Просто большинство пересичных действует на основе сиюминутных эмоций и не в состоянии продумать последствия своих действий.
И, конечно, мечтают о добром царе-надёже.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 03 жов, 2019 19:10
Просто большинство пересичных действует на основе сиюминутных эмоций и не в состоянии продумать последствия своих действий.
И, конечно, мечтают о добром царе-надёже.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Чет 03 жов, 2019 19:42
не стоит недооценивать народную мудрость. народ прекрасно понимал что сохранение старой власти - это путь в никуда, а смена власти - это шанс на изменения к лучшему. пробоема вовсе не в народе, а в том что выбирать то особо было не из кого - если бы выдвинулась Верка Сердючка, то у неё бы тоже были шансы на победу...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:00
Народу много раз показывали кукловода марионетки. Но игра на рояле затмила остатки мозгов.
Ничего, лечебные клизмы уже начали ставить
Додано: Чет 03 жов, 2019 20:14
а в чём принципиальная разница между "кукловодом марионетки" и непосредственно олигархом у власти? цели у них одни и те же - личное обогащение за счёт грабежа страны...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 03 жов, 2019 21:22
Один дятел сменил другого дятла, что за напасть постоянная в этой стране.
Основная проблема, имхо, что в 20 веке страна сшилась от разных лоскутов, обломков различных империй, люди фактически разных менталитетов, в отличие скажем от практически однородных Польши, Чехии, где реформы и изменения прошли без взаимной вражды и ругани, в основном конечно.
Я еще представляю, какой электоральный замес и ругань была бы в Раде, в политикуме и в целом по стране, если бы в выборах участвовали жители Крыма, ОРДЛО.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 03 жов, 2019 21:27
Re: Політичні дискусії
Хутірській менталітет - де два українці, там три гетьмана. Ви ж всі так раділи, що Зеля "об'єднав" країну. Тільки її об'єднав Порошенко своїм антирейтингом, а зараз знову все повертається на круги своя.
Не буде тут комунізма, ні червоного, ні зеленого. Все буде поступово, довго і нудно, як в Латинський Америці чи Італії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 03 жов, 2019 21:28
ответственные избиратели как раз и продумали последствия того, если бы все осталось как было.
трижды пришлось изменять место голосования, как переселенцу. люди часами стояли в госреестре, чтобы изменить ситуацию, которая не оставляла надежды. молодежь массово пошла на выборы. запомнилось как в многочасовой очереди один парень сказал надоедливой пенсионерке: "вы уже навыбирали - теперь нам исправлять".
Додано: Чет 03 жов, 2019 21:42
А с чего ты взял, что Порох - либерал, если говоришь о возвращении на круги своя якобы после попытки установления зеленого коммунизма?
Я вижу за последние 5 лет:
- усиление госсектора в экономике;
- увеличение расходов бюджета на госаппарат;
- рост монополизации всех без исключения отраслей экономики;
- усиление давления на СМИ, в том числе с помощью прикормленных радикалов;
- наступление на свободу вероисповедания.
С этим всем ты вряд ли сможешь спорить. Поэтому, чтобы отстоять свою позицию, должен будешь дать как минимум вдвое более длинный список либеральных преобразований. Не завидую я тебе - тут и сильно захочешь, не удастся придумать
Додано: Чет 03 жов, 2019 21:50
Мда, фантазии не занимать. Вместо придумывания небылиц о гипер-украинизации Мариуполя, ура-патриоты лучше бы обратили внимание, как власть обворовывает школу... Вот она реальная "поддержка" украинского языка - нехватка украиноязычных учебников:
На Львівщині не вистачає шкільних підручників
На Закарпатті у школах не вистачає підручників
Скандал с учебниками: почему школьники Днепра ходят с полупустыми портфелями
У школах Рівного не вистачає підручників
Додано: Чет 03 жов, 2019 21:54
Re: Політичні дискусії
Я і не збирався сперечатись. Те що тут розганяють зраду місцеві експерди, на результат не впливає. Всі західні партнери задоволенні результатами Порошенко. Про корупцію пісня традиційна, і Зеля нічого не змінив.
Вже починають розуміти, кого ми вибрали, а скоро пришлють комісарів і прикрутять фінансовий краник, якщо і далі буде чудити, разом з Бенею.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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