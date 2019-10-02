Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Годину назад дивився розмову Карла Волоха на Еспресо. Він казав, що вже три людини, які спілкувались з Зеленським, сказали йому, що в Зеленського на повному серйозі думають перехитрити Путіна на перемовинах. Готують якість пастки. Клоуни хочуть переграти КГБ. При чому наївно думають, що в Кремлі не знають про їх плани.
Є така штука - яка називається "теорія ігр" . Математична дисципліна . І там всілякі навіть цілком дурні речі розглядають цілком серйозно . І виявляється - тут працює дуже сильно проста статистика і випадок ( 50/50 ) . І часом розумніший та хитріший може сам себе перехитрувати , граючи в ці ігри ...
Як на мене 1 Трамп пообіцяв що перед виборами будуть введені на кордон миротворці ОБСЕ 2 Путін вважає що це будуть білоруси 3 Зеленський думає що європейці 4 Всі інші пункти будуть виконані , бо від того який переможе другий чи третій- і буде загальна перемога 5 Частково Путін виграв-ні про які контрибуції на відновлення ОРДЛО від росії ми розраховувати не можем 6 Якщо переможе п2 - то нам тоді вигідніше просто відторгнути ОРДЛО 7 Якщо переможе п3 - без інвестиції ЄС-США - нам ця перемога все одно не по кишені.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
lapay написав:Годину назад дивився розмову Карла Волоха на Еспресо. Він казав, що вже три людини, які спілкувались з Зеленським, сказали йому, що в Зеленського на повному серйозі думають перехитрити Путіна на перемовинах. Готують якість пастки. Клоуни хочуть переграти КГБ. При чому наївно думають, що в Кремлі не знають про їх плани.
А що Путін це Бог? Політика це не шахи, тут не завжди виграє самий розумний і досвідчений.
На жаль для нас Історія знає приклади коли політики були хорошими шахістами і не знає прикладів клоунів-шахістів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
І ЩО?? Народ голосував за Зеленського, а не Данилюка, тому піти повинен Данилюк, а не Зеленський. Чи ви хочете щоб через ці "примарні" звинувачення Зе об"явили імпічмент, чи може майдан зібрати? Ми ще не достатньо правова держава, щоб через таку фігню імпічмент об"являти. Тому чекаємо 5 років і тоді будемо робити висновки. *Надіюсь Зеленський не вчудить нічого такого(а-ля Янукович).
lapay написав:Годину назад дивився розмову Карла Волоха на Еспресо. Він казав, що вже три людини, які спілкувались з Зеленським, сказали йому, що в Зеленського на повному серйозі думають перехитрити Путіна на перемовинах. Готують якість пастки. Клоуни хочуть переграти КГБ. При чому наївно думають, що в Кремлі не знають про їх плани.
Є така штука - яка називається "теорія ігр" . Математична дисципліна . І там всілякі навіть цілком дурні речі розглядають цілком серйозно . І виявляється - тут працює дуже сильно проста статистика і випадок ( 50/50 ) . І часом розумніший та хитріший може сам себе перехитрувати , граючи в ці ігри ...
У американцев имитационное моделирование на высоте, и глобально они выигрывают. У россиян, ИМХО, с этим средненько, но государственные институты работают на старой советской школе. У нас - увы, ни моделирования, ни институтов, лишь инстинкты и интуиция. А если и проглядывается стратегия, то эт стратегия других государств, реализуемая через своих агентов.
Поэтому вполне логично, что американцы переигрывают россиян, а те - нас. В одну игру с путиным Зеленскому лучше не играть. Разве что в игру "моя твоя не понимать"
budivelnik написав:Як на мене 1 Трамп пообіцяв що перед виборами будуть введені на кордон миротворці ОБСЕ 2 Путін вважає що це будуть білоруси 3 Зеленський думає що європейці 4 Всі інші пункти будуть виконані , бо від того який переможе другий чи третій- і буде загальна перемога 5 Частково Путін виграв-ні про які контрибуції на відновлення ОРДЛО від росії ми розраховувати не можем 6 Якщо переможе п2 - то нам тоді вигідніше просто відторгнути ОРДЛО 7 Якщо переможе п3 - без інвестиції ЄС-США - нам ця перемога все одно не по кишені.
1.Я щось не розумію, а що буде з банд-формуваннями(військами) ДНР/ЛНР? Вони будуть залишені чи будуть розформовані. Якщо залишені - то які можуть бути "демократичні" вибори? Якщо розформовані - то хіба так важливо хто буде контролювати кордон? 2.І друге питання - а що наші прикордонники до кордону не матимуть доступу? Чи як? А якщо матимуть, то яка різниця чиї там миротворці? І мені очевидно що ОБСЕ не зможе контролювати ВЕСЬ кордон. Я так розумію нічого ще не ясно, але всі гонять паніку.
Ух ты, Мариуполь оказывается 100% украиноязычный город уже. А еще в летом все поголовно мариупольчане на русском говорили, ни одного с украинским языком общения не встретил. Как быстро все меняется, когда нужно картинку показать