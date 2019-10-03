Просто большинство пересичных действует на основе сиюминутных эмоций и не в состоянии продумать последствия своих действий.
И, конечно, мечтают о добром царе-надёже.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 03 жов, 2019 19:10
Просто большинство пересичных действует на основе сиюминутных эмоций и не в состоянии продумать последствия своих действий.
И, конечно, мечтают о добром царе-надёже.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Чет 03 жов, 2019 19:42
не стоит недооценивать народную мудрость. народ прекрасно понимал что сохранение старой власти - это путь в никуда, а смена власти - это шанс на изменения к лучшему. пробоема вовсе не в народе, а в том что выбирать то особо было не из кого - если бы выдвинулась Верка Сердючка, то у неё бы тоже были шансы на победу...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:00
Народу много раз показывали кукловода марионетки. Но игра на рояле затмила остатки мозгов.
Ничего, лечебные клизмы уже начали ставить
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:14
а в чём принципиальная разница между "кукловодом марионетки" и непосредственно олигархом у власти? цели у них одни и те же - личное обогащение за счёт грабежа страны...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
|