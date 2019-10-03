В самом-самом начале, когда Крым передали Украине там уже стоял Черноморский флот.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:04
В самом-самом начале, когда Крым передали Украине там уже стоял Черноморский флот.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:04
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:06
Вкладчик1234
Илья Кива: "История моего члена перебила формулу Штайнмайера"
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:07
Есть у меня такой недостаток - когда вижу ложь, или провокацию, не могу оставить без ответа
Что касается галичан - хорошие люди в большинстве своем, как и везде в Украине. Разве только сильно набожные, как на меня - атеиста. Очень жаль, что на форуме их представляет такое хамло, как budivelnik
Да, отборный бредок. Обращаю внимание, что мифы, которые распускают ура-патриоты, никогда не касаются их семей. Одно дело пропаганды ради распускать миф о том, что украинцы как большая группа людей симпатизировали гитлеру в надежде "освобождения" от Сталина, и совсем другое - заявить это конкретно про свою семью. Поэтому что бы там mephala не сочинял взагали по загалям, а его родственников эвакуировали
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:10
Что самое интересное - у порохоботов нет никаких вопросов к медведчукам-рабиновичам-кивам
Ещё конечно грустно и смешно, что это вторая по численности фракция в ВР
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:15
Re: Політичні дискусії
Щоб Ківа номером поділився? Так у нього самого чешеться.
Це вже хай нова влада питає, як обіцяла.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:16
Ну у Вас-то логика не залiзна.
Группа Гиркина это всё же не "российские войска".
А о котлах Вкладчик 1234 написал: "или уйти без потерь, взорвав инфраструктуру". Или это из серии: "Мы за ценой не постоим"? Даже если бессмысленно?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:21
А в итоге и в котёл попали, и ЖД-узел оставили, и технику побросали вместе с запакованными американскими радарами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:24
Re: Політичні дискусії
Групу Гіркіна вибили із Слов'янська і вибили б із Донецька, якби не регулярні війська РФ.
Крім Іловайська, були ще числені інші котли, маловідомі, і тисячі полонених. Про "ціну" краще пишіть, коли згадуєте про другу світову, там ціна була на мільйони.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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