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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4161416241634164
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 19:10

  Тракторист написав:
  Viktor написав:Все добре було з політикою попередньої влади.
большинство граждан Украины считает по другому...

Просто большинство пересичных действует на основе сиюминутных эмоций и не в состоянии продумать последствия своих действий.
И, конечно, мечтают о добром царе-надёже.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 19:42

  Starikan написав:
  Тракторист написав:
  Viktor написав:Все добре було з політикою попередньої влади.
большинство граждан Украины считает по другому...

Просто большинство пересичных действует на основе сиюминутных эмоций и не в состоянии продумать последствия своих действий.
И, конечно, мечтают о добром царе-надёже.

не стоит недооценивать народную мудрость. народ прекрасно понимал что сохранение старой власти - это путь в никуда, а смена власти - это шанс на изменения к лучшему. пробоема вовсе не в народе, а в том что выбирать то особо было не из кого - если бы выдвинулась Верка Сердючка, то у неё бы тоже были шансы на победу...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:00

  Тракторист написав:не стоит недооценивать народную мудрость. народ прекрасно понимал что сохранение старой власти - это путь в никуда, а смена власти - это шанс на изменения к лучшему. пробоема вовсе не в народе, а в том что выбирать то особо было не из кого - если бы выдвинулась Верка Сердючка, то у неё бы тоже были шансы на победу...


Народу много раз показывали кукловода марионетки. Но игра на рояле затмила остатки мозгов.
Ничего, лечебные клизмы уже начали ставить :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:14

  vano80 написав:
  Тракторист написав:не стоит недооценивать народную мудрость. народ прекрасно понимал что сохранение старой власти - это путь в никуда, а смена власти - это шанс на изменения к лучшему. пробоема вовсе не в народе, а в том что выбирать то особо было не из кого - если бы выдвинулась Верка Сердючка, то у неё бы тоже были шансы на победу...


Народу много раз показывали кукловода марионетки. Но игра на рояле затмила остатки мозгов.
Ничего, лечебные клизмы уже начали ставить :mrgreen:

а в чём принципиальная разница между "кукловодом марионетки" и непосредственно олигархом у власти? цели у них одни и те же - личное обогащение за счёт грабежа страны...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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