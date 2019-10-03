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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4167416841694170
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:04

  ЛАД написав:В Крыму "уже" есть. И, как позже выяснилось, со слов Путина были и в самом начале.


В самом-самом начале, когда Крым передали Украине там уже стоял Черноморский флот.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:04

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:06

Вкладчик1234

Илья Кива: "История моего члена перебила формулу Штайнмайера"
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:07

  ЛАД написав:Вы меня удивляете. Неужели Вы до сих пор не поняли, что с некоторыми спорить бесполезно и бессмысленно.
Вы что не можете понять, что на Галичине живут исключительно ангелы с крайне высокой моралью, которые просто не способны не то что на теракт, но даже обругать или оскорбить человека? И они на голову выше остального населения Украины? :lol:


Есть у меня такой недостаток - когда вижу ложь, или провокацию, не могу оставить без ответа 8)

Что касается галичан - хорошие люди в большинстве своем, как и везде в Украине. Разве только сильно набожные, как на меня - атеиста. Очень жаль, что на форуме их представляет такое хамло, как budivelnik :mrgreen:

  ЛАД написав:Как Вы не понимаете, что слова мефалы о том, что все люди, оставшиеся в оккупации, были совсем не против Гитлера и поэтому в Украине не было советских партизан, а только "сталинские диверсанты" никак не преуменьшает роль Украины и украинцев в победе над нацизмом? Ведь главные победы над нацистами достигнуты дивизией СС "Галичина" и батальоном "Нахтигаль". Именно благодаря их доблести Украина стала одной из стран-учредителей ООН!
:lol:


Да, отборный бредок. Обращаю внимание, что мифы, которые распускают ура-патриоты, никогда не касаются их семей. Одно дело пропаганды ради распускать миф о том, что украинцы как большая группа людей симпатизировали гитлеру в надежде "освобождения" от Сталина, и совсем другое - заявить это конкретно про свою семью. Поэтому что бы там mephala не сочинял взагали по загалям, а его родственников эвакуировали :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:10

Что самое интересное - у порохоботов нет никаких вопросов к медведчукам-рабиновичам-кивам :)

Ещё конечно грустно и смешно, что это вторая по численности фракция в ВР
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:15

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Что самое интересное - у порохоботов нет никаких вопросов к медведчукам-рабиновичам-кивам

Щоб Ківа номером поділився? Так у нього самого чешеться.
Це вже хай нова влада питає, як обіцяла.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:16

  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:В Крыму можно было утилизировать "зеленых человечков", а ПТН бы их не признал за "своих", и слил бы как "вагнеровцев" в Сирии после разгрома американцами

Захват Донецка Гиркиным с группой каких-то маргиналов - серьёзно? В Украине вообще, и в Донецке в частности, не нашлось ресурсов чтобы аннигилировать эту группу маргиналов?
.....
Про Иловайск и Дебальцево говорили за несколько недель до котлов там. Можно было или готовиться к обороне, или уйти без потерь, взорвав инфраструктуру.
Но керманычи приняли решение проводить парады на Крещатике, и утилизировать солдат и технику в ПРЕДСКАЗУЕМЫХ котлах.

Залізна у ватанів логіка. То російмькі війська камінням могли закидати, то не могли уникнути неминучих котлів. Тому, за таких дебілів, тільки самі упороті 20% і голосує.

Ну у Вас-то логика не залiзна.
Группа Гиркина это всё же не "российские войска".
А о котлах Вкладчик 1234 написал: "или уйти без потерь, взорвав инфраструктуру". Или это из серии: "Мы за ценой не постоим"? Даже если бессмысленно?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:21

  ЛАД написав:Группа Гиркина это всё же не "российские войска".
А о котлах Вкладчик 1234 написал: "или уйти без потерь, взорвав инфраструктуру". Или это из серии: "Мы за ценой не постоим"? Даже если бессмысленно?

А в итоге и в котёл попали, и ЖД-узел оставили, и технику побросали вместе с запакованными американскими радарами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:24

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Группа Гиркина это всё же не "российские войска".
А о котлах Вкладчик 1234 написал: "или уйти без потерь, взорвав инфраструктуру". Или это из серии: "Мы за ценой не постоим"? Даже если бессмысленно?

Групу Гіркіна вибили із Слов'янська і вибили б із Донецька, якби не регулярні війська РФ.
Крім Іловайська, були ще числені інші котли, маловідомі, і тисячі полонених. Про "ціну" краще пишіть, коли згадуєте про другу світову, там ціна була на мільйони.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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