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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4165416641674168>
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 06:48

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Важнее другое - 8% пытаются навязать своё мнение 92%. Не вышло на выборах, пытаются сделать это шумихой и силой.

Ну я, собственно, именно это и имел в виду.
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:10


Война и позор нам гарантирован.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:37

Re: Політичні дискусії

Рябошапка объявил выговор Луценко.
Осталось еще зеленскому "наказать" порошенко. И "зробимо їх разом" можно сворачивать.
uaseller_info
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:54

Стоит отметить, что количество желающих воевать (лично принимать участие в боевых действиях) уже не очень большое. Что-то не заметно очередей в военкоматы, или колонн "добровольческих батальонов" в сторону фронта.

То количество желающих, которое есть, - врядли сделает какую-то погоду в этой войне, которую правительство Украины до сих пор скрывает под разными формулировками.

Активные сделали свой выбор, и "голосуют ногами" в аэропортах, и пунктах пропуска. Миллионы людей уже сделали свой выбор таким образом. И ещё столько же в процессе.

Если бы было реальное желание побудить и выиграть в войне, то был единственный реальный вариант - действовать как когда-то действовал Кучма - стягивать войска ещё до на начала боевых действий. И давать гопнику понять, что он сразу отхватит в нос, если сунется.

Но "оранжевые" поступили не так.

Крым отобрали не за один день.
Донбасс тоже.

Времени было достаточно, чтобы купировать все попытки отделений территорий, - но на эти территории просто забили и отдали без боя.

В Крыму можно было утилизировать "зеленых человечков", а ПТН бы их не признал за "своих", и слил бы как "вагнеровцев" в Сирии после разгрома американцами

Захват Донецка Гиркиным с группой каких-то маргиналов - серьёзно? В Украине вообще, и в Донецке в частности, не нашлось ресурсов чтобы аннигилировать эту группу маргиналов?

Потом последовательно утилизировать солдат в котлах, и отправлять самолёты и вертолёты с десантниками под ракеты противника, несмотря на сообщения не то что разведки, - а ЖУРНАЛИСТОВ - это так войну выигрывают?

Про Иловайск и Дебальцево говорили за несколько недель до котлов там. Можно было или готовиться к обороне, или уйти без потерь, взорвав инфраструктуру.
Но керманычи приняли решение проводить парады на Крещатике, и утилизировать солдат и технику в ПРЕДСКАЗУЕМЫХ котлах.

Зато великий полководец Гелетей обзавёлся большой квартирой в Лондоне. Наверно за великие победы.

Очевидно, что у послемайданной власти вообще не было цели и желания победить.

Да и новая тоже как-то странно себя ведёт, т.к. не расследует преступления прошлой власти.

Кто стрелял на майдане?
Кто виноват в котлах? Сбитых самолётах-вертолётах?
Кто убил Гонгадзе и других журналистов?

Зашквары с Хантером Байденом, Манафорт с "черной кассой ПР". Где "золотой батон"?

Сейчас уже враг закрепился на территории, Украина утилизировала большинство активных пассионариев, кучу техники, склады с боеприпасами и ГСМ, - КТО И ЧЕМ сейчас будет выигрывать войну? Порошенко с порохоботами в вышиванках споют гимн? Или может Зеленский с Богданом?

Ещё раз повторю: пипл "в глубине души" это уже понял, и сделал выводы. Поэтому голосует ногами на границу, а не на фронт
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:58

Уровень правительства (история от Дубилета):

Планую до кінця цього року перевести документообмін між Парламентом та Кабміном в електронну форму. Ви навіть не уявляєте, скільки тут ходить паперів через вулицю Грушевського

Як раз вчора сталася цікава історія, яка ілюструє, що папір — це не лише неефективно, неекологічно тощо. Це ще й небезпечно.

Отже, приходить до нас у Кабмін на ім’я прем’єра депутатське звернення. Тему не буду називати, але це й неважливо.

Кабмінівська служба вже хотіла звичним рухом переслати його далі, але раптом звернула увагу, що у листі переплутані ім’я та по-батькові. Вирішили проявити ініціативу, набрали помічника цього депутати та порадили виправити помилку і надіслати ще один лист.

І раптом помічник їм каже, що вони не надсилали жодних звернень! Хтось підробив його підпис та надіслав це звернення з надією, що прем’єр доручить профільному міністру розібратись.

Я буду ще обговорювати свій намір з депутатами, але попередньо я бачу план таким.

1. Усі без виключень депутатські запити та звернення мають надсилатися в електронній формі. Скоріше за все з ЕЦП, але це ще окремо вивчимо.

2. Можливо, варто ці звернення публікувати на сайті для більшої прозорості.

3. Треба налагодити правильний алгоритм всередині Кабміну для якісної обробки таких звернень. Я ж тут новий, але за моїм спостереженням навкого будь-якого депутатського звернення відбувається дуже багато роботи з дуже низьким ККД.

Ось такі плани. Але це ще квіточки. Ми тут почали займатись зверненнями громадян — ось де величезний потенціал для економії та ефективності. Незабаром напишу.

https://t.me/dmytro_dubilet/527

Может подсунуть в Раду какой-нибудь свой законопроект, а бешеный принтер его проголосует и подпишет не читая, как всегда? :lol:

Может и "формулу штангенциркуля" им так же подсунули? :mrgreen:
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:13

  Вкладчик1234 написав:Стоит отметить, что количество желающих воевать (лично принимать участие в боевых действиях) уже не очень большое. Что-то не заметно очередей в военкоматы, или колонн "добровольческих батальонов" в сторону фронта.
.....

Слово "уже" здесь лишнее. А суперпатриоты с Зап. Украины регулярно рассказывают здесь, что Донбасс должны освобождать жители Донбасса.
Интересно, в таком случае, Крым будут освобождать жители Крыма? Наверное, сформируют истребительные батальоны из бывших военных и служащих росс. армии в отставке. :mrgreen:
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 жов, 2019 08:17, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:16

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Если бы было реальное желание побудить и выиграть в войне, то был единственный реальный вариант - действовать как когда-то действовал Кучма - стягивать войска ещё до на начала боевых действий. И давать гопнику понять, что он сразу отхватит в нос, если сунется.

Но "оранжевые" поступили не так.

Крым отобрали не за один день.
Донбасс тоже.

После властвования овощей оранжевым на начало 2014 года уже не было что стягивать? Армия была только на бумаге.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:19

  Schmit написав:После властвования овощей оранжевым на начало 2014 года уже не было что стягивать? Армия была только на бумаге.

А что стягивал Кучма на Тузлу? В то время армия была лучше?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:20

Мало кто знает, что в телефоне Кивы под именем Юля Одесса, скрывается Надежда Савченко

*из интернета :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:25

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:А что стягивал Кучма на Тузлу?

При Кучме еще была армия и при Юще была. А вот при Яныке деструктивные процессы в армии ускорились в разы и на конец 2013 - начало 2014 все было готово к поглощению части Украины РФ. Но тут появились добробаты.

Помните, как выглядели наши солдаты в Крыму и Донбассе в первые дни конфликта в 2014? Затертая и рваная форма дубок, стальные каски, резиновые тапочки, мобильные телефоны, повальное аватарство... Жалкое зрелище.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 04 жов, 2019 08:37, всього редагувалось 1 раз.
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