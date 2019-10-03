Додано: Чет 03 жов, 2019 21:42

lapay написав: freeze написав: Основная проблема, имхо, что в 20 веке страна сшилась от разных лоскутов, обломков различных империй, люди фактически разных менталитетов, в отличие скажем от практически однородных Польши, Чехии, где реформы и изменения прошли без взаимной вражды и ругани, в основном конечно. Основная проблема, имхо, что в 20 веке страна сшилась от разных лоскутов, обломков различных империй, люди фактически разных менталитетов, в отличие скажем от практически однородных Польши, Чехии, где реформы и изменения прошли без взаимной вражды и ругани, в основном конечно.

Хутірській менталітет - де два українці, там три гетьмана. Ви ж всі так раділи, що Зеля "об'єднав" країну. Тільки її об'єднав Порошенко своїм антирейтингом, а зараз знову все повертається на круги своя.

Не буде тут комунізма, ні червоного, ні зеленого. Все буде поступово, довго і нудно, як в Латинський Америці чи Італії. Хутірській менталітет - де два українці, там три гетьмана. Ви ж всі так раділи, що Зеля "об'єднав" країну. Тільки її об'єднав Порошенко своїм антирейтингом, а зараз знову все повертається на круги своя.Не буде тут комунізма, ні червоного, ні зеленого. Все буде поступово, довго і нудно, як в Латинський Америці чи Італії.

А с чего ты взял, что Порох - либерал, если говоришь о возвращении на круги своя якобы после попытки установления зеленого коммунизма?Я вижу за последние 5 лет:- усиление госсектора в экономике;- увеличение расходов бюджета на госаппарат;- рост монополизации всех без исключения отраслей экономики;- усиление давления на СМИ, в том числе с помощью прикормленных радикалов;- наступление на свободу вероисповедания.С этим всем ты вряд ли сможешь спорить. Поэтому, чтобы отстоять свою позицию, должен будешь дать как минимум вдвое более длинный список либеральных преобразований. Не завидую я тебе - тут и сильно захочешь, не удастся придумать