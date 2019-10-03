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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4165416641674168
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:32

  fokus написав:
  ЛАД написав:Важнее другое - 8% пытаются навязать своё мнение 92%. Не вышло на выборах, пытаются сделать это шумихой и силой.

Ну я, собственно, именно это и имел в виду.


Я за диджитализацию! Предлагаю после принятия законов по фопам, налогам провести электронные выборы-референдум доверия зеленым.
Хочу посмотреть на 92 процента :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:43

Re: Політичні дискусії

  vano80 написав:Предлагаю после принятия законов по фопам, налогам провести электронные выборы-референдум доверия зеленым.
Хочу посмотреть на 92 процента :mrgreen:


якс вамс коментс
https://ebanoe.it/2019/09/29/hr-feedback/
общий показатель интеллекта по стране нужно учитывать — умная, точнее, мудрая нация с высоким IQ никогда бы не выбрала президентом дегенерата Зеленского и его партию фриков. Снисходительно относитесь к нашим людям.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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