з того . Що в попередні роки , що зараз . Якщо все вже було підготовлене в 2015 - чому це не реалізовували ? Puente Повідомлень: 1868 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 251 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 16:43 lapay написав: Годину назад дивився розмову Карла Волоха на Еспресо. Він казав, що вже три людини, які спілкувались з Зеленським, сказали йому, що в Зеленського на повному серйозі думають перехитрити Путіна на перемовинах. Готують якість пастки. Клоуни хочуть переграти КГБ. При чому наївно думають, що в Кремлі не знають про їх плани. Годину назад дивився розмову Карла Волоха на Еспресо. Він казав, що вже три людини, які спілкувались з Зеленським, сказали йому, що в Зеленського на повному серйозі думають перехитрити Путіна на перемовинах. Готують якість пастки. Клоуни хочуть переграти КГБ. При чому наївно думають, що в Кремлі не знають про їх плани.

Є така штука - яка називається "теорія ігр" . Математична дисципліна . І там всілякі навіть цілком дурні речі розглядають цілком серйозно . І виявляється - тут працює дуже сильно проста статистика і випадок ( 50/50 ) . І часом розумніший та хитріший може сам себе перехитрувати , граючи в ці ігри ... Є така штука - яка називається "теорія ігр" . Математична дисципліна . І там всілякі навіть цілком дурні речі розглядають цілком серйозно . І виявляється - тут працює дуже сильно проста статистика і випадок ( 50/50 ) . І часом розумніший та хитріший може сам себе перехитрувати , граючи в ці ігри ... Puente Повідомлень: 1868 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 251 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 16:52 lapay написав: Годину назад дивився розмову Карла Волоха на Еспресо. Він казав, що вже три людини, які спілкувались з Зеленським, сказали йому, що в Зеленського на повному серйозі думають перехитрити Путіна на перемовинах. Готують якість пастки. Клоуни хочуть переграти КГБ. При чому наївно думають, що в Кремлі не знають про їх плани. Годину назад дивився розмову Карла Волоха на Еспресо. Він казав, що вже три людини, які спілкувались з Зеленським, сказали йому, що в Зеленського на повному серйозі думають перехитрити Путіна на перемовинах. Готують якість пастки. Клоуни хочуть переграти КГБ. При чому наївно думають, що в Кремлі не знають про їх плани.

А що Путін це Бог?

Політика це не шахи, тут не завжди виграє самий розумний і досвідчений. А що Путін це Бог?Політика це не шахи, тут не завжди виграє самий розумний і досвідчений. andrijk777

Повідомлень: 1583 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 223 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4160416141624163> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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