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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4162416341644165 Додано: Чет 03 жов, 2019 22:02 lapay написав: freeze написав: Основная проблема, имхо, что в 20 веке страна сшилась от разных лоскутов, обломков различных империй, люди фактически разных менталитетов, в отличие скажем от практически однородных Польши, Чехии, где реформы и изменения прошли без взаимной вражды и ругани, в основном конечно. Основная проблема, имхо, что в 20 веке страна сшилась от разных лоскутов, обломков различных империй, люди фактически разных менталитетов, в отличие скажем от практически однородных Польши, Чехии, где реформы и изменения прошли без взаимной вражды и ругани, в основном конечно.

Хутірській менталітет - де два українці, там три гетьмана. Ви ж всі так раділи, що Зеля "об'єднав" країну. Тільки її об'єднав Порошенко своїм антирейтингом, а зараз знову все повертається на круги своя.

Не буде тут комунізма, ні червоного, ні зеленого. Все буде поступово, довго і нудно, як в Латинський Америці чи Італії. Хутірській менталітет - де два українці, там три гетьмана. Ви ж всі так раділи, що Зеля "об'єднав" країну. Тільки її об'єднав Порошенко своїм антирейтингом, а зараз знову все повертається на круги своя.Не буде тут комунізма, ні червоного, ні зеленого. Все буде поступово, довго і нудно, як в Латинський Америці чи Італії.

Я на это часто указывал.

На гетьманов.

А не пересичних хуторян.

Первые никак не могут объединиться, ещё и очень удачно подстрекают вторых.

Которые вполне могут успешно объединяться (прям, как пролетарии всех стран))) Я на это часто указывал.На гетьманов.А не пересичних хуторян.Первые никак не могут объединиться, ещё и очень удачно подстрекают вторых.Которые вполне могут успешно объединяться (прям, как пролетарии всех стран))) detroytred

Повідомлень: 22167 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 22:04 lapay написав: Я і не збирався сперечатись. Те що тут розганяють зраду місцеві експерди, на результат не впливає.

Я і не збирався сперечатись. Те що тут розганяють зраду місцеві експерди, на результат не впливає.



Конечно, ты не будешь спорить с фактами - это бесперспективно. С фактами могут спорить только самые упоротые тролли.



lapay написав: Всі західні партнери задоволенні результатами Порошенко. Всі західні партнери задоволенні результатами Порошенко.



Еще бы они не были довольны лидером Украины победившего майдана, который они в 3 глотки каждый поддерживали, и за итоги которого несут свою долю ответственности.



Признать неудачи Порошенко - это расписаться в собственных ошибках и и выставить на показ грязное политическое белье. Вон посмотри, как в США поскрипывают скелеты их украинских шкафов Конечно, ты не будешь спорить с фактами - это бесперспективно. С фактами могут спорить только самые упоротые тролли.Еще бы они не были довольны лидером Украины победившего майдана, который они в 3 глотки каждый поддерживали, и за итоги которого несут свою долю ответственности.Признать неудачи Порошенко - это расписаться в собственных ошибках и и выставить на показ грязное политическое белье. Вон посмотри, как в США поскрипывают скелеты их украинских шкафов zРадио

Повідомлень: 3699 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 22:30 lapay написав: Все буде поступово, довго і нудно, як в Латинський Америці чи Італії. Все буде поступово, довго і нудно, як в Латинський Америці чи Італії.



Я в начале 90-х собирался устраиваться на работу в университет Буэнос-Айреса, так заочно подружился с одним профессором оттуда, потомок белоэмигрантов, из Одессы.

Так он меня тогда отговорил - говорил с наукой в Аргентине полная задница, на кафедрах пыль, нет современной аппаратуры, народ своеобразный, необязательный, много любят говорить и мало делать, преступность, и за достатком туда в Аргентину ехать, время терять, толку там не будет долго.



Как в воду профессор глядел, столько дефолтов, опять ругаются, говорят, спорят, реальный уровень жизни в Аргентине за прошедшие 30 лет хоть и немного вырос, но все равно страна так себе для жизни и осталась. Я в начале 90-х собирался устраиваться на работу в университет Буэнос-Айреса, так заочно подружился с одним профессором оттуда, потомок белоэмигрантов, из Одессы.Так он меня тогда отговорил - говорил с наукой в Аргентине полная задница, на кафедрах пыль, нет современной аппаратуры, народ своеобразный, необязательный, много любят говорить и мало делать, преступность, и за достатком туда в Аргентину ехать, время терять, толку там не будет долго.Как в воду профессор глядел, столько дефолтов, опять ругаются, говорят, спорят, реальный уровень жизни в Аргентине за прошедшие 30 лет хоть и немного вырос, но все равно страна так себе для жизни и осталась. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13010 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3689 раз. Подякували: 5390 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 23:06 freeze написав: lapay написав: Все буде поступово, довго і нудно, як в Латинський Америці чи Італії. Все буде поступово, довго і нудно, як в Латинський Америці чи Італії.



Я в начале 90-х собирался устраиваться на работу в университет Буэнос-Айреса, так заочно подружился с одним профессором оттуда, потомок белоэмигрантов, из Одессы.

Так он меня тогда отговорил - говорил с наукой в Аргентине полная задница, на кафедрах пыль, нет современной аппаратуры, народ своеобразный, необязательный, много любят говорить и мало делать, преступность, и за достатком туда в Аргентину ехать, время терять, толку там не будет долго.



Как в воду профессор глядел, столько дефолтов, опять ругаются, говорят, спорят, реальный уровень жизни в Аргентине за прошедшие 30 лет хоть и немного вырос, но все равно страна так себе для жизни и осталась. Я в начале 90-х собирался устраиваться на работу в университет Буэнос-Айреса, так заочно подружился с одним профессором оттуда, потомок белоэмигрантов, из Одессы.Так он меня тогда отговорил - говорил с наукой в Аргентине полная задница, на кафедрах пыль, нет современной аппаратуры, народ своеобразный, необязательный, много любят говорить и мало делать, преступность, и за достатком туда в Аргентину ехать, время терять, толку там не будет долго.Как в воду профессор глядел, столько дефолтов, опять ругаются, говорят, спорят, реальный уровень жизни в Аргентине за прошедшие 30 лет хоть и немного вырос, но все равно страна так себе для жизни и осталась.

всё познаётся в сравнении...



Аргентина/ВВП на душу населения 14 401,97 USD (2017 г.)



Украина/ВВП на душу населения 2 639,82 USD (2017 г.) всё познаётся в сравнении...Аргентина/ВВП на душу населения 14 401,97 USD (2017 г.)Украина/ВВП на душу населения 2 639,82 USD (2017 г.) "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4207 З нами з: 06.08.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 677 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 23:07 Тракторист написав: Starikan написав: Тракторист написав: большинство граждан Украины считает по другому... большинство граждан Украины считает по другому... Просто большинство пересичных действует на основе сиюминутных эмоций и не в состоянии продумать последствия своих действий.

И, конечно, мечтают о добром царе-надёже. Просто большинство пересичных действует на основе сиюминутных эмоций и не в состоянии продумать последствия своих действий.И, конечно, мечтают о добром царе-надёже. не стоит недооценивать народную мудрость. народ прекрасно понимал что сохранение старой власти - это путь в никуда, а смена власти - это шанс на изменения к лучшему. не стоит недооценивать народную мудрость. народ прекрасно понимал что сохранение старой власти - это путь в никуда, а

Эту мантру я слышу уже полгода. Она меня не убеждает. Я в рулетку с такими ставками не играю. Эту мантру я слышу уже полгода. Она меня не убеждает. Я в рулетку с такими ставками не играю. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16286 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1537 раз. Подякували: 2518 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 23:20 Starikan написав: Эту мантру я слышу уже полгода. Она меня не убеждает. Я в рулетку с такими ставками не играю. Эту мантру я слышу уже полгода. Она меня не убеждает. Я в рулетку с такими ставками не играю.

ваше право, но за "игорным столом" игроки от которых реально что-то зависит особо не меняются. меняется только крупье, который крутит рулетку и снимает куш... ваше право, но за "игорным столом" игроки от которых реально что-то зависит особо не меняются. меняется только крупье, который крутит рулетку и снимает куш... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4207 З нами з: 06.08.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 677 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 23:26 Тракторист написав: всё познаётся в сравнении...



Аргентина/ВВП на душу населения 14 401,97 USD (2017 г.)



Украина/ВВП на душу населения 2 639,82 USD (2017 г.) всё познаётся в сравнении...Аргентина/ВВП на душу населения 14 401,97 USD (2017 г.)Украина/ВВП на душу населения 2 639,82 USD (2017 г.)



Друг, ты тут новенький и плохо знаешь нас, чтоб впаривать нам эту х.

Мы видели такие страны, где ВВП на душу в несколько раз выше нашего, но реально люди там живут в условиях хуже, чем живут свиньи на моей родной Полтавщине.

И будь впредь внимательным и корректным.

Тут профессионалы, которым ты и в подметки не годишься.

И поставь об этом замечании в известность своего старшего офицера. Просто стыдно за твой уровень. Друг, ты тут новенький и плохо знаешь нас, чтоб впаривать нам эту х.Мы видели такие страны, где ВВП на душу в несколько раз выше нашего, но реально люди там живут в условиях хуже, чем живут свиньи на моей родной Полтавщине.И будь впредь внимательным и корректным.Тут профессионалы, которым ты и в подметки не годишься.И поставь об этом замечании в известность своего старшего офицера. Просто стыдно за твой уровень. Libo 2

Повідомлень: 7328 З нами з: 14.11.11 Подякував: 314 раз. Подякували: 3656 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 жов, 2019 23:27 Тракторист написав: всё познаётся в сравнении...



Аргентина/ВВП на душу населения 14 401,97 USD (2017 г.)



Украина/ВВП на душу населения 2 639,82 USD (2017 г.) всё познаётся в сравнении...Аргентина/ВВП на душу населения 14 401,97 USD (2017 г.)Украина/ВВП на душу населения 2 639,82 USD (2017 г.)



Интереса ради посмотрел с учетом ППС и в динамике. С начала 2000-х идем с Аргентиной по схожему тренду, но от разных абсолютов. Очевидно, что экономические рецепты одни и те же - из поваренной книги МВФ







PS: волнуюсь - порохоботы не вышли на вахту. В командировке на майдане? Интереса ради посмотрел с учетом ППС и в динамике. С начала 2000-х идем с Аргентиной по схожему тренду, но от разных абсолютов. Очевидно, что экономические рецепты одни и те же - из поваренной книги МВФ zРадио

Повідомлень: 3699 З нами з: 02.05.18 Подякував: 802 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4162416341644165 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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