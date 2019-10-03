Вкладчик1234 написав:

В Крыму можно было утилизировать "зеленых человечков", а ПТН бы их не признал за "своих", и слил бы как "вагнеровцев" в Сирии после разгрома американцамиЗахват Донецка Гиркиным с группой каких-то маргиналов - серьёзно? В Украине вообще, и в Донецке в частности, не нашлось ресурсов чтобы аннигилировать эту группу маргиналов?.....Про Иловайск и Дебальцево говорили за несколько недель до котлов там. Можно было или готовиться к обороне, или уйти без потерь, взорвав инфраструктуру.Но керманычи приняли решение проводить парады на Крещатике, и утилизировать солдат и технику в ПРЕДСКАЗУЕМЫХ котлах.