Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Основная проблема, имхо, что в 20 веке страна сшилась от разных лоскутов, обломков различных империй, люди фактически разных менталитетов, в отличие скажем от практически однородных Польши, Чехии, где реформы и изменения прошли без взаимной вражды и ругани, в основном конечно.
Хутірській менталітет - де два українці, там три гетьмана. Ви ж всі так раділи, що Зеля "об'єднав" країну. Тільки її об'єднав Порошенко своїм антирейтингом, а зараз знову все повертається на круги своя. Не буде тут комунізма, ні червоного, ні зеленого. Все буде поступово, довго і нудно, як в Латинський Америці чи Італії.
Я на это часто указывал. На гетьманов. А не пересичних хуторян. Первые никак не могут объединиться, ещё и очень удачно подстрекают вторых. Которые вполне могут успешно объединяться (прям, как пролетарии всех стран)))
lapay написав:Все буде поступово, довго і нудно, як в Латинський Америці чи Італії.
Я в начале 90-х собирался устраиваться на работу в университет Буэнос-Айреса, так заочно подружился с одним профессором оттуда, потомок белоэмигрантов, из Одессы. Так он меня тогда отговорил - говорил с наукой в Аргентине полная задница, на кафедрах пыль, нет современной аппаратуры, народ своеобразный, необязательный, много любят говорить и мало делать, преступность, и за достатком туда в Аргентину ехать, время терять, толку там не будет долго.
Как в воду профессор глядел, столько дефолтов, опять ругаются, говорят, спорят, реальный уровень жизни в Аргентине за прошедшие 30 лет хоть и немного вырос, но все равно страна так себе для жизни и осталась.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
lapay написав:Все буде поступово, довго і нудно, як в Латинський Америці чи Італії.
Я в начале 90-х собирался устраиваться на работу в университет Буэнос-Айреса, так заочно подружился с одним профессором оттуда, потомок белоэмигрантов, из Одессы. Так он меня тогда отговорил - говорил с наукой в Аргентине полная задница, на кафедрах пыль, нет современной аппаратуры, народ своеобразный, необязательный, много любят говорить и мало делать, преступность, и за достатком туда в Аргентину ехать, время терять, толку там не будет долго.
Как в воду профессор глядел, столько дефолтов, опять ругаются, говорят, спорят, реальный уровень жизни в Аргентине за прошедшие 30 лет хоть и немного вырос, но все равно страна так себе для жизни и осталась.
всё познаётся в сравнении...
Аргентина/ВВП на душу населения 14 401,97 USD (2017 г.)
Украина/ВВП на душу населения 2 639,82 USD (2017 г.)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Аргентина/ВВП на душу населения 14 401,97 USD (2017 г.)
Украина/ВВП на душу населения 2 639,82 USD (2017 г.)
Друг, ты тут новенький и плохо знаешь нас, чтоб впаривать нам эту х. Мы видели такие страны, где ВВП на душу в несколько раз выше нашего, но реально люди там живут в условиях хуже, чем живут свиньи на моей родной Полтавщине. И будь впредь внимательным и корректным. Тут профессионалы, которым ты и в подметки не годишься. И поставь об этом замечании в известность своего старшего офицера. Просто стыдно за твой уровень.
Аргентина/ВВП на душу населения 14 401,97 USD (2017 г.)
Украина/ВВП на душу населения 2 639,82 USD (2017 г.)
Интереса ради посмотрел с учетом ППС и в динамике. С начала 2000-х идем с Аргентиной по схожему тренду, но от разных абсолютов. Очевидно, что экономические рецепты одни и те же - из поваренной книги МВФ
PS: волнуюсь - порохоботы не вышли на вахту. В командировке на майдане?
mephala написав:...... мої прародичі були звичайними робітниками. і пішли в евакуацію. так що не потрібно тут заливати свою хрінь коли не тямите нічого. і проживаю я доречі в центрі а не на сході.
скажу тоді більш конкретно - робітники ферми. і працювали в евакуації також на фермі.
Странный термин вы используете.Не было в СССр "робітників ферми"А были колгоспники. Кроме того на Западной Украине накануне были задержаны тысячи активистов не согласных с советской властью и их массово в в первый день войны эвакуировали на месте расстреляв. Есть фото где немцы выносят и складывают в кучи эти тела.Очевидцы пишут что камеры были забиты под потолок. А ваши родственники так оперативно эвакуировались потому что были из ЧК
Забавно. Объявился ещё больший "патриот", чем мефала, и рассказал о тысячах ( почему не миллионах? цифры со ссылками можно?) убитых на Зап. Украине и о чекистском происхождении мефалы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
budivelnik написав:3 Назви мені хочаб один теракт на території Галичини - не можеш? А чому - може туди такі як ти проплачені лізти бояться?
А может потому, что это всего 10% населения Украины? Но мнят о себе так, будто все 90%...
Вы меня удивляете. Неужели Вы до сих пор не поняли, что с некоторыми спорить бесполезно и бессмысленно. Вы что не можете понять, что на Галичине живут исключительно ангелы с крайне высокой моралью, которые просто не способны не то что на теракт, но даже обругать или оскорбить человека? И они на голову выше остального населения Украины?
Как Вы не понимаете, что слова мефалы о том, что все люди, оставшиеся в оккупации, были совсем не против Гитлера и поэтому в Украине не было советских партизан, а только "сталинские диверсанты" никак не преуменьшает роль Украины и украинцев в победе над нацизмом? Ведь главные победы над нацистами достигнуты дивизией СС "Галичина" и батальоном "Нахтигаль". Именно благодаря их доблести Украина стала одной из стран-учредителей ООН!
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 жов, 2019 02:26, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.