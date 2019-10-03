Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:54

Стоит отметить, что количество желающих воевать (лично принимать участие в боевых действиях) уже не очень большое. Что-то не заметно очередей в военкоматы, или колонн "добровольческих батальонов" в сторону фронта.



То количество желающих, которое есть, - врядли сделает какую-то погоду в этой войне, которую правительство Украины до сих пор скрывает под разными формулировками.



Активные сделали свой выбор, и "голосуют ногами" в аэропортах, и пунктах пропуска. Миллионы людей уже сделали свой выбор таким образом. И ещё столько же в процессе.



Если бы было реальное желание побудить и выиграть в войне, то был единственный реальный вариант - действовать как когда-то действовал Кучма - стягивать войска ещё до на начала боевых действий. И давать гопнику понять, что он сразу отхватит в нос, если сунется.



Но "оранжевые" поступили не так.



Крым отобрали не за один день.

Донбасс тоже.



Времени было достаточно, чтобы купировать все попытки отделений территорий, - но на эти территории просто забили и отдали без боя.



В Крыму можно было утилизировать "зеленых человечков", а ПТН бы их не признал за "своих", и слил бы как "вагнеровцев" в Сирии после разгрома американцами



Захват Донецка Гиркиным с группой каких-то маргиналов - серьёзно? В Украине вообще, и в Донецке в частности, не нашлось ресурсов чтобы аннигилировать эту группу маргиналов?



Потом последовательно утилизировать солдат в котлах, и отправлять самолёты и вертолёты с десантниками под ракеты противника, несмотря на сообщения не то что разведки, - а ЖУРНАЛИСТОВ - это так войну выигрывают?



Про Иловайск и Дебальцево говорили за несколько недель до котлов там. Можно было или готовиться к обороне, или уйти без потерь, взорвав инфраструктуру.

Но керманычи приняли решение проводить парады на Крещатике, и утилизировать солдат и технику в ПРЕДСКАЗУЕМЫХ котлах.



Зато великий полководец Гелетей обзавёлся большой квартирой в Лондоне. Наверно за великие победы.



Очевидно, что у послемайданной власти вообще не было цели и желания победить.



Да и новая тоже как-то странно себя ведёт, т.к. не расследует преступления прошлой власти.



Кто стрелял на майдане?

Кто виноват в котлах? Сбитых самолётах-вертолётах?

Кто убил Гонгадзе и других журналистов?



Зашквары с Хантером Байденом, Манафорт с "черной кассой ПР". Где "золотой батон"?



Сейчас уже враг закрепился на территории, Украина утилизировала большинство активных пассионариев, кучу техники, склады с боеприпасами и ГСМ, - КТО И ЧЕМ сейчас будет выигрывать войну? Порошенко с порохоботами в вышиванках споют гимн? Или может Зеленский с Богданом?



Ещё раз повторю: пипл "в глубине души" это уже понял, и сделал выводы. Поэтому голосует ногами на границу, а не на фронт

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин