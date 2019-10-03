В самом-самом начале, когда Крым передали Украине там уже стоял Черноморский флот.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:04
В самом-самом начале, когда Крым передали Украине там уже стоял Черноморский флот.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:04
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:06
Вкладчик1234
Илья Кива: "История моего члена перебила формулу Штайнмайера"
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:07
Есть у меня такой недостаток - когда вижу ложь, или провокацию, не могу оставить без ответа
Что касается галичан - хорошие люди в большинстве своем, как и везде в Украине. Разве только сильно набожные, как на меня - атеиста. Очень жаль, что на форуме их представляет такое хамло, как budivelnik
Да, отборный бредок. Обращаю внимание, что мифы, которые распускают ура-патриоты, никогда не касаются их семей. Одно дело пропаганды ради распускать миф о том, что украинцы как большая группа людей симпатизировали гитлеру в надежде "освобождения" от Сталина, и совсем другое - заявить это конкретно про свою семью. Поэтому что бы там mephala не сочинял взагали по загалям, а его родственников эвакуировали
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:10
Что самое интересное - у порохоботов нет никаких вопросов к медведчукам-рабиновичам-кивам
Ещё конечно грустно и смешно, что это вторая по численности фракция в ВР
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:15
Re: Політичні дискусії
Щоб Ківа номером поділився? Так у нього самого чешеться.
Це вже хай нова влада питає, як обіцяла.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:16
Ну у Вас-то логика не залiзна.
Группа Гиркина это всё же не "российские войска".
А о котлах Вкладчик 1234 написал: "или уйти без потерь, взорвав инфраструктуру". Или это из серии: "Мы за ценой не постоим"? Даже если бессмысленно?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:21
А в итоге и в котёл попали, и ЖД-узел оставили, и технику побросали вместе с запакованными американскими радарами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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