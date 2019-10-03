Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы
Отличие Донбасса от всех других замороженных конфликтов в восточной Европе: Донбасс не отличается от соседних регионов Украины ни этнически, ни культурно или религиозно. Поэтому после какого-то периода действия "особого статуса" его можно будет полноценно вернуть в Украину.
Культурные различия между востоком и западом Украины всё же реально существуют. freeze чуть раньше писал об этом. Тем более сегодня надо делать всё для объединения страны, а у нас все годы политики наоборот старались стравить людей. И порохоботы продолжают это и сегодня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.