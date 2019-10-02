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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4160416141624163>
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:50

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Все это просто мысли по древу, и вы сами прекрасно понимаете, что на большое обострение с РФ Запад не пойдет. По справедливости, россия виновата и должна отвечать. А по факту - закон джунглей. РФ можно эффективно давить экономически, потому что она слаба экономически. Но не дипломатически, и уж более - не силовым путем...

PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы

Ну можеш, можеш, коли захочеш. Без ярликів і зрадофільства. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:52

  Козак-характерник написав:«Бо зсередини, із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює!» (Мр. 7:21-23).

ты, Вова, из себя тут святого корчишь...
долги банковские все вернул? кредиторы ждут.
с доходов от крипты за 2018г. налоги уплатил?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:02

  lapay написав:
  zРадио написав:Все это просто мысли по древу, и вы сами прекрасно понимаете, что на большое обострение с РФ Запад не пойдет. По справедливости, россия виновата и должна отвечать. А по факту - закон джунглей. РФ можно эффективно давить экономически, потому что она слаба экономически. Но не дипломатически, и уж более - не силовым путем...

PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы

Ну можеш, можеш, коли захочеш. Без ярликів і зрадофільства. :)


Я всегда такой, не сочиняй :D Зрадофильство - оно не против Порошенко. Это природный (точнее приобретенный 8) ) скептицизм. Просто писать я начал здесь летом 2018-го - это тот самый период, когда Порошенко полностью утратил берега и стал вторым Януковичем. Поэтому и было много того, что ты называешь зрадой...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:07

Re: радио

  lapay написав:можеш, можеш, коли захочеш. Без ярликів і зрадофільства.
Ценности у вас с ним разные.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:21

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Вообще в теории россию было бы правильно лишить права вето в любых вопросах, касаемых Украины. После того то, что она натворила в 2014-ом! Жаль только, что на практике неосуществимо...

Ще як "осуществимо".
В 90-х об Росію витирали ноги. Якби не "пам'ять СССР" було б ще гірше.
Але Путін в 2000-2005 реально підняв Росію.
Але на сьогодні Путін "видохся". Немає у нього нових ідей, цілей. Вже пару років йде постійне погіршення ситуації. Особливо в економіці. Це не дуже помітно, але процес йде.
Ось мінімальна зарплата в "нещасній і знедоленій" Україні вже майже зрівнялась з "великою і процвітаючою" Росією. А в 2020 вона повинна перегнати російську. Хоча думаю Росія такого позору не стерпить і також підніме свою мінімалку.


Это все понятно, но вернитесь к своему же утверждению про "осуществимо". Как конкретно осуществимо?

Я и сам могу порассуждать - выносят вопрос об изгнании РФ из СБ ООН на ГА ООН. Там права вето ни у кого нет - решает большинство. Протаскивают вопрос, выкрутив руки всем, кому только можно. РФ нет в СБ ООН.

Не будем даже про то, что страны Запада не пойдут на изгнание РФ, потому что это уменьшит юрисдикцию мирового права как территориально, так и с т.з. его верховенства перед национальными законодательствами стран. Допустим, что выгнали.

Во-первых, есть еще Китай, который за присутствием РФ просто не голосовал по вопросам Украины. Воспользуется ли он своим правом вето, когда РФ в СБ не будет - ХЗ. Сделаем еще одно натянутое допущение - не воспользуется.

Во-вторых, ну приняли резолюцию, осуждающую действия РФ. Кто пошлет на Донбасс свои войска? Особенно, понимая, что РФ избавлена от любых обязательств в качестве одного из гарантов международной безопасности?

Для нас Донбасс и Крым - большая боль. Но для США и ЕС куда бОльшая боль - прекращение действия ДРМСД. А если РФ после попытки изгнания (даже неважно, удавшейся, или неудавшейся) выйдет еще и из СНВ-III? А если начнет размещать ЯО на территориях стран-союзников, как это делают американцы?..

Все это просто мысли по древу, и вы сами прекрасно понимаете, что на большое обострение с РФ Запад не пойдет. По справедливости, россия виновата и должна отвечать. А по факту - закон джунглей. РФ можно эффективно давить экономически, потому что она слаба экономически. Но не дипломатически, и уж более - не силовым путем...

PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы

Просто зроблять Росії "боляче", коли вона буде слабка, ось і вся розмова.
А вона періодично буває слабка, як показує історія.
Захід має деякий "зуб" на Росія, бо вона грає "не за правилами".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:32

Клоун на політичній арені:

"Сьогодні дії президента Зеленського у сфері зовнішньої політики контролює людина, яка ще недавно працювала у кіноіндустрії.

"Сьогодні Міністерство закордонних справ відсторонено від цього процесу. Функція міністра Пристайка – лише пояснювати те, що робить президент. Очевидно, що на вухах у президента в питаннях зовнішньої політики сидить пан Єрмак - людина, яка займалася до вчорашнього дня зйомками кіно, а сьогодні стала асом в питаннях зовнішньої політики. Взагалі більш парадоксальної ситуації допустити важко. Людина, яка ні дня не працювала ні в системі зовнішньої політики сьогодні не просто вибудовує, реалізовує, контролює зовнішню політику, а й контролює дії президента у цій сфері. На мою думку, в нормальній цивілізованій державі вже давним-давно підняли би питання про те, що президент передав свої повноваження у питаннях зовнішньої політики людині, яка не володіє фахом у питаннях зовнішньої політики", - наголосив Безсмертний."

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3151936
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:39

Re: Політичні дискусії

Годину назад дивився розмову Карла Волоха на Еспресо. Він казав, що вже три людини, які спілкувались з Зеленським, сказали йому, що в Зеленського на повному серйозі думають перехитрити Путіна на перемовинах. Готують якість пастки. Клоуни хочуть переграти КГБ. При чому наївно думають, що в Кремлі не знають про їх плани. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:39

  Frant написав:Клоун на політичній арені:

наголосив Безсмертний."


Навіть якщо він все правильно говорить ( а він розумний чоловік ) - толку з того . Що в попередні роки , що зараз . Якщо все вже було підготовлене в 2015 - чому це не реалізовували ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:43

  lapay написав:Годину назад дивився розмову Карла Волоха на Еспресо. Він казав, що вже три людини, які спілкувались з Зеленським, сказали йому, що в Зеленського на повному серйозі думають перехитрити Путіна на перемовинах. Готують якість пастки. Клоуни хочуть переграти КГБ. При чому наївно думають, що в Кремлі не знають про їх плани. :)

Є така штука - яка називається "теорія ігр" . Математична дисципліна . І там всілякі навіть цілком дурні речі розглядають цілком серйозно . І виявляється - тут працює дуже сильно проста статистика і випадок ( 50/50 ) . І часом розумніший та хитріший може сам себе перехитрувати , граючи в ці ігри ...
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:52

  lapay написав:Годину назад дивився розмову Карла Волоха на Еспресо. Він казав, що вже три людини, які спілкувались з Зеленським, сказали йому, що в Зеленського на повному серйозі думають перехитрити Путіна на перемовинах. Готують якість пастки. Клоуни хочуть переграти КГБ. При чому наївно думають, що в Кремлі не знають про їх плани. :)

А що Путін це Бог?
Політика це не шахи, тут не завжди виграє самий розумний і досвідчений.
andrijk777
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