Хотите сказать, что Порошенко такая бездарь, "що не мав шансiв виграти"?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 01:13
Хотите сказать, что Порошенко такая бездарь, "що не мав шансiв виграти"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 01:17
И, кстати, эта социология совсем не противоречит кардинально формуле Штанмайера.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 01:22
Детский сад младшая группа.
Вы сами-то верите в возможность того, что написали?
Если да, то очень грустно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 01:37
Лучше хотя бы заморозить его посильнее. Хотя бы как Приднестровье.
Если уж не совсем ликвидировать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:10
К разговору о Ермаке и внешней политике - желающим рекомендую почитать интервью Ермака
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:30
Насколько понимаю, те их них, кто подпадает под амнистию, будут легализованы в некую "народную" милицию, им разрешат стрелковое оружие, они будут в подчинении местной власти (а не украинского МВД).
Какое это имеет отношение к выборам под контролем ОБСЕ?
Боевики будут заходить в кабинки вместе с голосующими, приставлять к головам пистолет и заставлять голосовать за нужных кандидатов? Кто-нибудь серьезно в такое верит?
Будут иметь доступ, после проведения выборов.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:31
Возвращаясь к старой (довыборной) терминологии - так кто тут у нас "зрадофилы"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:38
Отличие Донбасса от всех других замороженных конфликтов в восточной Европе: Донбасс не отличается от соседних регионов Украины ни этнически, ни культурно или религиозно. Поэтому после какого-то периода действия "особого статуса" его можно будет полноценно вернуть в Украину.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:39
Это одно. Понятно, что среди 400 с лишним тысяч можно найти несколько десятков/сотен или даже тысяч (хотя это вряд ли) украиноговорящих и даже сторонников Правого сектора или аналогичных.
Важнее другое - 8% пытаются навязать своё мнение 92%. Не вышло на выборах, пытаются сделать это шумихой и силой.
Да, погибших жаль, вечная им память. Их гибель была не напрасной. Но из этого не следует, что надо продолжать войну и множить число погибших и дальше. Не думаю, что кто-то из погибших мечтал о том, что в память о них будут гибнуть ещё тысячи.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:47
Вакарчук и Тимошенко, а также разная оранжевая мелюзга увы солидаризировались с теми 8%. Оранжевым надо отдать должное в умении объединяться против общего противника. У их оппонентов с этим сложнее.
Если бы избрали Порошенко, не исключаю, что и он бы сейчас пошел на такое соглашение: Трамп и Европа бы заставили. Но сейчас надо использовать повод укусить Зе-команду.
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