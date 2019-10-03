Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:39

fokus написав: Schmit написав: Не хотят оказаться в серой зоне. Не хотят оказаться в серой зоне.

Ух ты, Мариуполь оказывается 100% украиноязычный город уже.

А еще в летом все поголовно мариупольчане на русском говорили, ни одного с украинским языком общения не встретил.

Как быстро все меняется, когда нужно картинку показать Ух ты, Мариуполь оказывается 100% украиноязычный город уже.А еще в летом все поголовно мариупольчане на русском говорили, ни одного с украинским языком общения не встретил.Как быстро все меняется, когда нужно картинку показать

Это одно. Понятно, что среди 400 с лишним тысяч можно найти несколько десятков/сотен или даже тысяч (хотя это вряд ли) украиноговорящих и даже сторонников Правого сектора или аналогичных.Важнее другое - 8% пытаются навязать своё мнение 92%. Не вышло на выборах, пытаются сделать это шумихой и силой.Да, погибших жаль, вечная им память. Их гибель была не напрасной. Но из этого не следует, что надо продолжать войну и множить число погибших и дальше. Не думаю, что кто-то из погибших мечтал о том, что в память о них будут гибнуть ещё тысячи.