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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:07
freeze написав: ЛАД написав:
В Крыму "уже" есть. И, как позже выяснилось, со слов Путина были и в самом начале.
В самом-самом начале, когда Крым передали Украине там уже стоял Черноморский флот.
Это само собой, но речь несколько о другом - о "зелёных человечках".
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:17
andrijk777 написав:
Ні, бойовики будуть "заходити"(условно) в виборчі дільниці і "приставляти пістолет до голів голів виборчих дільниць"(условно), щоб ті правильно рахували. Також будуть знімати "поганих" кандидатів. Так, я в це серйозно вірю, тому що саме так фальсифікують вибори в Росії і Білорусі.
навіщо приставляти комусь пістолета щоб він правильно рахував?
просто заходять молодчики і виносять урни з реальними бюлетнями а замість них заносять нові. і комісія все порахує і відправить ці правельні результати до центральної комісії.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:17
lapay написав: ЛАД написав:
Группа Гиркина это всё же не "российские войска".
А о котлах Вкладчик 1234 написал: "или уйти без потерь, взорвав инфраструктуру". Или это из серии: "Мы за ценой не постоим"? Даже если бессмысленно?
Групу Гіркіна вибили із Слов'янська і вибили б із Донецька, якби не регулярні війська РФ.
Крім Іловайська, були ще числені інші котли, маловідомі, і тисячі полонених. Про "ціну" краще пишіть, коли згадуєте про другу світову, там ціна була на мільйони.
Группу Гиркина надо было не "выбивать" потом
, а уничтожить в самом начале , когда их было 10 (20 - не знаю точно) человека.
О цене во 2 мировой я, в отличие от наших "патриотов", кот. хотят рассказать, что украинцы против Гитлера почти не воевали, не забываю. У меня в семье были и погибшие, и пропавшие без вести. И "благодаря" той
войне у меня не было ни одного
дедушки или бабушки.
И когда-то писал - рядом с домом стояла школа, одно крыло которой было разрушено авиабомбой, а в др. крыле шли занятия.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 04 жов, 2019 13:09, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:25
ЛАД написав:
Группу Гиркина надо было не "выбивать" потом, а уничтожить в самом начале , когда их было 10 (20 - не знаю точно) человека
Чи не простіше було одного Путіна знищити, чи одного Гітлера, чи погнати німців в сорок першому до Берліна?
А шо таке - це ж так просто - взяв, пішов і всіх постріляв.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:49
lapay написав: ЛАД написав:
Группу Гиркина надо было не "выбивать" потом, а уничтожить в самом начале , когда их было 10 (20 - не знаю точно) человека
Чи не простіше було одного Путіна знищити, чи одного Гітлера, чи погнати німців в сорок першому до Берліна?
А шо таке - це ж так просто - взяв, пішов і всіх постріляв.
Не работайте под дурачка.
Вы явно умнее и прекрасно понимаете без моих объяснений, что Путина в Кремле уничтожить несколько сложнее, чем Гиркина в Славянске. Так же, как и др. Ваши примеры.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:51
lapay написав: zРадио написав:
Поэтому правильно советские люди воевали за каждый клочок земли. Тем более, что славян - и украинцев, и русских, и остальных - гитлер не считал полноценными людьми. И после евреев и цыган, "окончательное решение вопроса" ждало бы именно их (в смысле, нас).
Ти вже якось визначись - ти за руській мір, чи за Україну? А то голова закрутиться.
А не подскажете, в 1941 их судьбы чем-то отличались?
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:59
ЛАД написав:
Вы явно умнее и прекрасно понимаете без моих объяснений, что Путина в Кремле уничтожить несколько сложнее, чем Гиркина в Славянске. Так же, как и др. Ваши примеры.
Тобто, можна було спокійно прийти і застрелити Гіркіна, і українська влада просто цього не зробила? Якщо не пам'ятає події п'ятирічної давнини (хоч пам'ятає семидесяти річної), то пошукайте в інтернеті, як проходилиа операція по звільненню Слав'янська.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:59
ЛАД написав:
О цене во 2 мировой я, в отличие от наших "патриотов", кот. хотят рассказать, что украинцы при отив Гитлера почти не воевали, не забываю.
взагалі то вся дискусія почалася з обговорення того що в Україні була партизанщина силами спецзагонів сталіна а не місцевого населення.
з якого дива ви зробили свої "глибокі" висновки про те що "украинцы при отив Гитлера почти не воевали"
хоча я вже нічому не дивуюся. ви мастак по перекручуванню.
Востаннє редагувалось mephala
в П'ят 04 жов, 2019 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:00
YKK написав:
Если позволите, свой взгляд на Ваши вопросы.
andrijk777 написав:
Питань стало тільки більше.
А хто буде вирішувати, хто попадає під амністію а хто ні?
Амнистируют всех, по другому не получится.
А що буде, коли нова "народна" влада захоче ліквідувати ту "поліцію з стрілецькою зброєю"?
Странный вопрос. В случае проведения выборов (в чем я сильно сомневаюсь), власть останется на местах та же самая.
Ні, бойовики будуть "заходити"(условно) в виборчі дільниці і "приставляти пістолет до голів голів виборчих дільниць"(условно), щоб ті правильно рахували. Також будуть знімати "поганих" кандидатів. Так, я в це серйозно вірю, тому що саме так фальсифікують вибори в Росії і Білорусі.
Выборы "тут" ничем не отличаются о выборов на всей остальной территории Украины. Не выдумывайте. Зачем что-то фальсифицировать, если результат выборов 100% прогнозируем?
А якщо "нова влада" не захоче дати нашим прикордонникам доступ до кордону? Це ж їх територія. Можливо "нова влада" захоче сама контролювати кордон.
Киев контроль над границей не получит. Это же очевидно. Тут есть свои погранвойска, таможня и т.д.
Выборы всё же отличаются. И все прекрасно понимают чем. Поэтому речь и идёт о строгом контроле со стороны ОБСЕ и о признании результатов только после их выводов.
"Свои погранвойска, таможня и т.д." никакими "формулами" не предусматриваются. Речь идёт только о местной милиции.
Если Вы так уверены (на 100%) в итогах выборов (если это из-за настроений в Донбассе, а не из-за фальсификации), тогда тем более надо делать так, ка я предлагал вчера или позавчера.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:04
ЛАД написав: Viktor написав:
......
Вибори не можна розцінювати як соціологічне дослідження, адже люди, як правило, голосують за прохідних кандидатів. Згідно принципу "для чого я буду голосувати за того, хто все одно не має шансів виграти"
Хотите сказать, что Порошенко такая бездарь, "що не мав шансiв виграти"?
бездарем его конечно трудно назвать, учитывая сколько он присвоил. я бы использовал термин "человек с низкой социальной ответственностью"...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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