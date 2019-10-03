Ну я, собственно, именно это и имел в виду.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 06:48
Re: Політичні дискусії
Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:37
Re: Політичні дискусії
Рябошапка объявил выговор Луценко.
Осталось еще зеленскому "наказать" порошенко. И "зробимо їх разом" можно сворачивать.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:54
Стоит отметить, что количество желающих воевать (лично принимать участие в боевых действиях) уже не очень большое. Что-то не заметно очередей в военкоматы, или колонн "добровольческих батальонов" в сторону фронта.
То количество желающих, которое есть, - врядли сделает какую-то погоду в этой войне, которую правительство Украины до сих пор скрывает под разными формулировками.
Активные сделали свой выбор, и "голосуют ногами" в аэропортах, и пунктах пропуска. Миллионы людей уже сделали свой выбор таким образом. И ещё столько же в процессе.
Если бы было реальное желание побудить и выиграть в войне, то был единственный реальный вариант - действовать как когда-то действовал Кучма - стягивать войска ещё до на начала боевых действий. И давать гопнику понять, что он сразу отхватит в нос, если сунется.
Но "оранжевые" поступили не так.
Крым отобрали не за один день.
Донбасс тоже.
Времени было достаточно, чтобы купировать все попытки отделений территорий, - но на эти территории просто забили и отдали без боя.
В Крыму можно было утилизировать "зеленых человечков", а ПТН бы их не признал за "своих", и слил бы как "вагнеровцев" в Сирии после разгрома американцами
Захват Донецка Гиркиным с группой каких-то маргиналов - серьёзно? В Украине вообще, и в Донецке в частности, не нашлось ресурсов чтобы аннигилировать эту группу маргиналов?
Потом последовательно утилизировать солдат в котлах, и отправлять самолёты и вертолёты с десантниками под ракеты противника, несмотря на сообщения не то что разведки, - а ЖУРНАЛИСТОВ - это так войну выигрывают?
Про Иловайск и Дебальцево говорили за несколько недель до котлов там. Можно было или готовиться к обороне, или уйти без потерь, взорвав инфраструктуру.
Но керманычи приняли решение проводить парады на Крещатике, и утилизировать солдат и технику в ПРЕДСКАЗУЕМЫХ котлах.
Зато великий полководец Гелетей обзавёлся большой квартирой в Лондоне. Наверно за великие победы.
Очевидно, что у послемайданной власти вообще не было цели и желания победить.
Да и новая тоже как-то странно себя ведёт, т.к. не расследует преступления прошлой власти.
Кто стрелял на майдане?
Кто виноват в котлах? Сбитых самолётах-вертолётах?
Кто убил Гонгадзе и других журналистов?
Зашквары с Хантером Байденом, Манафорт с "черной кассой ПР". Где "золотой батон"?
Сейчас уже враг закрепился на территории, Украина утилизировала большинство активных пассионариев, кучу техники, склады с боеприпасами и ГСМ, - КТО И ЧЕМ сейчас будет выигрывать войну? Порошенко с порохоботами в вышиванках споют гимн? Или может Зеленский с Богданом?
Ещё раз повторю: пипл "в глубине души" это уже понял, и сделал выводы. Поэтому голосует ногами на границу, а не на фронт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:58
Уровень правительства (история от Дубилета):
Может подсунуть в Раду какой-нибудь свой законопроект, а бешеный принтер его проголосует и подпишет не читая, как всегда?
Может и "формулу штангенциркуля" им так же подсунули?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:13
Слово "уже" здесь лишнее. А суперпатриоты с Зап. Украины регулярно рассказывают здесь, что Донбасс должны освобождать жители Донбасса.
Интересно, в таком случае, Крым будут освобождать жители Крыма? Наверное, сформируют истребительные батальоны из бывших военных и служащих росс. армии в отставке.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 жов, 2019 08:17, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:16
Re: Політичні дискусії
После властвования овощей оранжевым на начало 2014 года уже не было что стягивать? Армия была только на бумаге.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:19
А что стягивал Кучма на Тузлу? В то время армия была лучше?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:20
Мало кто знает, что в телефоне Кивы под именем Юля Одесса, скрывается Надежда Савченко
*из интернета
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:25
Re: Політичні дискусії
При Кучме еще была армия и при Юще была. А вот при Яныке деструктивные процессы в армии ускорились в разы и на конец 2013 - начало 2014 все было готово к поглощению части Украины РФ. Но тут появились добробаты.
Помните, как выглядели наши солдаты в Крыму и Донбассе в первые дни конфликта в 2014? Затертая и рваная форма дубок, стальные каски, резиновые тапочки, мобильные телефоны, повальное аватарство... Жалкое зрелище.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 04 жов, 2019 08:37, всього редагувалось 1 раз.
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