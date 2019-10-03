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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4163416441654166
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 01:13

  Viktor написав:......
Вибори не можна розцінювати як соціологічне дослідження, адже люди, як правило, голосують за прохідних кандидатів. Згідно принципу "для чого я буду голосувати за того, хто все одно не має шансів виграти"

Хотите сказать, что Порошенко такая бездарь, "що не мав шансiв виграти"? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 01:17

  Puente написав:
  lapay написав:Зеленському треба вивчати соціологію, перед тим, як щось підписувати: https://blogs.uainfo.org/2019/10/02/na- ... elimi.html

Так про це насправді і мова - немає конкретики . Хто в ліс , хто по дрова . А точніше - лебідь , рак та щука ... Чотири роки все висіло . Зеленський пропонує щось міняти . Суспільство його намагається кудись штовхати - але само не знає , куди ... 34 % - за замороження конфлікту ...

И, кстати, эта социология совсем не противоречит кардинально формуле Штанмайера.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 01:22

  Viktor написав:
  Puente написав:Зеленський пропонує щось міняти


А для чого щось міняти? Комесь пече в одному місці?
Потрібно діяти на міжнародній арені, намагатися внести зміни в Статут ООН щоб позбавити Росію права вето, лобіювати миротворчу місію ООН на Донбасі.
А тим часом, Росія і надалі має перебувати під санкціями.

Для чого поспішати, коли всі і так вже навчилися жити за таких умов. Це ж буде програш, врата своїх інтересів, відбілювання Росії. А контрибуцію хто нам заплатить в такому разі, а?

Детский сад младшая группа. :)
Вы сами-то верите в возможность того, что написали?
Если да, то очень грустно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 01:37

  zРадио написав:.......
PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы

Лучше хотя бы заморозить его посильнее. Хотя бы как Приднестровье.
Если уж не совсем ликвидировать.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:10

К разговору о Ермаке и внешней политике - желающим рекомендую почитать интервью Ермака https://lb.ua/news/2019/09/23/437977_andrey_ermak_mi_prishli_vlast.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:30

  andrijk777 написав:1.Я щось не розумію, а що буде з банд-формуваннями(військами) ДНР/ЛНР?
Вони будуть залишені чи будуть розформовані.

Насколько понимаю, те их них, кто подпадает под амнистию, будут легализованы в некую "народную" милицию, им разрешат стрелковое оружие, они будут в подчинении местной власти (а не украинского МВД).

Якщо залишені - то які можуть бути "демократичні" вибори?

Какое это имеет отношение к выборам под контролем ОБСЕ?
Боевики будут заходить в кабинки вместе с голосующими, приставлять к головам пистолет и заставлять голосовать за нужных кандидатов? Кто-нибудь серьезно в такое верит?

Якщо розформовані - то хіба так важливо хто буде контролювати кордон?
2.І друге питання - а що наші прикордонники до кордону не матимуть доступу? Чи як? А якщо матимуть, то яка різниця чиї там миротворці?

Будут иметь доступ, после проведения выборов.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:31

Возвращаясь к старой (довыборной) терминологии - так кто тут у нас "зрадофилы"? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:38

  zРадио написав:PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы

Отличие Донбасса от всех других замороженных конфликтов в восточной Европе: Донбасс не отличается от соседних регионов Украины ни этнически, ни культурно или религиозно. Поэтому после какого-то периода действия "особого статуса" его можно будет полноценно вернуть в Украину.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:39

  fokus написав:
  Schmit написав:Не хотят оказаться в серой зоне.

Ух ты, Мариуполь оказывается 100% украиноязычный город уже.
А еще в летом все поголовно мариупольчане на русском говорили, ни одного с украинским языком общения не встретил.
Как быстро все меняется, когда нужно картинку показать :)

Это одно.
Важнее другое - 8%пытаются навязать своё мнение 92%. Не вышло на выборах пытаются сделать это шумихой и силой.
Да, погибших жаль, вечная им память. Их гибель была не напрасной. Но из этого не следует, что надо продолжать войну и множить число погибших и дальше. Не думаю, что кто-то из погибших мечтал о том, что в память о них будут гибнуть ещё тысячи.
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