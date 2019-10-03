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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:38
andrein написав:
Маленькая туалетная победа !!!
Доведеться Роману Какашкину ходити в ПАРЕ зі своїм нічним горщиком.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:42
andrein написав:
Член делегации России в ПАСЕ Роман Кашин пожаловался на проведение коллег из Литвы и Украины. Парламентарии заняли все кабинки в туалете и не давали Кашину воспользоваться ими в знак протеста против оккупации Россией регионов европейских стран.
Евродепутаты удерживали туалет свыше 35 минут, пока на помощь россиянину не пришёл коллега из Нидерландов и не дал ему ключ от туалета для трансгендеров. После этого литовцы и украинцы покинули кабинки. По словам одного из участников акции, таким образом они хотели показать представителю России, что чувствуют страны, регионы которых оккупирует другая страна.
Маленькая туалетная победа !!!
Голландца не обманешь, у него глаз наметан - с одного взгляда опознал в Кашине махрового пид.... гм... трансгендера)))
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:45
lapay написав:
Про "ціну" краще пишіть, коли згадуєте про другу світову, там ціна була на мільйони.
Не понял, это что, такое соревнование? Мол, наши потери на Донбассе - ничто по сравнению с потерями во ВМВ?
Я бы так на эффективность операций не смотрел. В 2014-м были грубейшие ошибки командования, не связанные с попаданием в котлы. Забыл уже по ИЛ-76?..
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:53
andrein написав:
Член делегации России в ПАСЕ Роман Кашин пожаловался на проведение коллег из Литвы и Украины. Парламентарии заняли все кабинки в туалете и не давали Кашину воспользоваться ими в знак протеста против оккупации Россией регионов европейских стран.
Евродепутаты удерживали туалет свыше 35 минут, пока на помощь россиянину не пришёл коллега из Нидерландов и не дал ему ключ от туалета для трансгендеров. После этого литовцы и украинцы покинули кабинки. По словам одного из участников акции, таким образом они хотели показать представителю России, что чувствуют страны, регионы которых оккупирует другая страна.
Маленькая туалетная победа !!!
Почему же маленькая - ЗНАЧИМАЯ. Не понятно только, почему туалет для трансгендеров запирается на ключ. ЭТО ЖЕ ТРЕТИЙ (или четвертый?) ПОЛ, СУТЬ НЫНЕШНЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:03
zРадио написав:
Не понял, это что, такое соревнование? Мол, наши потери на Донбассе - ничто по сравнению с потерями во ВМВ?
Про те, що, щоб не було втрат, треба було совєтам драпати за Урал, як цього хотів Гітлер. А зараз щось подібне хоче від нас Путін.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:04
Tegularius написав: andrijk777 написав:
1.Я щось не розумію, а що буде з банд-формуваннями(військами) ДНР/ЛНР?
Вони будуть залишені чи будуть розформовані.
Насколько понимаю, те их них, кто подпадает под амнистию, будут легализованы в некую "народную" милицию, им разрешат стрелковое оружие, они будут в подчинении местной власти (а не украинского МВД).
Якщо залишені - то які можуть бути "демократичні" вибори?
Какое это имеет отношение к выборам под контролем ОБСЕ?
Боевики будут заходить в кабинки вместе с голосующими, приставлять к головам пистолет и заставлять голосовать за нужных кандидатов? Кто-нибудь серьезно в такое верит?
Якщо розформовані - то хіба так важливо хто буде контролювати кордон?
2.І друге питання - а що наші прикордонники до кордону не матимуть доступу? Чи як? А якщо матимуть, то яка різниця чиї там миротворці?
Будут иметь доступ, после проведения выборов.
Питань стало тільки більше.
А хто буде вирішувати, хто попадає під амністію а хто ні?
А що буде, коли нова "народна" влада захоче ліквідувати ту "поліцію з стрілецькою зброєю"?
Ні, бойовики будуть "заходити"(условно) в виборчі дільниці і "приставляти пістолет до голів голів виборчих дільниць"(условно), щоб ті правильно рахували. Також будуть знімати "поганих" кандидатів. Так, я в це серйозно вірю, тому що саме так фальсифікують вибори в Росії і Білорусі.
А якщо "нова влада" не захоче дати нашим прикордонникам доступ до кордону? Це ж їх територія. Можливо "нова влада" захоче сама контролювати кордон.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:15
lapay написав: zРадио написав:
Не понял, это что, такое соревнование? Мол, наши потери на Донбассе - ничто по сравнению с потерями во ВМВ?
Про те, що, щоб не було втрат, треба було совєтам драпати за Урал, як цього хотів Гітлер.
Бредок. За Уралом был бы самый большой котел в истории - с Востока Япония, с Запада - Германия. Военный стратег из тебя никудышний. Германию в 1945-м зажимали именно так - с 2-х фронтов.
Поэтому правильно советские люди воевали за каждый клочок земли. Тем более, что славян - и украинцев, и русских, и остальных - гитлер не считал полноценными людьми. И после евреев и цыган, "окончательное решение вопроса" ждало бы именно их (в смысле, нас).
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:22
zРадио написав:
Поэтому правильно советские люди воевали за каждый клочок земли. Тем более, что славян - и украинцев, и русских, и остальных - гитлер не считал полноценными людьми. И после евреев и цыган, "окончательное решение вопроса" ждало бы именно их (в смысле, нас).
Ти вже якось визначись - ти за руській мір, чи за Україну? А то голова закрутиться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:29
freeze написав:Вкладчик1234
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:34
lapay написав: zРадио написав:
Поэтому правильно советские люди воевали за каждый клочок земли. Тем более, что славян - и украинцев, и русских, и остальных - гитлер не считал полноценными людьми. И после евреев и цыган, "окончательное решение вопроса" ждало бы именно их (в смысле, нас).
Ти вже якось визначись - ти за руській мір, чи за Україну? А то голова закрутиться.
Я отвечу, несмотря на провокационность вопрос - я за Украину. Только сделай и со своей стороны одолжение - распиши в детялях, что могло навести тебя на этот вопрос в моей приведенной цитате?
Потому что я ума не приложу
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