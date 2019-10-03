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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4162416341644165
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:02

  lapay написав:
  freeze написав:Основная проблема, имхо, что в 20 веке страна сшилась от разных лоскутов, обломков различных империй, люди фактически разных менталитетов, в отличие скажем от практически однородных Польши, Чехии, где реформы и изменения прошли без взаимной вражды и ругани, в основном конечно.

Хутірській менталітет - де два українці, там три гетьмана. Ви ж всі так раділи, що Зеля "об'єднав" країну. Тільки її об'єднав Порошенко своїм антирейтингом, а зараз знову все повертається на круги своя.
Не буде тут комунізма, ні червоного, ні зеленого. Все буде поступово, довго і нудно, як в Латинський Америці чи Італії.

Я на это часто указывал.
На гетьманов.
А не пересичних хуторян.
Первые никак не могут объединиться, ещё и очень удачно подстрекают вторых.
Которые вполне могут успешно объединяться (прям, как пролетарии всех стран)))
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:04

  lapay написав:Я і не збирався сперечатись. Те що тут розганяють зраду місцеві експерди, на результат не впливає.


Конечно, ты не будешь спорить с фактами - это бесперспективно. С фактами могут спорить только самые упоротые тролли.

  lapay написав:Всі західні партнери задоволенні результатами Порошенко.


Еще бы они не были довольны лидером Украины победившего майдана, который они в 3 глотки каждый поддерживали, и за итоги которого несут свою долю ответственности.

Признать неудачи Порошенко - это расписаться в собственных ошибках и и выставить на показ грязное политическое белье. Вон посмотри, как в США поскрипывают скелеты их украинских шкафов :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:30

  lapay написав:Все буде поступово, довго і нудно, як в Латинський Америці чи Італії.


Я в начале 90-х собирался устраиваться на работу в университет Буэнос-Айреса, так заочно подружился с одним профессором оттуда, потомок белоэмигрантов, из Одессы.
Так он меня тогда отговорил - говорил с наукой в Аргентине полная задница, на кафедрах пыль, нет современной аппаратуры, народ своеобразный, необязательный, много любят говорить и мало делать, преступность, и за достатком туда в Аргентину ехать, время терять, толку там не будет долго.

Как в воду профессор глядел, столько дефолтов, опять ругаются, говорят, спорят, реальный уровень жизни в Аргентине за прошедшие 30 лет хоть и немного вырос, но все равно страна так себе для жизни и осталась.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:06

  freeze написав:
  lapay написав:Все буде поступово, довго і нудно, як в Латинський Америці чи Італії.


Я в начале 90-х собирался устраиваться на работу в университет Буэнос-Айреса, так заочно подружился с одним профессором оттуда, потомок белоэмигрантов, из Одессы.
Так он меня тогда отговорил - говорил с наукой в Аргентине полная задница, на кафедрах пыль, нет современной аппаратуры, народ своеобразный, необязательный, много любят говорить и мало делать, преступность, и за достатком туда в Аргентину ехать, время терять, толку там не будет долго.

Как в воду профессор глядел, столько дефолтов, опять ругаются, говорят, спорят, реальный уровень жизни в Аргентине за прошедшие 30 лет хоть и немного вырос, но все равно страна так себе для жизни и осталась.

всё познаётся в сравнении...

Аргентина/ВВП на душу населения 14 401,97 USD (2017 г.)

Украина/ВВП на душу населения 2 639,82 USD (2017 г.)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:07

  Тракторист написав:
  Starikan написав:
  Тракторист написав:большинство граждан Украины считает по другому...
Просто большинство пересичных действует на основе сиюминутных эмоций и не в состоянии продумать последствия своих действий.
И, конечно, мечтают о добром царе-надёже.
не стоит недооценивать народную мудрость. народ прекрасно понимал что сохранение старой власти - это путь в никуда, а смена власти - это шанс на изменения к лучшему.

Эту мантру я слышу уже полгода. Она меня не убеждает. Я в рулетку с такими ставками не играю.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:20

  Starikan написав:Эту мантру я слышу уже полгода. Она меня не убеждает. Я в рулетку с такими ставками не играю.

ваше право, но за "игорным столом" игроки от которых реально что-то зависит особо не меняются. меняется только крупье, который крутит рулетку и снимает куш...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:26

  Тракторист написав:всё познаётся в сравнении...

Аргентина/ВВП на душу населения 14 401,97 USD (2017 г.)

Украина/ВВП на душу населения 2 639,82 USD (2017 г.)


Друг, ты тут новенький и плохо знаешь нас, чтоб впаривать нам эту х.
Мы видели такие страны, где ВВП на душу в несколько раз выше нашего, но реально люди там живут в условиях хуже, чем живут свиньи на моей родной Полтавщине.
И будь впредь внимательным и корректным.
Тут профессионалы, которым ты и в подметки не годишься.
И поставь об этом замечании в известность своего старшего офицера. Просто стыдно за твой уровень. :!:
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:27

  Тракторист написав:всё познаётся в сравнении...

Аргентина/ВВП на душу населения 14 401,97 USD (2017 г.)

Украина/ВВП на душу населения 2 639,82 USD (2017 г.)


Интереса ради посмотрел с учетом ППС и в динамике. С начала 2000-х идем с Аргентиной по схожему тренду, но от разных абсолютов. Очевидно, что экономические рецепты одни и те же - из поваренной книги МВФ :mrgreen:

Зображення

PS: волнуюсь - порохоботы не вышли на вахту. В командировке на майдане? :mrgreen:
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