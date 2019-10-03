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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4161416241634164 Додано: Чет 03 жов, 2019 19:10 Тракторист написав: Viktor написав: Все добре було з політикою попередньої влади. Все добре було з політикою попередньої влади. большинство граждан Украины считает по другому... большинство граждан Украины считает по другому...

Просто большинство пересичных действует на основе сиюминутных эмоций и не в состоянии продумать последствия своих действий.

И, конечно, мечтают о добром царе-надёже. Просто большинство пересичных действует на основе сиюминутных эмоций и не в состоянии продумать последствия своих действий.И, конечно, мечтают о добром царе-надёже. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16285 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1536 раз. Подякували: 2518 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 19:42 Starikan написав: Тракторист написав: Viktor написав: Все добре було з політикою попередньої влади. Все добре було з політикою попередньої влади. большинство граждан Украины считает по другому... большинство граждан Украины считает по другому...

Просто большинство пересичных действует на основе сиюминутных эмоций и не в состоянии продумать последствия своих действий.

И, конечно, мечтают о добром царе-надёже. Просто большинство пересичных действует на основе сиюминутных эмоций и не в состоянии продумать последствия своих действий.И, конечно, мечтают о добром царе-надёже.

не стоит недооценивать народную мудрость. народ прекрасно понимал что сохранение старой власти - это путь в никуда, а смена власти - это шанс на изменения к лучшему. пробоема вовсе не в народе, а в том что выбирать то особо было не из кого - если бы выдвинулась Верка Сердючка, то у неё бы тоже были шансы на победу... не стоит недооценивать народную мудрость. народ прекрасно понимал что сохранение старой власти - это путь в никуда, а смена власти - это шанс на изменения к лучшему. пробоема вовсе не в народе, а в том что выбирать то особо было не из кого - если бы выдвинулась Верка Сердючка, то у неё бы тоже были шансы на победу... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4205 З нами з: 06.08.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 677 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 20:00 Тракторист написав: не стоит недооценивать народную мудрость. народ прекрасно понимал что сохранение старой власти - это путь в никуда, а смена власти - это шанс на изменения к лучшему. пробоема вовсе не в народе, а в том что выбирать то особо было не из кого - если бы выдвинулась Верка Сердючка, то у неё бы тоже были шансы на победу... не стоит недооценивать народную мудрость. народ прекрасно понимал что сохранение старой власти - это путь в никуда, а смена власти - это шанс на изменения к лучшему. пробоема вовсе не в народе, а в том что выбирать то особо было не из кого - если бы выдвинулась Верка Сердючка, то у неё бы тоже были шансы на победу...



Народу много раз показывали кукловода марионетки. Но игра на рояле затмила остатки мозгов.

Ничего, лечебные клизмы уже начали ставить Народу много раз показывали кукловода марионетки. Но игра на рояле затмила остатки мозгов.Ничего, лечебные клизмы уже начали ставить vano80 Повідомлень: 1473 З нами з: 17.09.13 Подякував: 27 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 20:14 vano80 написав: Тракторист написав: не стоит недооценивать народную мудрость. народ прекрасно понимал что сохранение старой власти - это путь в никуда, а смена власти - это шанс на изменения к лучшему. пробоема вовсе не в народе, а в том что выбирать то особо было не из кого - если бы выдвинулась Верка Сердючка, то у неё бы тоже были шансы на победу... не стоит недооценивать народную мудрость. народ прекрасно понимал что сохранение старой власти - это путь в никуда, а смена власти - это шанс на изменения к лучшему. пробоема вовсе не в народе, а в том что выбирать то особо было не из кого - если бы выдвинулась Верка Сердючка, то у неё бы тоже были шансы на победу...



Народу много раз показывали кукловода марионетки. Но игра на рояле затмила остатки мозгов.

Ничего, лечебные клизмы уже начали ставить Народу много раз показывали кукловода марионетки. Но игра на рояле затмила остатки мозгов.Ничего, лечебные клизмы уже начали ставить

а в чём принципиальная разница между "кукловодом марионетки" и непосредственно олигархом у власти? цели у них одни и те же - личное обогащение за счёт грабежа страны... а в чём принципиальная разница между "кукловодом марионетки" и непосредственно олигархом у власти? цели у них одни и те же - личное обогащение за счёт грабежа страны... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4205 З нами з: 06.08.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 677 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4161416241634164 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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