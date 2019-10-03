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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4170417141724173
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:09

  Вкладчик1234 написав:Зображення

такие лица в списке очень подпортили имидж платформы за жизнь... :(
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:11

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  zРадио написав:Поэтому правильно советские люди воевали за каждый клочок земли. Тем более, что славян - и украинцев, и русских, и остальных - гитлер не считал полноценными людьми. И после евреев и цыган, "окончательное решение вопроса" ждало бы именно их (в смысле, нас).

Ти вже якось визначись - ти за руській мір, чи за Україну? А то голова закрутиться.

А не подскажете, в 1941 их судьбы чем-то отличались?


Ура-патриоты, среди которых немало нео-наци, искренне полагают, что гитлер разбирался, какие историко-культурные отличия имеются между украинцами и русскими (потому что генетических, доступных для анализа в 1940-е, просто не существовало). Между тем, горькая правда в том, что гитлер не сделал перчатки из их бабушек только потому, что не успел...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:18

  mephala написав:взагалі то вся дискусія почалася з обговорення того що в Україні була партизанщина силами спецзагонів сталіна а не місцевого населення.
з якого дива ви зробили свої "глибокі" висновки про те що "украинцы при отив Гитлера почти не воевали"
хоча я вже нічому не дивуюся. ви мастак по перекручуванню.


Плюнул в память 230 тыс украинцев, и доволен собой. Причем кого именно - женщин, подростков, стариков (тех, кого не мобилизировали). Для сравнения - это больше, чем вся УПА, состоящая преимущественно из мужчин...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:25

  ЛАД написав:Выборы всё же отличаются. И все прекрасно понимают чем. Поэтому речь и идёт о строгом контроле со стороны ОБСЕ и о признании результатов только после их выводов.
"Свои погранвойска, таможня и т.д." никакими "формулами" не предусматриваются. Речь идёт только о местной милиции.
Если Вы так уверены (на 100%) в итогах выборов (если это из-за настроений в Донбассе, а не из-за фальсификации), тогда тем более надо делать так, ка я предлагал вчера или позавчера.

1.Механизм проведения выборов одинаков, никаких "под дулами пистолетов", как любят говорить в Украине нет и не было.Об этом речь.
2.Про строгий контроль ОБСЕ, ну такое))) Допустим))
3.Вроде бы формула вообще не регламентирует вопросы контроля границы, это указано в минском протоколе, с формулировкой типа:"Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться..." Что такое восстановление полного контроля? Ну вывесят флажки Украины на погранпунктах- вот и весь контроль. Никто пускать ДПСУ на границу не будет. Все служащие там и так граждане Украины, ну будут именоваться в Украине как погранпункт Украины. Тем более для РФ и сейчас это МПП Украины (Если будете ехать на подконтрольные территории через РФ, вы не увидите табличек лнр, только указатели граница Украины/таможенный/пограничный пункт Украины. Так что детально этт вопрос нигде не оговорен, все туманно и размыто, а все что не запрещено или не оговорено- то разрешено и будет реализовано.
4.Про настроения я не знаю- тут всем пофиг. Это в Украине возбудились, тут все прекрасно понимают, что в ближайшие десятилетия ничего особо не изменится.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:27

  zРадио написав:
  mephala написав:взагалі то вся дискусія почалася з обговорення того що в Україні була партизанщина силами спецзагонів сталіна а не місцевого населення.
з якого дива ви зробили свої "глибокі" висновки про те що "украинцы при отив Гитлера почти не воевали"
хоча я вже нічому не дивуюся. ви мастак по перекручуванню.


Плюнул в память 230 тыс украинцев, и доволен собой. Причем кого именно - женщин, подростков, стариков (тех, кого не мобилизировали). Для сравнения - это больше, чем вся УПА, состоящая преимущественно из мужчин...

ви були свідком подій чи це з тих самих джерел що про панфіловців розказували?
реально кількість учасників могла бути набагато меншої. причому більшість з них - це спеціально заслані загони а не місцеві жителі.
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