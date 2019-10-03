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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4169417041714172>
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:38

Re: Політичні дискусії

  andrein написав:Маленькая туалетная победа !!!

Доведеться Роману Какашкину ходити в ПАРЕ зі своїм нічним горщиком. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:42

  andrein написав:Член делегации России в ПАСЕ Роман Кашин пожаловался на проведение коллег из Литвы и Украины. Парламентарии заняли все кабинки в туалете и не давали Кашину воспользоваться ими в знак протеста против оккупации Россией регионов европейских стран.

Евродепутаты удерживали туалет свыше 35 минут, пока на помощь россиянину не пришёл коллега из Нидерландов и не дал ему ключ от туалета для трансгендеров. После этого литовцы и украинцы покинули кабинки. По словам одного из участников акции, таким образом они хотели показать представителю России, что чувствуют страны, регионы которых оккупирует другая страна.

Маленькая туалетная победа !!! :)

Голландца не обманешь, у него глаз наметан - с одного взгляда опознал в Кашине махрового пид.... гм... трансгендера)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:45

  lapay написав:Про "ціну" краще пишіть, коли згадуєте про другу світову, там ціна була на мільйони.


Не понял, это что, такое соревнование? Мол, наши потери на Донбассе - ничто по сравнению с потерями во ВМВ?

Я бы так на эффективность операций не смотрел. В 2014-м были грубейшие ошибки командования, не связанные с попаданием в котлы. Забыл уже по ИЛ-76?..
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:53

  andrein написав:Член делегации России в ПАСЕ Роман Кашин пожаловался на проведение коллег из Литвы и Украины. Парламентарии заняли все кабинки в туалете и не давали Кашину воспользоваться ими в знак протеста против оккупации Россией регионов европейских стран.

Евродепутаты удерживали туалет свыше 35 минут, пока на помощь россиянину не пришёл коллега из Нидерландов и не дал ему ключ от туалета для трансгендеров. После этого литовцы и украинцы покинули кабинки. По словам одного из участников акции, таким образом они хотели показать представителю России, что чувствуют страны, регионы которых оккупирует другая страна.

Маленькая туалетная победа !!! :)

Почему же маленькая - ЗНАЧИМАЯ. Не понятно только, почему туалет для трансгендеров запирается на ключ. ЭТО ЖЕ ТРЕТИЙ (или четвертый?) ПОЛ, СУТЬ НЫНЕШНЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:03

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Не понял, это что, такое соревнование? Мол, наши потери на Донбассе - ничто по сравнению с потерями во ВМВ?

Про те, що, щоб не було втрат, треба було совєтам драпати за Урал, як цього хотів Гітлер. А зараз щось подібне хоче від нас Путін.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:04

  Tegularius написав:
  andrijk777 написав:1.Я щось не розумію, а що буде з банд-формуваннями(військами) ДНР/ЛНР?
Вони будуть залишені чи будуть розформовані.

Насколько понимаю, те их них, кто подпадает под амнистию, будут легализованы в некую "народную" милицию, им разрешат стрелковое оружие, они будут в подчинении местной власти (а не украинского МВД).

Якщо залишені - то які можуть бути "демократичні" вибори?

Какое это имеет отношение к выборам под контролем ОБСЕ?
Боевики будут заходить в кабинки вместе с голосующими, приставлять к головам пистолет и заставлять голосовать за нужных кандидатов? Кто-нибудь серьезно в такое верит?

Якщо розформовані - то хіба так важливо хто буде контролювати кордон?
2.І друге питання - а що наші прикордонники до кордону не матимуть доступу? Чи як? А якщо матимуть, то яка різниця чиї там миротворці?

Будут иметь доступ, после проведения выборов.

Питань стало тільки більше.
А хто буде вирішувати, хто попадає під амністію а хто ні?
А що буде, коли нова "народна" влада захоче ліквідувати ту "поліцію з стрілецькою зброєю"?
Ні, бойовики будуть "заходити"(условно) в виборчі дільниці і "приставляти пістолет до голів голів виборчих дільниць"(условно), щоб ті правильно рахували. Також будуть знімати "поганих" кандидатів. Так, я в це серйозно вірю, тому що саме так фальсифікують вибори в Росії і Білорусі.
А якщо "нова влада" не захоче дати нашим прикордонникам доступ до кордону? Це ж їх територія. Можливо "нова влада" захоче сама контролювати кордон.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:15

  lapay написав:
  zРадио написав:Не понял, это что, такое соревнование? Мол, наши потери на Донбассе - ничто по сравнению с потерями во ВМВ?

Про те, що, щоб не було втрат, треба було совєтам драпати за Урал, як цього хотів Гітлер.

Бредок. За Уралом был бы самый большой котел в истории - с Востока Япония, с Запада - Германия. Военный стратег из тебя никудышний. Германию в 1945-м зажимали именно так - с 2-х фронтов.

Поэтому правильно советские люди воевали за каждый клочок земли. Тем более, что славян - и украинцев, и русских, и остальных - гитлер не считал полноценными людьми. И после евреев и цыган, "окончательное решение вопроса" ждало бы именно их (в смысле, нас).
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:22

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Поэтому правильно советские люди воевали за каждый клочок земли. Тем более, что славян - и украинцев, и русских, и остальных - гитлер не считал полноценными людьми. И после евреев и цыган, "окончательное решение вопроса" ждало бы именно их (в смысле, нас).

Ти вже якось визначись - ти за руській мір, чи за Україну? А то голова закрутиться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:29

  freeze написав:Вкладчик1234

Илья Кива: "История моего члена перебила формулу Штайнмайера"

"Активно кнопкодавив свого самовисуванця" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:34

  lapay написав:
  zРадио написав:Поэтому правильно советские люди воевали за каждый клочок земли. Тем более, что славян - и украинцев, и русских, и остальных - гитлер не считал полноценными людьми. И после евреев и цыган, "окончательное решение вопроса" ждало бы именно их (в смысле, нас).

Ти вже якось визначись - ти за руській мір, чи за Україну? А то голова закрутиться.


Я отвечу, несмотря на провокационность вопрос - я за Украину. Только сделай и со своей стороны одолжение - распиши в детялях, что могло навести тебя на этот вопрос в моей приведенной цитате? :shock: :shock: :shock: Потому что я ума не приложу
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