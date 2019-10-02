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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4160416141624163
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:53

  Puente написав:
  lapay написав:Годину назад дивився розмову Карла Волоха на Еспресо. Він казав, що вже три людини, які спілкувались з Зеленським, сказали йому, що в Зеленського на повному серйозі думають перехитрити Путіна на перемовинах. Готують якість пастки. Клоуни хочуть переграти КГБ. При чому наївно думають, що в Кремлі не знають про їх плани. :)
Є така штука - яка називається "теорія ігр" . Математична дисципліна . І там всілякі навіть цілком дурні речі розглядають цілком серйозно . І виявляється - тут працює дуже сильно проста статистика і випадок ( 50/50 ) . І часом розумніший та хитріший може сам себе перехитрувати , граючи в ці ігри ...
Як на мене
1 Трамп пообіцяв що перед виборами будуть введені на кордон миротворці ОБСЕ
2 Путін вважає що це будуть білоруси
3 Зеленський думає що європейці
4 Всі інші пункти будуть виконані , бо від того який переможе другий чи третій- і буде загальна перемога
5 Частково Путін виграв-ні про які контрибуції на відновлення ОРДЛО від росії ми розраховувати не можем
6 Якщо переможе п2 - то нам тоді вигідніше просто відторгнути ОРДЛО
7 Якщо переможе п3 - без інвестиції ЄС-США - нам ця перемога все одно не по кишені.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:55

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  andrijk777 написав:
  Frant написав:Весь світ потішається над зеленим клоуном)))
"The New York Times: Меркель и Макрон не простят Зеленскому его слова в разговоре с Трампом"
https://uainfo.org/blognews/1570069345- ... slova.html

Бред.
Стаття на 5 сторінок, але ніде не сказано конкретно, чим він "оскорбил" Меркель і Макрона.


Святая простота... :mrgreen: А всего-то : https://site.ua/kirill.sazonov/23104-ermak-vernul-kolomoyskogo-v-biznes-s-rossiey--v-obmen-na-formulu-shtaynmayera/

и постоянно утро начинать с обновляемых тем : https://timeze2019.blogspot.com/

"А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то…"
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:56

  andrijk777 написав:
  lapay написав:Годину назад дивився розмову Карла Волоха на Еспресо. Він казав, що вже три людини, які спілкувались з Зеленським, сказали йому, що в Зеленського на повному серйозі думають перехитрити Путіна на перемовинах. Готують якість пастки. Клоуни хочуть переграти КГБ. При чому наївно думають, що в Кремлі не знають про їх плани. :)
А що Путін це Бог?
Політика це не шахи, тут не завжди виграє самий розумний і досвідчений.
На жаль для нас
Історія знає приклади коли політики були хорошими шахістами і не знає прикладів клоунів-шахістів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:59

Re: Політичні дискусії

шо то модераторы удаляют все сообщения мои здесь )))) здесь правды боятся
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 17:12

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  Тракторист написав:
  lapay написав:Зеленському треба вивчати соціологію, перед тим, як щось підписувати: https://blogs.uainfo.org/2019/10/02/na- ... elimi.html

а разве последние выборы не самая лучшая и объективная социология?


Конечно, бы*** ! :mrgreen:
Зображення
А то развели здесь дискуссии...
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 17:18

  Ser Fil написав:
  andrijk777 написав:
  Frant написав:Весь світ потішається над зеленим клоуном)))
"The New York Times: Меркель и Макрон не простят Зеленскому его слова в разговоре с Трампом"
https://uainfo.org/blognews/1570069345- ... slova.html

Бред.
Стаття на 5 сторінок, але ніде не сказано конкретно, чим він "оскорбил" Меркель і Макрона.


Святая простота... :mrgreen: А всего-то : https://site.ua/kirill.sazonov/23104-ermak-vernul-kolomoyskogo-v-biznes-s-rossiey--v-obmen-na-formulu-shtaynmayera/

и постоянно утро начинать с обновляемых тем : https://timeze2019.blogspot.com/

І ЩО??
Народ голосував за Зеленського, а не Данилюка, тому піти повинен Данилюк, а не Зеленський.
Чи ви хочете щоб через ці "примарні" звинувачення Зе об"явили імпічмент, чи може майдан зібрати?
Ми ще не достатньо правова держава, щоб через таку фігню імпічмент об"являти. Тому чекаємо 5 років і тоді будемо робити висновки.
*Надіюсь Зеленський не вчудить нічого такого(а-ля Янукович).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 17:36

  Puente написав:
  lapay написав:Годину назад дивився розмову Карла Волоха на Еспресо. Він казав, що вже три людини, які спілкувались з Зеленським, сказали йому, що в Зеленського на повному серйозі думають перехитрити Путіна на перемовинах. Готують якість пастки. Клоуни хочуть переграти КГБ. При чому наївно думають, що в Кремлі не знають про їх плани. :)

Є така штука - яка називається "теорія ігр" . Математична дисципліна . І там всілякі навіть цілком дурні речі розглядають цілком серйозно . І виявляється - тут працює дуже сильно проста статистика і випадок ( 50/50 ) . І часом розумніший та хитріший може сам себе перехитрувати , граючи в ці ігри ...


У американцев имитационное моделирование на высоте, и глобально они выигрывают. У россиян, ИМХО, с этим средненько, но государственные институты работают на старой советской школе. У нас - увы, ни моделирования, ни институтов, лишь инстинкты и интуиция. А если и проглядывается стратегия, то эт стратегия других государств, реализуемая через своих агентов.

Поэтому вполне логично, что американцы переигрывают россиян, а те - нас. В одну игру с путиным Зеленскому лучше не играть. Разве что в игру "моя твоя не понимать" :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 17:44

  budivelnik написав:Як на мене
1 Трамп пообіцяв що перед виборами будуть введені на кордон миротворці ОБСЕ
2 Путін вважає що це будуть білоруси
3 Зеленський думає що європейці
4 Всі інші пункти будуть виконані , бо від того який переможе другий чи третій- і буде загальна перемога
5 Частково Путін виграв-ні про які контрибуції на відновлення ОРДЛО від росії ми розраховувати не можем
6 Якщо переможе п2 - то нам тоді вигідніше просто відторгнути ОРДЛО
7 Якщо переможе п3 - без інвестиції ЄС-США - нам ця перемога все одно не по кишені.

1.Я щось не розумію, а що буде з банд-формуваннями(військами) ДНР/ЛНР?
Вони будуть залишені чи будуть розформовані.
Якщо залишені - то які можуть бути "демократичні" вибори?
Якщо розформовані - то хіба так важливо хто буде контролювати кордон?
2.І друге питання - а що наші прикордонники до кордону не матимуть доступу? Чи як? А якщо матимуть, то яка різниця чиї там миротворці?
І мені очевидно що ОБСЕ не зможе контролювати ВЕСЬ кордон.
Я так розумію нічого ще не ясно, але всі гонять паніку.
andrijk777
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Не хотят оказаться в серой зоне.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 18:18

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:Не хотят оказаться в серой зоне.

Ух ты, Мариуполь оказывается 100% украиноязычный город уже.
А еще в летом все поголовно мариупольчане на русском говорили, ни одного с украинским языком общения не встретил.
Как быстро все меняется, когда нужно картинку показать :)
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