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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4164416541664167>
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:10

К разговору о Ермаке и внешней политике - желающим рекомендую почитать интервью Ермака https://lb.ua/news/2019/09/23/437977_andrey_ermak_mi_prishli_vlast.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:30

  andrijk777 написав:1.Я щось не розумію, а що буде з банд-формуваннями(військами) ДНР/ЛНР?
Вони будуть залишені чи будуть розформовані.

Насколько понимаю, те их них, кто подпадает под амнистию, будут легализованы в некую "народную" милицию, им разрешат стрелковое оружие, они будут в подчинении местной власти (а не украинского МВД).

Якщо залишені - то які можуть бути "демократичні" вибори?

Какое это имеет отношение к выборам под контролем ОБСЕ?
Боевики будут заходить в кабинки вместе с голосующими, приставлять к головам пистолет и заставлять голосовать за нужных кандидатов? Кто-нибудь серьезно в такое верит?

Якщо розформовані - то хіба так важливо хто буде контролювати кордон?
2.І друге питання - а що наші прикордонники до кордону не матимуть доступу? Чи як? А якщо матимуть, то яка різниця чиї там миротворці?

Будут иметь доступ, после проведения выборов.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:31

Возвращаясь к старой (довыборной) терминологии - так кто тут у нас "зрадофилы"? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:38

  zРадио написав:PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы

Отличие Донбасса от всех других замороженных конфликтов в восточной Европе: Донбасс не отличается от соседних регионов Украины ни этнически, ни культурно или религиозно. Поэтому после какого-то периода действия "особого статуса" его можно будет полноценно вернуть в Украину.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:39

  fokus написав:
  Schmit написав:Не хотят оказаться в серой зоне.

Ух ты, Мариуполь оказывается 100% украиноязычный город уже.
А еще в летом все поголовно мариупольчане на русском говорили, ни одного с украинским языком общения не встретил.
Как быстро все меняется, когда нужно картинку показать :)

Это одно. Понятно, что среди 400 с лишним тысяч можно найти несколько десятков/сотен или даже тысяч (хотя это вряд ли) украиноговорящих и даже сторонников Правого сектора или аналогичных.
Важнее другое - 8% пытаются навязать своё мнение 92%. Не вышло на выборах, пытаются сделать это шумихой и силой.
Да, погибших жаль, вечная им память. Их гибель была не напрасной. Но из этого не следует, что надо продолжать войну и множить число погибших и дальше. Не думаю, что кто-то из погибших мечтал о том, что в память о них будут гибнуть ещё тысячи.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:47

  ЛАД написав:Важнее другое - 8%пытаются навязать своё мнение 92%. Не вышло на выборах пытаются сделать это шумихой и силой.

Вакарчук и Тимошенко, а также разная оранжевая мелюзга увы солидаризировались с теми 8%. Оранжевым надо отдать должное в умении объединяться против общего противника. У их оппонентов с этим сложнее.
Если бы избрали Порошенко, не исключаю, что и он бы сейчас пошел на такое соглашение: Трамп и Европа бы заставили. Но сейчас надо использовать повод укусить Зе-команду.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:53

  Tegularius написав:
  zРадио написав:PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы

Отличие Донбасса от всех других замороженных конфликтов в восточной Европе: Донбасс не отличается от соседних регионов Украины ни этнически, ни культурно или религиозно. Поэтому после какого-то периода действия "особого статуса" его можно будет полноценно вернуть в Украину.

Культурные различия между востоком и западом Украины всё же реально существуют.
freeze чуть раньше писал об этом.
Тем более сегодня надо делать всё для объединения страны, а у нас все годы политики наоборот старались стравить людей. И порохоботы продолжают это и сегодня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:56

  Tegularius написав:.....
Если бы избрали Порошенко, не исключаю, что и он бы сейчас пошел на такое соглашение: Трамп и Европа бы заставили. Но сейчас надо использовать повод укусить Зе-команду.

Не исключаю, но очень сильно сомневаюсь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:59

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  ЛАД написав:К разговору о Ермаке и внешней политике - желающим рекомендую почитать интервью Ермака https://lb.ua/news/2019/09/23/437977_andrey_ermak_mi_prishli_vlast.html


"Всё х...! Давай сначала!" Ермака накачивают ГРУ или ФСБ ?? а ты, ЛАДушка, откеля?
https://lb.ua/news/2019/10/04/438930_shemi_nashli_ermaka_biznessvyazi.html
Ser Fil
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 06:09

  ЛАД написав:
  Tegularius написав:
  zРадио написав:PS: а конфликт на Донбассе, повторюсь, лучше держать замороженным, пока риски его разморозки по стороны РФ приемлемы

Отличие Донбасса от всех других замороженных конфликтов в восточной Европе: Донбасс не отличается от соседних регионов Украины ни этнически, ни культурно или религиозно. Поэтому после какого-то периода действия "особого статуса" его можно будет полноценно вернуть в Украину.

Культурные различия между востоком и западом Украины всё же реально существуют.
freeze чуть раньше писал об этом.
Тем более сегодня надо делать всё для объединения страны, а у нас все годы политики наоборот старались стравить людей. И порохоботы продолжают это и сегодня.

Безусловно, слід українізувати Україну, а зрадників - саджати за грати з конфіскацією майна!


"Протягом 22 років (від 1991-го) на теренах Української держави було створено ідеальні умови для антидержавної підривної діяльності, а також максимально сприятлива обстановка для російського вторгнення під час "руской вєсни" 2014-го.

Дещо в Україні таки змінилося після початку війни, але, за великим рахунком, не дуже суттєво. Є впливові московські агенти, імена яких знає вся Україна, але вони недоторканні… Їм навіть не заважають переформувати мізки мільйонів українців за посередництва нібито українських ЗМІ в інтересах Кремля. Отже, нинішній стан українського суспільства є таким собі "поживним бульйоном" для формування дедалі більших мас колаборантів. Люди бачать, що патріотизм в Україні карається, а зрада заохочується. Такі картинки не сприяють вихованню у мільйонів українців найкращих громадянських чеснот. Антидержавне розбещення української нації триває…

Порятунок можливий? Так!

Для цього влада не повинна балансувати між національними і антинаціональними силами в Україні, а чітко має стати на бік патріотичної громадськості. Держава зобов’язана жорстко і невідворотно переслідувати зраду і колаборантство, підтримувати патріотичні вчинки громадян і карати антидержавні. Все дуже просто. Нічого нового й геніального в цьому немає. Але абсолютно необхідною є політична воля тих, хто наближений до важелів державного управління.

А на вихватки різного роду міжнародних "гуманістів" слід реагувати так, як Ізраїль: мовчки робити свою справу"

https://uainfo.org/blognews/1570115599- ... vinna.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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