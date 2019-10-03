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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:33
Вкладчик1234 написав:
Украина утилизировала большинство активных пассионариев, кучу техники, склады с боеприпасами и ГСМ, - КТО И ЧЕМ сейчас будет выигрывать войну? Порошенко с порохоботами в вышиванках споют гимн? Или может Зеленский с Богданом?
Ещё раз повторю: пипл "в глубине души" это уже понял, и сделал выводы. Поэтому голосует ногами на границу, а не на фронт
Потрошенко с активными украинцами криком кричали и кричат, что армия сейчас ого-го, совсем не та, что была тогда.. в домайданные времена..
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sal
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:34
Вкладчик1234 написав: lapay написав:
Залізна у ватанів логіка. То російмькі війська камінням могли закидати, то не могли уникнути неминучих котлів. Тому, за таких дебілів, тільки самі упороті 20% і голосує.
У порохоботов тоже.
Где результаты от армии "відновленій Порошенком"?
Или Зе уже развалил ту армию?
Тебе какие надо? Сами же пишете, что военным путем не решить вопрос.
А интересно, в квартале "моника зеленски" прозвучит, или сейчас такого нельзя?
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:35
sal написав: Вкладчик1234 написав:
Украина утилизировала большинство активных пассионариев, кучу техники, склады с боеприпасами и ГСМ, - КТО И ЧЕМ сейчас будет выигрывать войну? Порошенко с порохоботами в вышиванках споют гимн? Или может Зеленский с Богданом?
Ещё раз повторю: пипл "в глубине души" это уже понял, и сделал выводы. Поэтому голосует ногами на границу, а не на фронт
Потрошенко с активными украинцами криком кричали и кричат, что армия сейчас ого-го, совсем не та, что была тогда.. в домайданные времена..
Так и есть. Если бы действующий през не скрывался от призыва, мог бы об этом рассказать
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vano80
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:41
ЛАД написав:
Добробаты (вначале) выглядели лучше?
Насчёт резиновых тапочек это сильно!
А с мобильными телефонами что?
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sal
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:42
sal написав: ЛАД написав:
Добробаты (вначале) выглядели лучше?
Насчёт резиновых тапочек это сильно!
А с мобильными телефонами что?
А мобільний телефон в армії при військових діях - просто джерело будь-якої інформації для ворогів . Про все абсолютно ...
Плюс згадайте Дудаєва ...
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Puente
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:45
Puente написав: sal написав: ЛАД написав:
Добробаты (вначале) выглядели лучше?
Насчёт резиновых тапочек это сильно!
А с мобильными телефонами что?
А мобільний телефон в армії при військових діях - просто джерело будь-якої інформації для ворогів . ЗнаюПро все абсолютно ...
Плюс згадайте Дудаєва ...
Кстати, не знаю как сейчас с мобилками?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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ЛАД
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:46
Puente написав:
мобільний телефон в армії при військових діях - просто джерело будь-якої інформації для ворогів . Про все абсолютно ...
Помнится в Авдеевке МТС всем военным подкинул на телефоны по 50 грн.
Неукраинский оператор!)
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sal
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:47
vano80 написав:
......
Так и есть. Если бы действующий през не скрывался от призыва, мог бы об этом рассказать
Прошлый имел большой военный/армейский стаж? Особенно в укр. армии?
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 04 жов, 2019 09:48, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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ЛАД
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:48
vano80 написав:
Так и есть. Если бы действующий през не скрывался от призыва, мог бы об этом рассказать
Безвідносно до конкретних осіб - що може робити в армії 40-літня людина , яка в армії в молодості не служила ? Не кажучи вже про альтернативу , яку можна було б впроваджувати і зараз . Не хочеш служити - заплати гроші в бюджет - для того , хто хоче . Тисяч 300 - 400 ( наприклад ) . І все ...
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Puente
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:58
flyman написав: ЛАД написав: Вкладчик1234 написав:
Стоит отметить, что количество желающих воевать (лично принимать участие в боевых действиях) уже
не очень большое. Что-то не заметно очередей в военкоматы, или колонн "добровольческих батальонов" в сторону фронта.
.....
Слово "уже" здесь лишнее. А суперпатриоты с Зап. Украины регулярно рассказывают здесь, что Донбасс должны освобождать жители Донбасса.
Интересно, в таком случае, Крым будут освобождать жители Крыма? Наверное, сформируют истребительные батальоны из бывших военных и служащих росс. армии в отставке.
Звільняти від кого? Іхтамнєт
В Крыму "уже" есть. И, как позже выяснилось, со слов Путина были и в самом начале.
А на Донбассе можно звiльняти и от "бандформирований".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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