RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4167416841694170
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:04

  ЛАД написав:В Крыму "уже" есть. И, как позже выяснилось, со слов Путина были и в самом начале.


В самом-самом начале, когда Крым передали Украине там уже стоял Черноморский флот.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13012
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3690 раз.
Подякували: 5390 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:04

Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9429
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6294 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:06

Вкладчик1234

Илья Кива: "История моего члена перебила формулу Штайнмайера"
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13012
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3690 раз.
Подякували: 5390 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:07

  ЛАД написав:Вы меня удивляете. Неужели Вы до сих пор не поняли, что с некоторыми спорить бесполезно и бессмысленно.
Вы что не можете понять, что на Галичине живут исключительно ангелы с крайне высокой моралью, которые просто не способны не то что на теракт, но даже обругать или оскорбить человека? И они на голову выше остального населения Украины? :lol:


Есть у меня такой недостаток - когда вижу ложь, или провокацию, не могу оставить без ответа 8)

Что касается галичан - хорошие люди в большинстве своем, как и везде в Украине. Разве только сильно набожные, как на меня - атеиста. Очень жаль, что на форуме их представляет такое хамло, как budivelnik :mrgreen:

  ЛАД написав:Как Вы не понимаете, что слова мефалы о том, что все люди, оставшиеся в оккупации, были совсем не против Гитлера и поэтому в Украине не было советских партизан, а только "сталинские диверсанты" никак не преуменьшает роль Украины и украинцев в победе над нацизмом? Ведь главные победы над нацистами достигнуты дивизией СС "Галичина" и батальоном "Нахтигаль". Именно благодаря их доблести Украина стала одной из стран-учредителей ООН!
:lol:


Да, отборный бредок. Обращаю внимание, что мифы, которые распускают ура-патриоты, никогда не касаются их семей. Одно дело пропаганды ради распускать миф о том, что украинцы как большая группа людей симпатизировали гитлеру в надежде "освобождения" от Сталина, и совсем другое - заявить это конкретно про свою семью. Поэтому что бы там mephala не сочинял взагали по загалям, а его родственников эвакуировали :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3699
З нами з: 02.05.18
Подякував: 802 раз.
Подякували: 1889 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:10

Что самое интересное - у порохоботов нет никаких вопросов к медведчукам-рабиновичам-кивам :)

Ещё конечно грустно и смешно, что это вторая по численности фракция в ВР
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9429
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6294 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:15

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Что самое интересное - у порохоботов нет никаких вопросов к медведчукам-рабиновичам-кивам

Щоб Ківа номером поділився? Так у нього самого чешеться.
Це вже хай нова влада питає, як обіцяла.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8479
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1072 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:16

  lapay написав:
  Вкладчик1234 написав:В Крыму можно было утилизировать "зеленых человечков", а ПТН бы их не признал за "своих", и слил бы как "вагнеровцев" в Сирии после разгрома американцами

Захват Донецка Гиркиным с группой каких-то маргиналов - серьёзно? В Украине вообще, и в Донецке в частности, не нашлось ресурсов чтобы аннигилировать эту группу маргиналов?
.....
Про Иловайск и Дебальцево говорили за несколько недель до котлов там. Можно было или готовиться к обороне, или уйти без потерь, взорвав инфраструктуру.
Но керманычи приняли решение проводить парады на Крещатике, и утилизировать солдат и технику в ПРЕДСКАЗУЕМЫХ котлах.

Залізна у ватанів логіка. То російмькі війська камінням могли закидати, то не могли уникнути неминучих котлів. Тому, за таких дебілів, тільки самі упороті 20% і голосує.

Ну у Вас-то логика не залiзна.
Группа Гиркина это всё же не "российские войска".
А о котлах Вкладчик 1234 написал: "или уйти без потерь, взорвав инфраструктуру". Или это из серии: "Мы за ценой не постоим"? Даже если бессмысленно?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14327
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4279 раз.
Подякували: 3976 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:21

  ЛАД написав:Группа Гиркина это всё же не "российские войска".
А о котлах Вкладчик 1234 написал: "или уйти без потерь, взорвав инфраструктуру". Или это из серии: "Мы за ценой не постоим"? Даже если бессмысленно?

А в итоге и в котёл попали, и ЖД-узел оставили, и технику побросали вместе с запакованными американскими радарами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9429
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6294 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 4167416841694170
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.