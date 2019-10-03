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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4161416241634164
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 19:10

  Тракторист написав:
  Viktor написав:Все добре було з політикою попередньої влади.
большинство граждан Украины считает по другому...

Просто большинство пересичных действует на основе сиюминутных эмоций и не в состоянии продумать последствия своих действий.
И, конечно, мечтают о добром царе-надёже.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 19:42

  Starikan написав:
  Тракторист написав:
  Viktor написав:Все добре було з політикою попередньої влади.
большинство граждан Украины считает по другому...

Просто большинство пересичных действует на основе сиюминутных эмоций и не в состоянии продумать последствия своих действий.
И, конечно, мечтают о добром царе-надёже.

не стоит недооценивать народную мудрость. народ прекрасно понимал что сохранение старой власти - это путь в никуда, а смена власти - это шанс на изменения к лучшему. пробоема вовсе не в народе, а в том что выбирать то особо было не из кого - если бы выдвинулась Верка Сердючка, то у неё бы тоже были шансы на победу...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:00

  Тракторист написав:не стоит недооценивать народную мудрость. народ прекрасно понимал что сохранение старой власти - это путь в никуда, а смена власти - это шанс на изменения к лучшему. пробоема вовсе не в народе, а в том что выбирать то особо было не из кого - если бы выдвинулась Верка Сердючка, то у неё бы тоже были шансы на победу...


Народу много раз показывали кукловода марионетки. Но игра на рояле затмила остатки мозгов.
Ничего, лечебные клизмы уже начали ставить :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 20:14

  vano80 написав:
  Тракторист написав:не стоит недооценивать народную мудрость. народ прекрасно понимал что сохранение старой власти - это путь в никуда, а смена власти - это шанс на изменения к лучшему. пробоема вовсе не в народе, а в том что выбирать то особо было не из кого - если бы выдвинулась Верка Сердючка, то у неё бы тоже были шансы на победу...


Народу много раз показывали кукловода марионетки. Но игра на рояле затмила остатки мозгов.
Ничего, лечебные клизмы уже начали ставить :mrgreen:

а в чём принципиальная разница между "кукловодом марионетки" и непосредственно олигархом у власти? цели у них одни и те же - личное обогащение за счёт грабежа страны...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:22

  Тракторист написав:а в чём принципиальная разница между "кукловодом марионетки" и непосредственно олигархом у власти? цели у них одни и те же - личное обогащение за счёт грабежа страны...


Один дятел сменил другого дятла, что за напасть постоянная в этой стране.

Основная проблема, имхо, что в 20 веке страна сшилась от разных лоскутов, обломков различных империй, люди фактически разных менталитетов, в отличие скажем от практически однородных Польши, Чехии, где реформы и изменения прошли без взаимной вражды и ругани, в основном конечно.

Я еще представляю, какой электоральный замес и ругань была бы в Раде, в политикуме и в целом по стране, если бы в выборах участвовали жители Крыма, ОРДЛО.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:27

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Основная проблема, имхо, что в 20 веке страна сшилась от разных лоскутов, обломков различных империй, люди фактически разных менталитетов, в отличие скажем от практически однородных Польши, Чехии, где реформы и изменения прошли без взаимной вражды и ругани, в основном конечно.

Хутірській менталітет - де два українці, там три гетьмана. Ви ж всі так раділи, що Зеля "об'єднав" країну. Тільки її об'єднав Порошенко своїм антирейтингом, а зараз знову все повертається на круги своя.
Не буде тут комунізма, ні червоного, ні зеленого. Все буде поступово, довго і нудно, як в Латинський Америці чи Італії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:28

  Starikan написав:
  Тракторист написав:
  Viktor написав:Все добре було з політикою попередньої влади.
большинство граждан Украины считает по другому...

Просто большинство пересичных действует на основе сиюминутных эмоций и не в состоянии продумать последствия своих действий.
И, конечно, мечтают о добром царе-надёже.

ответственные избиратели как раз и продумали последствия того, если бы все осталось как было.
трижды пришлось изменять место голосования, как переселенцу. люди часами стояли в госреестре, чтобы изменить ситуацию, которая не оставляла надежды. молодежь массово пошла на выборы. запомнилось как в многочасовой очереди один парень сказал надоедливой пенсионерке: "вы уже навыбирали - теперь нам исправлять".
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:42

  lapay написав:
  freeze написав:Основная проблема, имхо, что в 20 веке страна сшилась от разных лоскутов, обломков различных империй, люди фактически разных менталитетов, в отличие скажем от практически однородных Польши, Чехии, где реформы и изменения прошли без взаимной вражды и ругани, в основном конечно.

Хутірській менталітет - де два українці, там три гетьмана. Ви ж всі так раділи, що Зеля "об'єднав" країну. Тільки її об'єднав Порошенко своїм антирейтингом, а зараз знову все повертається на круги своя.
Не буде тут комунізма, ні червоного, ні зеленого. Все буде поступово, довго і нудно, як в Латинський Америці чи Італії.


А с чего ты взял, что Порох - либерал, если говоришь о возвращении на круги своя якобы после попытки установления зеленого коммунизма?

Я вижу за последние 5 лет:
- усиление госсектора в экономике;
- увеличение расходов бюджета на госаппарат;
- рост монополизации всех без исключения отраслей экономики;
- усиление давления на СМИ, в том числе с помощью прикормленных радикалов;
- наступление на свободу вероисповедания.

С этим всем ты вряд ли сможешь спорить. Поэтому, чтобы отстоять свою позицию, должен будешь дать как минимум вдвое более длинный список либеральных преобразований. Не завидую я тебе - тут и сильно захочешь, не удастся придумать :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:50

  fokus написав:
  Schmit написав:Не хотят оказаться в серой зоне.

Ух ты, Мариуполь оказывается 100% украиноязычный город уже.
А еще в летом все поголовно мариупольчане на русском говорили, ни одного с украинским языком общения не встретил.
Как быстро все меняется, когда нужно картинку показать :)


:mrgreen: Мда, фантазии не занимать. Вместо придумывания небылиц о гипер-украинизации Мариуполя, ура-патриоты лучше бы обратили внимание, как власть обворовывает школу... Вот она реальная "поддержка" украинского языка - нехватка украиноязычных учебников:

На Львівщині не вистачає шкільних підручників
https://lviv.depo.ua/ukr/lviv/na-lvivsh ... 0715994434

На Закарпатті у школах не вистачає підручників
https://goloskarpat.info/society/5d7a117254e56/

Скандал с учебниками: почему школьники Днепра ходят с полупустыми портфелями
 https://dengi.informator.ua/2019/09/03/ ... rtfelyami/

У школах Рівного не вистачає підручників
https://rivnepost.rv.ua/news/u-shkolakh ... druchnikiv
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 21:54

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:С этим всем ты вряд ли сможешь спорить. Поэтому, чтобы отстоять свою позицию, должен будешь дать как минимум вдвое более длинный список либеральных преобразований. Не завидую я тебе - тут и сильно захочешь, не удастся придумать

Я і не збирався сперечатись. Те що тут розганяють зраду місцеві експерди, на результат не впливає. Всі західні партнери задоволенні результатами Порошенко. Про корупцію пісня традиційна, і Зеля нічого не змінив.
Вже починають розуміти, кого ми вибрали, а скоро пришлють комісарів і прикрутять фінансовий краник, якщо і далі буде чудити, разом з Бенею.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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