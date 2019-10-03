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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4164416541664167
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:53

  Tegularius написав:
  zРадио написав:PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы

Отличие Донбасса от всех других замороженных конфликтов в восточной Европе: Донбасс не отличается от соседних регионов Украины ни этнически, ни культурно или религиозно. Поэтому после какого-то периода действия "особого статуса" его можно будет полноценно вернуть в Украину.

Культурные различия между востоком и западом Украины всё же реально существуют.
freeze чуть раньше писал об этом.
Тем более сегодня надо делать всё для объединения страны, а у нас все годы политики наоборот старались стравить людей. И порохоботы продолжают это и сегодня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:56

  Tegularius написав:.....
Если бы избрали Порошенко, не исключаю, что и он бы сейчас пошел на такое соглашение: Трамп и Европа бы заставили. Но сейчас надо использовать повод укусить Зе-команду.

Не исключаю, но очень сильно сомневаюсь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:59

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  ЛАД написав:К разговору о Ермаке и внешней политике - желающим рекомендую почитать интервью Ермака https://lb.ua/news/2019/09/23/437977_andrey_ermak_mi_prishli_vlast.html


"Всё х...! Давай сначала!" Ермака накачивают ГРУ или ФСБ ?? а ты, ЛАДушка, откеля?
https://lb.ua/news/2019/10/04/438930_shemi_nashli_ermaka_biznessvyazi.html
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