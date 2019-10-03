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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 41664167416841694170>
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:32

  fokus написав:
  ЛАД написав:Важнее другое - 8% пытаются навязать своё мнение 92%. Не вышло на выборах, пытаются сделать это шумихой и силой.

Ну я, собственно, именно это и имел в виду.


Я за диджитализацию! Предлагаю после принятия законов по фопам, налогам провести электронные выборы-референдум доверия зеленым.
Хочу посмотреть на 92 процента :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:43

Re: Політичні дискусії

  vano80 написав:Предлагаю после принятия законов по фопам, налогам провести электронные выборы-референдум доверия зеленым.
Хочу посмотреть на 92 процента :mrgreen:


якс вамс коментс
https://ebanoe.it/2019/09/29/hr-feedback/
общий показатель интеллекта по стране нужно учитывать — умная, точнее, мудрая нация с высоким IQ никогда бы не выбрала президентом дегенерата Зеленского и его партию фриков. Снисходительно относитесь к нашим людям.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:52

Re: Політичні дискусії

Так вже достатньо давно на IQ не дивляться . І взагалі вигадали 7 чи 9 видів інтелекту - і , наприклад , для спортсменів ... Так що розум з високим IQ - не привід пишатися ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:52

  Schmit написав:
  Вкладчик1234 написав:А что стягивал Кучма на Тузлу?

При Кучме еще была армия и при Юще была. А вот при Яныке деструктивные процессы в армии ускорились в разы и на конец 2013 - начало 2014 все было готово к поглощению части Украины РФ. Но тут появились добробаты.

Помните, как выглядели наши солдаты в Крыму и Донбассе в первые дни конфликта в 2014? Затертая и рваная форма дубок, стальные каски, резиновые тапочки, мобильные телефоны, повальное аватарство... Жалкое зрелище.

Добробаты (вначале) выглядели лучше?
Насчёт резиновых тапочек это сильно!
Автоматов и патронов тоже не было? Против Гиркина с компанией нужны были Джавелины? Или ракеты "космос-земля"? :mrgreen:
А, наверно, надо было гудеть заводам "хозяина Донбасса" и патриота "Ах... какого человека"! За его заслуги ему, наверно, и дали Роттердам+ и прочие плюшки. А отсидел за него Ефремов. :mrgreen:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:01

:?:
  flyman написав:
  vano80 написав:Предлагаю после принятия законов по фопам, налогам провести электронные выборы-референдум доверия зеленым.
Хочу посмотреть на 92 процента :mrgreen:


якс вамс коментс
https://ebanoe.it/2019/09/29/hr-feedback/
общий показатель интеллекта по стране нужно учитывать — умная, точнее, мудрая нация с высоким IQ никогда бы не выбрала президентом дегенерата Зеленского и его партию фриков. Снисходительно относитесь к нашим людям.

А что, уже научились определять IQ нации? :)
А вот название сайта, на кот. Вы сослались, вдохновляет. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:03

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:Стоит отметить, что количество желающих воевать (лично принимать участие в боевых действиях) уже не очень большое. Что-то не заметно очередей в военкоматы, или колонн "добровольческих батальонов" в сторону фронта.
.....

Слово "уже" здесь лишнее. А суперпатриоты с Зап. Украины регулярно рассказывают здесь, что Донбасс должны освобождать жители Донбасса.
Интересно, в таком случае, Крым будут освобождать жители Крыма? Наверное, сформируют истребительные батальоны из бывших военных и служащих росс. армии в отставке. :mrgreen:

Звільняти від кого? Іхтамнєт
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:04

  Schmit написав:
  Вкладчик1234 написав:А что стягивал Кучма на Тузлу?

При Кучме еще была армия и при Юще была. А вот при Яныке деструктивные процессы в армии ускорились в разы и на конец 2013 - начало 2014 все было готово к поглощению части Украины РФ. Но тут появились добробаты.

Помните, как выглядели наши солдаты в Крыму и Донбассе в первые дни конфликта в 2014? Затертая и рваная форма дубок, стальные каски, резиновые тапочки, мобильные телефоны, повальное аватарство... Жалкое зрелище.

в овоча міністр оборони був з Кремля, так сказати "поставили козла стерегти капусту"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:25

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:В Крыму можно было утилизировать "зеленых человечков", а ПТН бы их не признал за "своих", и слил бы как "вагнеровцев" в Сирии после разгрома американцами

Захват Донецка Гиркиным с группой каких-то маргиналов - серьёзно? В Украине вообще, и в Донецке в частности, не нашлось ресурсов чтобы аннигилировать эту группу маргиналов?
.....
Про Иловайск и Дебальцево говорили за несколько недель до котлов там. Можно было или готовиться к обороне, или уйти без потерь, взорвав инфраструктуру.
Но керманычи приняли решение проводить парады на Крещатике, и утилизировать солдат и технику в ПРЕДСКАЗУЕМЫХ котлах.

Залізна у ватанів логіка. То російмькі війська камінням могли закидати, то не могли уникнути неминучих котлів. Тому, за таких дебілів, тільки самі упороті 20% і голосує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:27

  Schmit написав:
  Вкладчик1234 написав:А что стягивал Кучма на Тузлу?

При Кучме еще была армия и при Юще была. А вот при Яныке деструктивные процессы в армии ускорились в разы и на конец 2013 - начало 2014 все было готово к поглощению части Украины РФ. Но тут появились добробаты.

Помните, как выглядели наши солдаты в Крыму и Донбассе в первые дни конфликта в 2014? Затертая и рваная форма дубок, стальные каски, резиновые тапочки, мобильные телефоны, повальное аватарство... Жалкое зрелище.

Можно факты этого ускорения в разы?

Пока есть такие факты:
https://www.zhitomir.info/news_123775.h ... 42_1693244

Безусловно, что дело с материальным обеспечением было хреново, но настолько ли? Вроде были и подготовленные части и подразделения.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:28

  lapay написав:Залізна у ватанів логіка. То російмькі війська камінням могли закидати, то не могли уникнути неминучих котлів. Тому, за таких дебілів, тільки самі упороті 20% і голосує.

У порохоботов тоже.
Где результаты от армии "відновленій Порошенком"?

Или Зе уже развалил ту армию?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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