Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vano80 написав:Предлагаю после принятия законов по фопам, налогам провести электронные выборы-референдум доверия зеленым. Хочу посмотреть на 92 процента
якс вамс коментс https://ebanoe.it/2019/09/29/hr-feedback/ общий показатель интеллекта по стране нужно учитывать — умная, точнее, мудрая нация с высоким IQ никогда бы не выбрала президентом дегенерата Зеленского и его партию фриков. Снисходительно относитесь к нашим людям.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Вкладчик1234 написав:А что стягивал Кучма на Тузлу?
При Кучме еще была армия и при Юще была. А вот при Яныке деструктивные процессы в армии ускорились в разы и на конец 2013 - начало 2014 все было готово к поглощению части Украины РФ. Но тут появились добробаты.
Помните, как выглядели наши солдаты в Крыму и Донбассе в первые дни конфликта в 2014? Затертая и рваная форма дубок, стальные каски, резиновые тапочки, мобильные телефоны, повальное аватарство... Жалкое зрелище.
Добробаты (вначале) выглядели лучше? Насчёт резиновых тапочек это сильно! Автоматов и патронов тоже не было? Против Гиркина с компанией нужны были Джавелины? Или ракеты "космос-земля"? А, наверно, надо было гудеть заводам "хозяина Донбасса" и патриота "Ах... какого человека"! За его заслуги ему, наверно, и дали Роттердам+ и прочие плюшки. А отсидел за него Ефремов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
vano80 написав:Предлагаю после принятия законов по фопам, налогам провести электронные выборы-референдум доверия зеленым. Хочу посмотреть на 92 процента
якс вамс коментс https://ebanoe.it/2019/09/29/hr-feedback/ общий показатель интеллекта по стране нужно учитывать — умная, точнее, мудрая нация с высоким IQ никогда бы не выбрала президентом дегенерата Зеленского и его партию фриков. Снисходительно относитесь к нашим людям.
А что, уже научились определять IQ нации? А вот название сайта, на кот. Вы сослались, вдохновляет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Вкладчик1234 написав:Стоит отметить, что количество желающих воевать (лично принимать участие в боевых действиях) уже не очень большое. Что-то не заметно очередей в военкоматы, или колонн "добровольческих батальонов" в сторону фронта. .....
Слово "уже" здесь лишнее. А суперпатриоты с Зап. Украины регулярно рассказывают здесь, что Донбасс должны освобождать жители Донбасса. Интересно, в таком случае, Крым будут освобождать жители Крыма? Наверное, сформируют истребительные батальоны из бывших военных и служащих росс. армии в отставке.
Звільняти від кого? Іхтамнєт
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Вкладчик1234 написав:А что стягивал Кучма на Тузлу?
При Кучме еще была армия и при Юще была. А вот при Яныке деструктивные процессы в армии ускорились в разы и на конец 2013 - начало 2014 все было готово к поглощению части Украины РФ. Но тут появились добробаты.
Помните, как выглядели наши солдаты в Крыму и Донбассе в первые дни конфликта в 2014? Затертая и рваная форма дубок, стальные каски, резиновые тапочки, мобильные телефоны, повальное аватарство... Жалкое зрелище.
в овоча міністр оборони був з Кремля, так сказати "поставили козла стерегти капусту"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Вкладчик1234 написав:В Крыму можно было утилизировать "зеленых человечков", а ПТН бы их не признал за "своих", и слил бы как "вагнеровцев" в Сирии после разгрома американцами
Захват Донецка Гиркиным с группой каких-то маргиналов - серьёзно? В Украине вообще, и в Донецке в частности, не нашлось ресурсов чтобы аннигилировать эту группу маргиналов? ..... Про Иловайск и Дебальцево говорили за несколько недель до котлов там. Можно было или готовиться к обороне, или уйти без потерь, взорвав инфраструктуру. Но керманычи приняли решение проводить парады на Крещатике, и утилизировать солдат и технику в ПРЕДСКАЗУЕМЫХ котлах.
Залізна у ватанів логіка. То російмькі війська камінням могли закидати, то не могли уникнути неминучих котлів. Тому, за таких дебілів, тільки самі упороті 20% і голосує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Вкладчик1234 написав:А что стягивал Кучма на Тузлу?
При Кучме еще была армия и при Юще была. А вот при Яныке деструктивные процессы в армии ускорились в разы и на конец 2013 - начало 2014 все было готово к поглощению части Украины РФ. Но тут появились добробаты.
Помните, как выглядели наши солдаты в Крыму и Донбассе в первые дни конфликта в 2014? Затертая и рваная форма дубок, стальные каски, резиновые тапочки, мобильные телефоны, повальное аватарство... Жалкое зрелище.