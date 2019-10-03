Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:07

ЛАД написав: Вы меня удивляете. Неужели Вы до сих пор не поняли, что с некоторыми спорить бесполезно и бессмысленно.

Вы что не можете понять, что на Галичине живут исключительно ангелы с крайне высокой моралью, которые просто не способны не то что на теракт, но даже обругать или оскорбить человека? И они на голову выше остального населения Украины?

Вы меня удивляете. Неужели Вы до сих пор не поняли, что с некоторыми спорить бесполезно и бессмысленно.Вы что не можете понять, что на Галичине живут исключительно ангелы с крайне высокой моралью, которые просто не способны не то что на теракт, но даже обругать или оскорбить человека? И они на голову выше остального населения Украины?

ЛАД написав: Как Вы не понимаете, что слова мефалы о том, что все люди, оставшиеся в оккупации, были совсем не против Гитлера и поэтому в Украине не было советских партизан, а только "сталинские диверсанты" никак не преуменьшает роль Украины и украинцев в победе над нацизмом? Ведь главные победы над нацистами достигнуты дивизией СС "Галичина" и батальоном "Нахтигаль". Именно благодаря их доблести Украина стала одной из стран-учредителей ООН!

Как Вы не понимаете, что слова мефалы о том, что все люди, оставшиеся в оккупации, были совсем не против Гитлера и поэтому в Украине не было советских партизан, а только "сталинские диверсанты" никак не преуменьшает роль Украины и украинцев в победе над нацизмом? Ведь главные победы над нацистами достигнуты дивизией СС "Галичина" и батальоном "Нахтигаль". Именно благодаря их доблести Украина стала одной из стран-учредителей ООН!

Есть у меня такой недостаток - когда вижу ложь, или провокацию, не могу оставить без ответаЧто касается галичан - хорошие люди в большинстве своем, как и везде в Украине. Разве только сильно набожные, как на меня - атеиста. Очень жаль, что на форуме их представляет такое хамло, как budivelnikДа, отборный бредок. Обращаю внимание, что мифы, которые распускают ура-патриоты, никогда не касаются их семей. Одно дело пропаганды ради распускать миф о том, что украинцы как большая группа людей симпатизировали гитлеру в надежде "освобождения" от Сталина, и совсем другое - заявить это конкретно про свою семью. Поэтому что бы там mephala не сочинял взагали по загалям, а его родственников эвакуировали