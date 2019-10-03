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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:10
К разговору о Ермаке и внешней политике - желающим рекомендую почитать интервью Ермака
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:30
Насколько понимаю, те их них, кто подпадает под амнистию, будут легализованы в некую "народную" милицию, им разрешат стрелковое оружие, они будут в подчинении местной власти (а не украинского МВД).
Какое это имеет отношение к выборам под контролем ОБСЕ?
Боевики будут заходить в кабинки вместе с голосующими, приставлять к головам пистолет и заставлять голосовать за нужных кандидатов? Кто-нибудь серьезно в такое верит?
Будут иметь доступ, после проведения выборов.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:31
Возвращаясь к старой (довыборной) терминологии - так кто тут у нас "зрадофилы"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:38
Отличие Донбасса от всех других замороженных конфликтов в восточной Европе: Донбасс не отличается от соседних регионов Украины ни этнически, ни культурно или религиозно. Поэтому после какого-то периода действия "особого статуса" его можно будет полноценно вернуть в Украину.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:39
Это одно. Понятно, что среди 400 с лишним тысяч можно найти несколько десятков/сотен или даже тысяч (хотя это вряд ли) украиноговорящих и даже сторонников Правого сектора или аналогичных.
Важнее другое - 8% пытаются навязать своё мнение 92%. Не вышло на выборах, пытаются сделать это шумихой и силой.
Да, погибших жаль, вечная им память. Их гибель была не напрасной. Но из этого не следует, что надо продолжать войну и множить число погибших и дальше. Не думаю, что кто-то из погибших мечтал о том, что в память о них будут гибнуть ещё тысячи.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:47
Вакарчук и Тимошенко, а также разная оранжевая мелюзга увы солидаризировались с теми 8%. Оранжевым надо отдать должное в умении объединяться против общего противника. У их оппонентов с этим сложнее.
Если бы избрали Порошенко, не исключаю, что и он бы сейчас пошел на такое соглашение: Трамп и Европа бы заставили. Но сейчас надо использовать повод укусить Зе-команду.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:53
Культурные различия между востоком и западом Украины всё же реально существуют.
freeze чуть раньше писал об этом.
Тем более сегодня надо делать всё для объединения страны, а у нас все годы политики наоборот старались стравить людей. И порохоботы продолжают это и сегодня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:56
Не исключаю, но очень сильно сомневаюсь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:59
Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...
"Всё х...! Давай сначала!" Ермака накачивают ГРУ или ФСБ ?? а ты, ЛАДушка, откеля?
Додано: П'ят 04 жов, 2019 06:09
Безусловно, слід українізувати Україну, а зрадників - саджати за грати з конфіскацією майна!
"Протягом 22 років (від 1991-го) на теренах Української держави було створено ідеальні умови для антидержавної підривної діяльності, а також максимально сприятлива обстановка для російського вторгнення під час "руской вєсни" 2014-го.
Дещо в Україні таки змінилося після початку війни, але, за великим рахунком, не дуже суттєво. Є впливові московські агенти, імена яких знає вся Україна, але вони недоторканні… Їм навіть не заважають переформувати мізки мільйонів українців за посередництва нібито українських ЗМІ в інтересах Кремля. Отже, нинішній стан українського суспільства є таким собі "поживним бульйоном" для формування дедалі більших мас колаборантів. Люди бачать, що патріотизм в Україні карається, а зрада заохочується. Такі картинки не сприяють вихованню у мільйонів українців найкращих громадянських чеснот. Антидержавне розбещення української нації триває…
Порятунок можливий? Так!
Для цього влада не повинна балансувати між національними і антинаціональними силами в Україні, а чітко має стати на бік патріотичної громадськості. Держава зобов’язана жорстко і невідворотно переслідувати зраду і колаборантство, підтримувати патріотичні вчинки громадян і карати антидержавні. Все дуже просто. Нічого нового й геніального в цьому немає. Але абсолютно необхідною є політична воля тих, хто наближений до важелів державного управління.
А на вихватки різного роду міжнародних "гуманістів" слід реагувати так, як Ізраїль: мовчки робити свою справу"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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