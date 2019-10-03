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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4170417141724173>
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:07

  freeze написав:
  ЛАД написав:В Крыму "уже" есть. И, как позже выяснилось, со слов Путина были и в самом начале.


В самом-самом начале, когда Крым передали Украине там уже стоял Черноморский флот.

Это само собой, но речь несколько о другом - о "зелёных человечках".
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:17

  andrijk777 написав:Ні, бойовики будуть "заходити"(условно) в виборчі дільниці і "приставляти пістолет до голів голів виборчих дільниць"(условно), щоб ті правильно рахували. Також будуть знімати "поганих" кандидатів. Так, я в це серйозно вірю, тому що саме так фальсифікують вибори в Росії і Білорусі.

навіщо приставляти комусь пістолета щоб він правильно рахував?
просто заходять молодчики і виносять урни з реальними бюлетнями а замість них заносять нові. і комісія все порахує і відправить ці правельні результати до центральної комісії.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:17

  lapay написав:
  ЛАД написав:Группа Гиркина это всё же не "российские войска".
А о котлах Вкладчик 1234 написал: "или уйти без потерь, взорвав инфраструктуру". Или это из серии: "Мы за ценой не постоим"? Даже если бессмысленно?

Групу Гіркіна вибили із Слов'янська і вибили б із Донецька, якби не регулярні війська РФ.
Крім Іловайська, були ще числені інші котли, маловідомі, і тисячі полонених. Про "ціну" краще пишіть, коли згадуєте про другу світову, там ціна була на мільйони.

Группу Гиркина надо было не "выбивать" потом, а уничтожить в самом начале , когда их было 10 (20 - не знаю точно) человека.
О цене во 2 мировой я, в отличие от наших "патриотов", кот. хотят рассказать, что украинцы против Гитлера почти не воевали, не забываю. У меня в семье были и погибшие, и пропавшие без вести. И "благодаря" той войне у меня не было ни одного дедушки или бабушки.
И когда-то писал - рядом с домом стояла школа, одно крыло которой было разрушено авиабомбой, а в др. крыле шли занятия.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 жов, 2019 13:09, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:25

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Группу Гиркина надо было не "выбивать" потом, а уничтожить в самом начале , когда их было 10 (20 - не знаю точно) человека

Чи не простіше було одного Путіна знищити, чи одного Гітлера, чи погнати німців в сорок першому до Берліна?
А шо таке - це ж так просто - взяв, пішов і всіх постріляв. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:49

  lapay написав:
  ЛАД написав:Группу Гиркина надо было не "выбивать" потом, а уничтожить в самом начале , когда их было 10 (20 - не знаю точно) человека

Чи не простіше було одного Путіна знищити, чи одного Гітлера, чи погнати німців в сорок першому до Берліна?
А шо таке - це ж так просто - взяв, пішов і всіх постріляв. :)

Не работайте под дурачка.
Вы явно умнее и прекрасно понимаете без моих объяснений, что Путина в Кремле уничтожить несколько сложнее, чем Гиркина в Славянске. Так же, как и др. Ваши примеры.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:51

  lapay написав:
  zРадио написав:Поэтому правильно советские люди воевали за каждый клочок земли. Тем более, что славян - и украинцев, и русских, и остальных - гитлер не считал полноценными людьми. И после евреев и цыган, "окончательное решение вопроса" ждало бы именно их (в смысле, нас).

Ти вже якось визначись - ти за руській мір, чи за Україну? А то голова закрутиться.

А не подскажете, в 1941 их судьбы чем-то отличались?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:59

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Вы явно умнее и прекрасно понимаете без моих объяснений, что Путина в Кремле уничтожить несколько сложнее, чем Гиркина в Славянске. Так же, как и др. Ваши примеры.

Тобто, можна було спокійно прийти і застрелити Гіркіна, і українська влада просто цього не зробила? Якщо не пам'ятає події п'ятирічної давнини (хоч пам'ятає семидесяти річної), то пошукайте в інтернеті, як проходилиа операція по звільненню Слав'янська.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:59

  ЛАД написав:О цене во 2 мировой я, в отличие от наших "патриотов", кот. хотят рассказать, что украинцы при отив Гитлера почти не воевали, не забываю.

взагалі то вся дискусія почалася з обговорення того що в Україні була партизанщина силами спецзагонів сталіна а не місцевого населення.
з якого дива ви зробили свої "глибокі" висновки про те що "украинцы при отив Гитлера почти не воевали"
хоча я вже нічому не дивуюся. ви мастак по перекручуванню.
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 04 жов, 2019 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:00

  YKK написав:Если позволите, свой взгляд на Ваши вопросы.
  andrijk777 написав:Питань стало тільки більше.
А хто буде вирішувати, хто попадає під амністію а хто ні?

Амнистируют всех, по другому не получится.
А що буде, коли нова "народна" влада захоче ліквідувати ту "поліцію з стрілецькою зброєю"?

Странный вопрос. В случае проведения выборов (в чем я сильно сомневаюсь), власть останется на местах та же самая.
Ні, бойовики будуть "заходити"(условно) в виборчі дільниці і "приставляти пістолет до голів голів виборчих дільниць"(условно), щоб ті правильно рахували. Також будуть знімати "поганих" кандидатів. Так, я в це серйозно вірю, тому що саме так фальсифікують вибори в Росії і Білорусі.

Выборы "тут" ничем не отличаются о выборов на всей остальной территории Украины. Не выдумывайте. Зачем что-то фальсифицировать, если результат выборов 100% прогнозируем?
А якщо "нова влада" не захоче дати нашим прикордонникам доступ до кордону? Це ж їх територія. Можливо "нова влада" захоче сама контролювати кордон.

Киев контроль над границей не получит. Это же очевидно. Тут есть свои погранвойска, таможня и т.д.

Выборы всё же отличаются. И все прекрасно понимают чем. Поэтому речь и идёт о строгом контроле со стороны ОБСЕ и о признании результатов только после их выводов.
"Свои погранвойска, таможня и т.д." никакими "формулами" не предусматриваются. Речь идёт только о местной милиции.
Если Вы так уверены (на 100%) в итогах выборов (если это из-за настроений в Донбассе, а не из-за фальсификации), тогда тем более надо делать так, ка я предлагал вчера или позавчера.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:04

  ЛАД написав:
  Viktor написав:......
Вибори не можна розцінювати як соціологічне дослідження, адже люди, як правило, голосують за прохідних кандидатів. Згідно принципу "для чого я буду голосувати за того, хто все одно не має шансів виграти"

Хотите сказать, что Порошенко такая бездарь, "що не мав шансiв виграти"? :)

бездарем его конечно трудно назвать, учитывая сколько он присвоил. я бы использовал термин "человек с низкой социальной ответственностью"...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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