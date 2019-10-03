Я за диджитализацию! Предлагаю после принятия законов по фопам, налогам провести электронные выборы-референдум доверия зеленым.
Хочу посмотреть на 92 процента
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:32
Я за диджитализацию! Предлагаю после принятия законов по фопам, налогам провести электронные выборы-референдум доверия зеленым.
Хочу посмотреть на 92 процента
Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:43
Re: Політичні дискусії
якс вамс коментс
общий показатель интеллекта по стране нужно учитывать — умная, точнее, мудрая нация с высоким IQ никогда бы не выбрала президентом дегенерата Зеленского и его партию фриков. Снисходительно относитесь к нашим людям.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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